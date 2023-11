POLIS Stagione II, Puntata 9 – Il Premierato e tutte le sue storture

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Dopo averne tanto parlato durante la campagna elettorale dello scorso anno, l’annunciata riforma costituzionale è stata presentata. Il 3 novembre il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato all’unanimità il disegno di Legge Costituzionale proposto dalla Ministra Casellati, dando ufficialmente il via all’iter che tenterà di trasformare l’assetto istituzionale italiano. Giorgia Meloni ha definito il Premierato, cioè l’elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte dei cittadini, ‘la madre di tutte le riforme’ che punta a garantire una maggiore stabilità dell’esecutivo, impedendo ribaltoni e giochi di palazzo.

Dura la risposta delle opposizioni a commento del testo approvato dall’esecutivo, definito come pasticciato e pericoloso, che sottolineano come la Meloni non sia stata in grado di cogliere le diverse vedute nel confronto avvenuto prima dell’estate.

Adesso la palla passa alle due Camere dove siamo sicuri il testo subirà più di una modifica, nella speranza del governo di poter raggiungere una maggioranza di 2/3 necessaria per evitare il Referendum. Sul punto Renzi, riformatore d’eccellenza in Parlamento, come era facile aspettarsi dopo la debacle del Referendum del 2016, al momento è l’unico che ha mostrato segni di apertura.

Dopo gli inciampi delle ultime settimane e i problemi con l’Europa che giorno dopo giorno diventano sempre più grandi, la riforma costituzionale appare essere il grimaldello di Giorgia per imporsi come leader indiscussa di un’Italia sempre più alla deriva democratica.

SLIDE RIFORMA COSTITUZIONALE

Scarica il PDF della Riforma Costituzione

ITER PARLAMENTARE

Nona puntata della II Stagione di “POLIS, Primo piano sulla politica”, programma settimanale di comedonchisciotte.org, condotto dal giornalista Massimo A. Cascone, con ospiti l’avvocato Umberto del Noce, esperto di diritto costituzionale e parlamentare, e il professore ordinario di Scienza Politica all’Università di Macerata Luca Lanzalaco.

Buona visione!

LINK RUMBLE https://rumble.com/v3uiyqy-polis-s02e09.html?mref=cx41y&mc=4atzd

LINK YOUTUBE

“POLIS, Primo piano sulla politica” da un’idea di Massimo A. Cascone.

Conduce Massimo A. Cascone. Regia e montaggio Giulio Bona.

