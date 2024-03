America Latina fra unipolarismo e multipolarismo

Uno scontro a tutto campo fra unipolarismo e multipolarismo, dunque, dove l’America Latina e i Caraibi giocano un ruolo decisivo e imprescindibile sia per chi difende il mondo unipolare sorto dopo la fine della Guerra Fredda che per chi aspira al mondo multipolare dove tale area sarebbe uno dei poli uniti e indipendenti.

Ed è per questo, però, che anche la Cina e la Russia (le due maggiori potenze del globo alternative a Washington e al modello che esso propugna) si stanno impegnando così decisamente in quest’area.

Terreno decisivo di scontro, quello latinoamericano e caraibico, in quanto senza di esso Washington non avrebbe certamente la possibilità di concentrare praticamente tutte le sue forze fuori dal continente, venendogli dunque meno quella sua capacità di proiezione esterna che gli ha garantito la possibilità di essere prima una delle due super potenze nel mondo bipolare e poi l’unica durante l’unipolarismo.

Situazione vantaggiosa per gli USA nel suo “cortile di casa” che ha vissuto i suoi maggiori momenti “di gloria” fino alla dissoluzione dell’URSS (nonostante “piccole” ma significative débâcle come la Rivoluzione Cubana).

Situazione che ha dunque permesso agli USA di soppiantare la Gran Bretagna come prima potenza talassocratica del globo, sfruttando la sua posizione geografica e le sue immense risorse per espandere la propria influenza.

Accanto a questa enunciazione “materiale” si materializzò anche un assunto più “spirituale”: il “Manifest Destiny”. Ossia la convinzione di larga parte dell’élite politica USA che questa nazione fosse stata investita da un compito divino, che avesse avuto un destino chiaro e da mettere in campo: l’esportazione del proprio modello di convivenza, della propria civiltà ove essa non era presente.

In sostanza, tale enunciazione impegnava Washington a dedicare gran parte delle sue risorse all’allargamento della propria influenza nel continente, intimando al contempo alle potenze colonizzatrici europee arrivate nel XV secolo di non cercare di allargare i propri domini. E di fatto promuovendo anche tutta una serie di misure atte a “invogliare” le potenze del vecchio continente ad abbandonare l’area.

Se dal XV – XVI secolo furono gli spagnoli e i portoghesi (e in minima parte i francesi) a trarne enormi vantaggi attraverso la “conquista e colonizzazione”, il 1823 è invece l’anno decisivo per l’inizio “ufficiale” della presenza USA.

