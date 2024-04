Trump ha svenduto la sua base elettorale per 95 miliardi di dollari di finanziamenti all’Ucraina e a Israele

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Il maggior responsabile dell’elargizione di 95 miliardi di dollari all’Ucraina e a Israele è lo stesso che finge di opporsi alle “dispendiose” guerre estere dell’America. Donald Trump. È stato Trump a consultarsi con il presidente della Camera Mike Johnson sul contenuto del pacchetto di aiuti all’Ucraina, così come è stato Trump a concepire l’idea di emettere prestiti invece di distribuire la classica elemosina assistenziale. È stato anche Trump a dire:

“Sono al fianco dello Speaker” (Mike Johnson), dopo di che ha aggiunto: “Johnson sta facendo ‘un ottimo lavoro’”.

Un “ottimo lavoro”?

Quindi, collaborare segretamente con la leadership democratica per far passare un disegno di legge che “riautorizza il Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) a spiare il popolo americano senza un mandato, (vieta Tik Tok) finanzia totalmente il Dipartimento di Giustizia di Joe Biden che ha incriminato 91 volte il presidente Trump e dà all’FBI, la gestapo politica di Biden, un edificio nuovo di zecca più grande del Pentagono”, mentre non fornisce un centesimo per proteggere il confine meridionale dalle torme di persone che entrano illegalmente nel Paese, è fare un “ottimo lavoro”?

La domanda che tutti dovremmo porci è: perché Trump ha deciso di partecipare a questa truffa? Continua a dire che, se fosse presidente, porrebbe fine alla guerra in Ucraina in un giorno. Se è sincero su questo punto, allora perché ha collaborato a una legge che trascinerà la guerra per un altro anno o due? Questo è un post su Twitter dell’analista politico Michael Tracey:

Missione compiuta. È fatta: Donald Trump e il GOP della Camera hanno appena portato a termine uno dei più epici imbrogli della storia politica, con Trump personalmente responsabile della più grande distribuzione di fondi per l’Ucraina attraverso il suo emissario, “MAGA Mike Johnson” (come Trump lo chiama affettuosamente). I 61 miliardi di dollari approvati questo pomeriggio sono probabilmente sufficienti a sostenere la brutale e inutile guerra di trincea per almeno un altro anno o due. Questo dopo che i media avevano strillato che Trump e i repubblicani MAGA avevano subito il lavaggio del cervello da Putin e non avrebbero mai finanziato l’Ucraina. Questa colossale bufala continua – solo che questa volta l’ha fatta Trump…. Michael Tracey, Twitter

E la risposta di Luca Cabrilo:

Michael hai ragione al 100%. Trump avrebbe potuto far naufragare questa mostruosa legge in qualsiasi momento, se avesse voluto, ma non l’ha fatto. Ha persino permesso a MAGA Mike di andare in TV e dire che lui e Trump sono “d’accordo al 100%” sul finanziamento dell’Ucraina. Trump ha fregato la sua base su questo, non c’è altro modo per dirlo.

Ancora Michael Tracey: Non si è limitato a “non farla naufragare”, ma ne ha personalmente facilitato l’approvazione.

Ecco altri retroscena svelati da Tracey:

Il disegno di legge, concepito dopo consultazioni tra Mike Johnson e Trump, dà misteriosamente al Presidente la possibilità di condonare il presunto “prestito” all’Ucraina – subito dopo le elezioni di novembre…

E se questo non è abbastanza sfacciato per voi, ecco la fregatura: i fondi ammissibili per il “condono del prestito” sono gli apporti diretti di bilancio all’Ucraina – vale a dire i soldi che pagano gli stipendi dei lavoratori del governo ucraino e così via – NON gli “aiuti” militari, che comprendono la stragrande maggioranza del pacchetto. Quindi, solo 8 miliardi di dollari dei 61 miliardi stanziati per l’Ucraina sono *ammissibili* per la “remissione del prestito” secondo i termini di questa legge gargantuesca. E anche questo è un “prestito” fasullo, tanto per cominciare: non dovrà mai essere restituito! Ecco quindi l’ultimo inganno di Trump/Johnson, mentre il GOP della Camera si prepara a far passare la più grande infusione di dollari americani all’Ucraina dall’inizio della guerra. Il tutto con la benedizione di Trump, come Johnson ha inequivocabilmente chiarito. Per sottolineare la sua stretta collaborazione con Trump, Johnson ha trascorso gli ultimi giorni a fare il giro di vari media conservatori, pubblicizzando l’inclusione del “concetto di prestito” di Trump nella legge. Michael Tracey

È tutto un grande gioco di prestigio e Trump sta giocando per migliorare le sue prospettive politiche. In quale altro modo si spiegherebbe la sua performance in questa squallida farsa?

Trump ovviamente sa che il suo ritorno alla Casa Bianca richiederà un compromesso significativo con i falchi della sicurezza nazionale e i Sionisti che dirigono il governo. Quindi, non dovremmo essere troppo sorpresi dal fatto che ora stia cercando di accattivarsi il loro favore. Ma, per tutti quelli che pensavano che Trump fosse un uomo di parola, questa deve essere una vera e propria rivelazione. Pensavano che ci si potesse fidare di lui, ma ora è evidente che è solo un altro truffatore della Beltway che cerca di ingraziarsi l’élite di Washington per poter infilare il suo misero culo nello Studio Ovale. Ecco altre informazioni da Tracey:

Mi spiace fare il “disco rotto”, ma l'”elefante nella stanza” qui è proprio Donald J. Trump. …. Trump ha persino avvertito direttamente la deputata Marjorie Taylor Greene di non estromettere Johnson, durante la loro conferenza stampa congiunta a Mar-a-Lago lo scorso venerdì 12 aprile – poco prima che Johnson svelasse la sua strategia di finanziamento della guerra, per la quale dichiara con orgoglio di essersi assicurato l’approvazione di Trump. Il disegno di legge contiene persino la ripetuta richiesta di Trump di strutturare il finanziamento dell’Ucraina come un cosiddetto “prestito”! Johnson proclama che lui e Trump sono “uniti al cento per cento” su tutto questo (citazione diretta)…

Trump ha usato il suo enorme capitale politico di tre volte candidato repubblicano alla presidenza e ha fatto in modo che il sistema politico americano si mobilitasse in perfetta armonia per spendere 100 miliardi di dollari in una guerra infinita. Michael Tracey

Se Trump è disposto a svolgere un ruolo così doppio nell’assicurare i finanziamenti per le guerre perpetue del MIC, allora perché mai i veri conservatori dovrebbero votare per lui?

Una delle poche persone che ha agito con onore in questo fiasco è la deputata Marjorie Taylor Greene, che è chiaramente uno dei pochi membri del Congresso a cui importa veramente del popolo americano. Ieri, dopo il voto sul pacchetto di aiuti all’Ucraina, la Greene ha pronunciato un’epica arringa in aula. Naturalmente, la sua accorata presentazione non è apparsa da nessuna parte sui media venduti, quindi ho trascritto la maggior parte delle sue parole. Vale la pena di dedicarci un po’ di tempo:

…. I contribuenti statunitensi hanno già inviato 113 miliardi di dollari all’Ucraina, e gran parte di quel denaro è già sparito. Questo è un esempio di un modello di business malato che il governo statunitense vuole continuare….. Il Congresso vota per finanziare guerre all’estero che il popolo americano non sostiene….. Il popolo americano non sostiene un modello di business basato su sangue, omicidi e guerre in Paesi stranieri, mentre il governo non fa nulla per proteggere i nostri confini.

Il popolo americano ha un debito di oltre 34.000 miliardi di dollari e il debito aumenta di 40 miliardi di dollari ogni notte, mentre tutti dormiamo. Ma non si fa nulla per mettere in sicurezza il nostro confine o per ridurre il nostro debito. L’inflazione continua a salire ogni giorno e gli americani possono a malapena permettersi di pagare la spesa, di mettere la benzina nell’auto e di pagare l’affitto. Inoltre, le rate medie dei mutui superano i 3000 dollari, mentre tre anni fa erano solo 1700. I giovani americani non pensano che saranno mai in grado di comprare una casa, eppure oggi questo Congresso pensa che la cosa più importante da fare sia inviare altri 61 miliardi di dollari alla guerra in Ucraina, una guerra che il popolo americano – per il 70% – non sostiene!

… Ma oggi, la cosa più importante da fare, secondo il Congresso, non è ridurre la spesa, o far scendere l’inflazione, o mettere in sicurezza il nostro confine che viene invaso ogni singolo giorno da persone provenienti da oltre 160 Paesi diversi… Abbiamo più di 1,8 milioni di “clandestini” e non sappiamo chi siano queste persone… eppure abbiamo persone in questo stesso Congresso che “fanno i duri” e dicono: “Dobbiamo sconfiggere la Russia. Oh, dobbiamo proteggere l’Ucraina”, eppure tutti voi non siete disposti a proteggere i cittadini americani che pagano il vostro stipendio, pagano per tenere accese le luci e pagano per far funzionare il governo federale. E per cosa?

Per niente! L’Ucraina non è nemmeno un membro della NATO, ma tutto ciò che si sente dire a Washington DC è: “Oh, dobbiamo continuare a tassare i sudati guadagni degli americani affinchè gli ucraini continuino ad essere uccisi e un’intera generazione di giovani uomini venga spazzata via, così ci saranno (migliaia di) vedove e orfani senza padre e non abbastanza uomini per lavorare nelle loro industrie”. Oh, ma voi sostenete davvero l’Ucraina. (sarcasmo) Che tipo di sostegno è? È ripugnante!

Vergogna al governo americano! Vergogna al governo americano! Se vogliamo sostenere le nostre forze armate, allora sosteniamo le nostre forze armate. Dovremmo costruire le nostre armi e le nostre munizioni, non mandarle in Paesi stranieri per uccidere degli starnieri.

E se questo organismo fosse quello che pretende di essere, ognuno di noi chiederebbe la pace in Ucraina, la pace per queste persone, in modo che non debbano più morire. Ma non si sente mai nessuno chiedere la pace. No, no, no. La pace è l’ultima cosa che Washington vuole, perché non si adatta al modello di business. Un modello di business che, a detta loro, costruisce l’economia americana e protegge i posti di lavoro americani. Che modello di business disgustoso. Dovremmo avere un modello di business che serva a costruire le aziende americane e i posti di lavoro americani per servire gli interessi americani e le nostre forze armate, e il nostro governo dovrebbero preoccuparsi di proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti d’America e degli americani che pagano con le loro sudate tasse per finanziare tutto questo.

L’America per ultima. L’America per ultima. È tutto qui. L’America ultima, ogni singolo giorno.

Rappresentante Marjorie Taylor Greene

Brava, Marjorie Taylor Greene. Lei parla a nome di molti di noi.

Mike Whitney

Fonte: unz.com

Link: https://www.unz.com/mwhitney/trump-sold-out-his-base-to-shovel-95-billion-to-ukraine-and-israel/

21.04.2024

Scelto e tradotto da Markus per comedonchisciotte.org