POLIS Stagione II, Puntata 8 – Violenza e repressione in attesa del MES

Come l’herpes che rimane per mesi silente e ritorna nei momenti di maggior stress, il MES è nuovamente al centro del dibattito tra i leader europei. La tattica di rimandare i problemi utilizzata dalla Meloni le ha concesso di spegnere la sua prima candelina come Premier qualche giorno fa, ma adesso tutto rischia di collassare come un castello di carte.

Con una Legge di Bilancio che sempre di più assomiglia a una coperta troppo corta, è interessante notare la tempistica con cui la questione ratifica del nuovo Meccanismo di Stabilità – trasformato in strumento salva banche – sia tornata preminente. Nonostante la stampa mainstream abbia cercato di farlo passare in secondo piano, parlando di un Consiglio europeo totalmente incentrato sulla questione Hamas-Israele, a ribadire alla Meloni che i tempi per la ratifica stringono ci ha pensato infatti il presidente dell’Eurogruppo proprio prima della riunione dei Ventisette. Un promemoria che non ha scalfito la sicurezza di Giorgia, che ha ribadito come al momento per lei le priorità in Europa sono altre: Patto di Stabilità e Immigrazione.

Un braccio di ferro quindi quello tra l’Italia e l’Europa, che probabilmente è destinato a protrarsi. La preoccupazione è un cedimento su tutta la linea prima di Natale se Bruxelles iniziasse a minacciare la stabilità dell’esecutivo, rischiando persino una frattura interna tra i partiti di maggioranza difficilmente sanabile. Tutti messi di fronte al bivio tra le aspettative degli elettori da un lato e la voglia di rimanere al governo dall’altra. Tutti pronti ad accusarsi vicendevolmente per rosicchiare consenso in vista delle elezioni Europee alla porte.

“Governeremo altri 4 anni” ha tuonato Giorgia Meloni alla Camera sfidando le opposizioni. La questione però è capire come!

Ottava puntata della II Stagione di “POLIS, Primo piano sulla politica”, programma settimanale di comedonchisciotte.org, condotto dal giornalista Massimo A. Cascone, con ospiti l’avvocato Umberto del Noce, esperto di diritto costituzionale e parlamentare, e il professore ordinario di Scienza Politica all’Università di Macerata Luca Lanzalaco.

In questa puntata inoltre, ospite speciale è la professoressa Selena Grimaldi dell’Università di Macerata, analista esperta delle dinamiche politiche e partitiche italiane nonché dei modelli di selezione dei rappresentanti politici utilizzati dai partiti. Con lei, partendo dallo ‘scandalo Soumahoro’, allargheremo il dibattito alle attuali problematiche della democrazia rappresentativa italiana.

