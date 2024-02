POLIS Stagione II, Puntata 21 – Il Governo spacca la protesta

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Dopo aver tentato a lungo di nascondere le proteste che su tutto il territorio italiano stavano nascendo, il Governo Meloni alla fine non ha potuto più ignorare la marcia dei trattori in direzione Roma.

Ecco allora scattato l’infallibile piano B, sempre ottimo per “togliere le castagne dal fuoco”: la normalizzazione delle rivendicazioni e la loro consequenziale attrazione nel dibattito partitico, più che mai acceso in vista delle elezioni europee.

A darne il via è stato il Ministro Salvini con le sue dichiarazioni solidali a favore degli agricoltori al Parlamento europeo, per lui giustamente in protesta contro le follie dell’Unione e della Commissione, giudicata disastrosa nel suo operato. Poi Giorgia Meloni che, messa alle strette dalla minaccia dei trattori di bloccare tutta la Capitale, ha annunciato la rinegoziazione del PNRR allo scopo di liberare altri 3 miliardi di euro per le aziende agricole’, passandoli così da 5 a 8 miliardi. Un contentino che però non sembra aver soddisfatto la categoria, che ha annunciato per la settimana prossima una grande manifestazione al Circo Massimo, dove dovrebbero convergere migliaia di mezzi, fra trattori e camion.

Una sorta di derby, quello tra Lega e Fratelli d’Italia, entrambi impegnati nel ruolo di poliziotto buono per aumentare il consenso mentre le opposizioni sul tema tacciono. Un derby nel quale si è inserito addirittura il mainstream, con l’ospitata voluta da Amadeus di una delegazione di trattori del coordinamento nazionale ‘Riscatto agricolo’. Più normalizzazione di così?!

Nel frattempo a Bruxelles la protesta continua e i leader europei stanno correndo ai ripari per evitare l’escalation. Tra il ritiro della proposta di regolamento sui pesticidi e lo slittamento delle limitazioni ai sussidi, tutto sembra volto a limitare il danno. Gli agricoltori si accontenteranno?

Ventunesima puntata della II Stagione di “POLIS, Primo piano sulla politica”, programma settimanale di comedonchisciotte.org, condotto dal giornalista Massimo A. Cascone, con ospiti l’avvocato Umberto del Noce, esperto di diritto costituzionale e parlamentare, e il professore ordinario di Scienza Politica all’Università di Macerata Luca Lanzalaco.

LINK RUMBLE https://rumble.com/v4cnz59-cdc-polis-s02e21.html?mref=cx41y&mc=4atzd

“POLIS, Primo piano sulla politica” da un’idea di Massimo A. Cascone.

Conduce Massimo A. Cascone. Regia e montaggio Giulio Bona.

