POLIS Stagione II, Puntata 18 – Piano Mattei o propaganda Meloni?

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Con la Spada di Damocle dei balneari che ancora pende sulla testa del governo, la Meloni ha deciso di volgere il suo sguardo a sud per provare a dar nuovo vigore al suo operato.

L’Africa come sfida del prossimo futuro è uno slogan che abbiamo sentito ripete molte volte nel corso degli anni, anche se raramente qualcosa si è mosso davvero. Quanto meno in Europa, oramai relegata a semplice terra di sbarco di centinaia di migliaia di immigrati. Il primato europeo nel continente nero appartiene al passato; gli africani, con l’aiuto di Cina e Russia, spingono per ottenere il proprio posto al tavolo dei consessi internazionali e l’Italia, come il resto dell’Europa, è rimasta troppo a lungo a guardare inerte.

Servono nuovi approcci, nuovi piani d’azione. E così dopo l’intesa definitiva sul nuovo Patto sull’immigrazione raggiunta dai leader UE prima di Natale, adesso per Fratelli d’Italia è arrivato il momento di mettere in atto il tanto declarato Piano Mattei, diventato ufficialmente legge a inizio 2024.

Un progetto quello di Giorgia sicuramente ambizioso, a conferma di un suo approccio deciso nel trovare soluzioni, dopo un 2023 che ha visto raddoppiati gli sbarchi, e ha messo in mostra tutta l’impreparazione del governo nel fronteggiare il problema immigrazione, destinato ad aumentare nei prossimi anni. L’obiettivo dichiarato è rendere l’Africa, o quantomeno alcuni dei suoi Paesi, economicamente florida attraverso la strutturazione di partenship win-win, sul modello cinese.

Tutto molto bello, ma allo stesso tempo fumoso, non esitano a ribattere le opposizioni, che sottolineano come ci sia più di una falla in questo Piano Mattei, tra cui principalmente la mancanza di risorse economiche per poterlo attuare e una non chiara definizione delle modalità per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il tutto in un quadro geopolitico in grande fermento e che sicuramente restringe i margini d’errore.

Giorgia vincerà la sua scommessa o il Piano per l’Africa è destinato ad essere bollato come pura propaganda?

* * *

Decreto Legge Piano Mattei 15 novembre 2023 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/11/15/23G00173/SG

Legge di conversione 11 gennaio 2024 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024;2

* * *

Diciottesima puntata della II Stagione di “POLIS, Primo piano sulla politica”, programma settimanale di comedonchisciotte.org, condotto dal giornalista Massimo A. Cascone, con ospiti l’avvocato Umberto del Noce, esperto di diritto costituzionale e parlamentare, e il professore ordinario di Scienza Politica all’Università di Macerata Luca Lanzalaco.

Buona visione!

LINK RUMBLE https://rumble.com/v47y323-january-19-2024.html?mref=cx41y&mc=4atzd

LINK YOUTUBE

“POLIS, Primo piano sulla politica” da un’idea di Massimo A. Cascone.

Conduce Massimo A. Cascone. Regia e montaggio Giulio Bona.

–

Pro-memoria: leggere attentamente ed assicurarsi di aver chiaramente compreso le Regole per i commenti