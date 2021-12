Mike Whitney unz.com "Gli Americani sono spaventati a morte.... Le persone si licenziano, non per perdere il lavoro, ma perchè non vogliono morire a causa del vaccino! ... Dicono: 'Ascolta, non voglio morire. Questo è il motivo per cui non prendo il vaccino." È talmente chiaro." Dr. Peter McCullough Un articolo del Telegraph inglese spiega come il vaccino Covid-19 stia causando un forte aumento delle morti in eccesso. Ecco un estratto dall'articolo: "Quasi 10.000 persone in più della norma…