I Due Minuti di Odio (Edizione Nuova Normale)

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

CJ Hopkins

consentfactory.org

L’edizione odierna dei Due Minuti di Odio, presentata da GloboCap, Inc. e con la partecipazione di una formazione all-star di Goldsteindi GloboCap, inizierà tra poco. Vi preghiamo di sedervi e di spegnere le vostre residue facoltà critiche. Oggi abbiamo in serbo per voi un sacco di odio. Prima, però, alcuni annunci importanti.

In primo luogo, a causa dell’aumento del numero di Goldstein che minacciano il tessuto stesso della democrazia e della GloboCap, Inc., dei suoi partner globali e delle loro consociate, agenti e cessionari assortiti, i Due Minuti di Odio sono stati estesi oltre il loro tradizionale tempo di esecuzione di due minuti e, d’ora in poi, saranno presenti più o meno 24 ore su 24, fino a nuovo avviso.

Inoltre, in deroga agli originali Due Minuti di Odio del 1984 di Orwell, salteremo la parte iniziale “questa è la nostra terra”, che è (a) datata e (b) inaccettabilmente non rappresentativa della diversità razziale, etnica e di genere del Reich Nuovo Normale…

… per arrivare direttamente alla parte in cui si “lanciano grida d’odio alle immagini di Goldstein”.

Vi informiamo che il contenuto seguente contiene materiale progettato per spingere le masse in una frenesia d’odio insensata che alcuni spettatori potrebbero trovare angosciante. Altri potrebbero trovarla divertente. Dopotutto, al gusto non si comanda. Indipendentemente dal pubblico a cui ci si sente di appartenere, non è consigliata alcuna precauzione da parte degli spettatori. Infatti, l’esposizione ai seguenti contenuti è praticamente obbligatoria e fisicamente ineludibile, a meno che non viviate sperduti nei boschi, ma non è questo il caso, altrimenti non stareste leggendo questo articolo.

Ok, questo è tutto per gli annunci pre-show. È il momento dell’odio! Pronti? Eccoci qua.

Il Goldstein Nuovo Normale Numero Uno

Il Goldstein numero uno è, ovviamente, Trump, che è sia una risorsa russa che, letteralmente, Hitler. Il fatto che Trump sia letteralmente Hitler era stato definitivamente stabilito nel 2017 da Ron Rosenbaum, che pare abbia scritto un libro su Hitler e sia un “esperto mondiale del leader nazista”, secondo The Independent.

Ma, già nel 2016, ben prima che i russi “hackerassero le elezioni” e rubassero la presidenza a Hillary Clinton “utilizzando come arma gli elettori afroamericani” con meme anti-masturbazione su Facebook, tutti sapevano che Trump era Hitler …

Inoltre, Jason Stanley (professore di filosofia Jacob Urowsky dell’Università di Yale) e il New York Times lo avevano già dimostrato in questo video del 2018! E la BBC aveva trovato un “tedesco” qualunque che l’aveva detto, quindi quale altra prova vi serve? Anche il suo ex avvocato ora lo conferma!

Ma non è solo che Trump è letteralmente Hitler, è anche letteralmente una risorsa russa, come aveva scritto Jonathan Chait sul New York Magazine nel febbraio del 2021! Naturalmente, a quel punto tutti sapevano già che era un agente russo, un pericoloso traditore e l’amante omosessuale di Putin, come aveva rivelato il New York Times in questo affascinante film d’animazione!

E tutto questo prima che ordinasse alle sue forze clandestine bianco-sovraniste nazi-putiniane di tentare di rovesciare il governo degli Stati Uniti, prendendo d’assalto il Campidoglio con due o trecento idioti disarmati e agenti federali assortiti con cappelli MAGA!

Come ha detto Michael Fanone, un ex poliziotto di Washington che era stato brutalmente aggredito durante i disordini e che attualmente è un “analista delle forze dell’ordine” e un collaboratore della CNN, quando è stata annunciata l’ultima incriminazione di Trump …

“Mi sono sentito orgoglioso di essere americano, proprio come quando avevo saputo che i nostri militari avevano ucciso Osama bin Laden. Osama bin Laden era un terrorista che aveva commesso un atto orribile contro il popolo americano e contro la nostra Repubblica. Credo che Donald Trump sia un terrorista che ha commesso atti orribili contro il popolo americano”.

Quindi, gridatelo pure… TRUMP! TRADITORE! TERRORISTA! PRENDICAZZO DI PUTIN! OSAMA BIN HITLER!

Il Goldstein Nuovo Normale numero due

Il Goldstein numero due è RFK, Jr, il famigerato teorico della cospirazione anti-vax, che è anche Hitler, o è allineato con Trump, che è letteralmente Hitler e Osama bin Laden, e una risorsa russa! Sì, è vero, oltre a tutte le sue teorie cospirazioniste e anti-vax, Bobby Jr. ha twittato “numeri in codice nazisti”, presumibilmente per ordine di Trump, che, presumibilmente, prende ordini direttamente da Putin!

Inoltre, secondo New Republic, non solo Bobby è un antisemita, un amante di Putin e un transfobico che odia le donne, ma ha più o meno spinto la sua ex moglie a suicidarsi! Inoltre, va in giro a dire che la CIA aveva assassinato JFK! Le loro fonti riferiscono che è tornato a farsi di eroina e che si è unito ad una sorta di culto satanico neonazista della morte finanziato dal GOP!

O magari in realtà è un “complottista repubblicano sotto copertura” o “un utile idiota per i demagoghi del MAGA” o qualche altro tipo di traditore nazista che nega la scienza e odia la democrazia: questa è l’attuale teoria di Walter Shapiro, pubblicata anche da New Republic, che sta dando filo da torcere al Guardian come portavoce del Ministero della Verità.

Quindi, gridatelo… RFK! ANTI-VAX! TRADITORE! TERRORISTA! TEORICO DELLA COSPIRAZIONE! HITLER!

Altri Goldstein della Nuova Normalità

Ok, probabilmente vi starete chiedendo perché Putin non sia Goldstein, essendo davvero la Fonte Ultima di Tutto il Male e l’Hitler di tutti gli Hitler, e l’Anticristo, e così via. In realtà, la spiegazione è molto semplice.

Vedete, il fatto è che i Goldstein devono essere dei traditori. È essenziale se vogliono essere dei Goldstein. Putin, per quanto malvagio, non è un traditore, non è “un cancro, un tumore malvagio, che cresce e si diffonde in mezzo a noi” (vedere l’originale Due Minuti di Odio).

I Due Minuti di Odio sono progettati per condizionare le masse a scatenare il loro odio contro i traditori, i Giuda, i dissidenti, gli apostati, i negatori della Realtà, i negatori della Verità, i negatori della Scienza, i negatori della Covid, i negatori del cambiamento climatico, i negatori di… qualsiasi cosa. I “razzisti”. I “transfobici”. Gli “antisemiti”. Gli “anti-vax”. “I teorici della cospirazione”. “Gli estremisti di estrema destra”. “Gli insurrezionalisti”. “I terroristi”.

Non c’è carenza di Goldstein nel Reich Nuovo Normale. Non mancano mai in nessun sistema totalitario… nemmeno in quelli che si mascherano da “democrazia”. L’essenza di tutti i totalitarismi è il conformismo, l’odio insensato per il non conformismo, la demonizzazione di qualsiasi forma di dissenso e, infine, la criminalizzazione del dissenso. È con i Goldstein qui a casa che bisogna fare i conti! I disinformatori! I malinformatori! I sovversivi della “libertà di parola” che vogliono discutere con noi!

I Nuovi Normali non discutono o litigano con i Goldstein. Li evitano. Li “cancellano”. Li censurano. Li denunciano. Li delegittimano. Li vaporizzano. Sfogano su di loro tutto il loro odio represso… il loro odio paralizzante per se stessi, la loro vergogna e la loro rabbia.

Perché l’altra cosa che i Due Minuti di Odio sono progettati per fare è dirigere la rabbia e l’odio verso un appropriato capro espiatorio ufficiale. I totalitari hanno bisogno di sfogarsi. Non è divertente eseguire senza motivo ordini insensati e ripetere roboticamente la propaganda ufficiale che è risaputo essere un mucchio di bugie. Reprimere la rabbia e la vergogna che ne derivano, dopo un po’, può far venire voglia di… caspita, non so, portare qualcuno nei boschi da qualche parte e sparargli alla nuca, o rinchiuderlo in un campo, o qualcosa del genere. È meglio sfogarsi in un ambiente strutturato ed emotivamente favorevole, o su una piattaforma di social media moderata dal DHS [Department of Homeland Security], o sul balcone del proprio appartamento di Central Park South, come aveva fatto Keith Olbermann nel 2021.

Quindi, avanti, gridatelo ancora una volta! Inseriteci i nomi di tutti i Goldstein della vostra vita… o anche di prima. I traditori! I negazionisti! Gli anti-vax! Gli estremisti di estrema destra amanti della Russia! I razzisti! I transfobici! Gli antisemiti! Vi sentirete molto meglio una volta che l’avrete fatto… o almeno proverete un po’ di sollievo che vi farà superare i prossimi Due Minuti di Odio!

Bene, questo è tutto per i Due Minuti di Odio di oggi. Spero che non sia stato troppo stressante dal punto di vista emotivo. Oh, sì, e se fate parte di uno di quegli “altri pubblici” a cui ho fatto riferimento sopra… beh, vi ho detto che pensavo che avreste potuto trovarlo divertente. Tuttavia, se fossi in voi, probabilmente non andrei in giro a dirlo. Non si sa mai quando il Reich Nuovo Normale tornerà ad essere totalitario!

CJ Hopkins

Fonte: consentfactory.org

Link: https://consentfactory.org/2023/08/04/the-two-minutes-hate-new-normal-edition/

04.08.2023

Scelto e tradotto da Markus per comedonchisciotte.org

C. J. Hopkins è un drammaturgo pluripremiato, un romanziere e un autore di satira politica. Le sue opere sono state portate in tournée in teatri e festival. Attualmente vive in Germania.