Vaccini a RNA auto-amplificante: un nuovo pericolo all’orizzonte

Karen Hunt

khmezek.substack.com

Proprio quando pensavate di averle sentite tutte sui vaccini Covid – quei vaccini a base di mRNA che avete imparato a “conoscere e ad amare“, come dice il MIT in modo così affettuoso – ecco che ne è appena arrivata una nuova versione.

Benvenuti nella nuova generazione dei vaccini Covid auto-amplificanti, noti anche come repliconi (saRNA ).

No, non sono “replicanti” come nel mio film preferito, Blade Runner (l’originale del 1982).

Anche se, in un certo senso, è inquietantemente simile. Solo che si replicano all’interno del nostro corpo. Come una macchina fotocopiatrice. Sì, all’interno del nostro corpo.

Quale sarà la prossima idea?

Il Giappone ha appena annunciato che sarà il primo Paese al mondo ad approvare il nuovo vaccino, chiamato LUNAR-COV19.

Per vostra informazione, ho trovato interessante il fatto che l’abbiano chiamato LUNAR e che l’abbiano presentato nello stesso momento in cui la sonda giapponese LUNAR si è posata sul suolo lunare, pochi giorni fa.

Questa è sincronicità, o marketing di qualità.

Le collaborazioni su questi vaccini sono un po’ complicate, ma per riassumere, Meiji Seika Pharma è l’azienda che ha ottenuto i diritti esclusivi per la distribuzione di Kostaive (LUNAR) da CSL Seqirus. Attualmente sta collaborando con ARCALIS INC. per mettere a punto una produzione integrata di vaccini a base di mRNA, dai precursori farmaceutici al prodotto finito.

Ora, so che è una lettura noiosa. Ma includo le informazioni per sottolineare un punto. Se dovessi elencare tutte le aziende coinvolte in questo tipo di ricerca, produzione e fabbricazione, l’elenco sarebbe quasi infinito e ancora più noioso.

L’elenco sarebbe anche estremamente incestuoso. Ad esempio, Bill Gates investe miliardi di dollari in diverse aziende rivali, nella speranza che qualcuna di esse riesca ad imporsi. In questa gara, solo i più potenti possono partecipare e la posta in gioco è alta. In queste tecnologie vengono investite somme di denaro astronomiche, al di là di quanto possiamo immaginare. Non per curarci da qualcosa – è assurdo! Ma per far guadagnare cifre ancora più astronomiche alle persone che stanno dietro a queste tecnologie.

Nessuno di questi potenti attori – intendo nessuno di loro – ha intenzione di lasciare che questi vaccini falliscano. Anche se dovessero fallire, non si tireranno indietro. Capite cosa sto dicendo? Questo è ovvio come il fatto che il sole sorge a est e tramonta a ovest. Chi osa contestare la meraviglia e la magia di questi vaccini viene screditato o peggio.

Ok, detto questo, continuiamo.

Questa tecnologia porta i vaccini a base di mRNA ad un nuovo livello. Il vaccino non contiene solo il gene per la proteina spike, ma ha in più il gene per una proteina chiamata replicasi che permette all’RNA di autoreplicarsi. Qual è il risultato finale? Le cellule si ritrovano con un numero significativamente maggiore di questo RNA al loro interno. Questo porta a una maggiore produzione della proteina spike e, teoricamente, ad un maggior numero di anticorpi.

Ecco come il MIT spiega i vantaggi dei vaccini a base di saRNA:

Poiché i vaccini a saRNA sono dotati di una fotocopiatrice incorporata, la dose può essere molto più bassa…. ricercatori che hanno testato [entrambi i vaccini] nei topi hanno scoperto che potevano ottenere livelli equivalenti di protezione contro l’influenza con appena 1/64 della dose. In secondo luogo, è possibile che i vaccini a base di saRNA inducano una risposta immunitaria più duratura perché l’RNA continua a copiare se stesso e rimane in circolazione più a lungo. Mentre l’mRNA può durare un giorno o due, l’RNA autoamplificato può persistere per un mese.

Ecco la ripartizione delle dosi:

* saRNA: 5 microgrammi

* Pfizer: 30 microgrammi

* Moderna: 100 microgrammi

Sì, la dose è più piccola. Tuttavia, una volta all’interno dell’organismo, l’RNA continua a copiarsi e permane più a lungo. Si sostiene che, poiché viene iniettato meno RNA, gli effetti collaterali saranno minori. Ma è la proteina spike a causare i problemi. Con i vaccini a base di saRNA verranno codificate più proteine spike, che resteranno in circolazione più a lungo. Questo non significa che causerà più effetti collaterali, non meno. Ma chi sono io per dirlo?

Lo stesso NIH ha avvertito che “la proteina spike del SARS-CoV-2 causa malattie cardiovascolari indipendenti dall’infezione virale”.

Nature ha riportato che la “proteina spike circolante può contribuire alla miocardite dopo la vaccinazione COVID-19“.

Il fenomeno è risultato particolarmente diffuso tra gli adolescenti e i giovani adulti. Tra coloro che avevano sviluppato una miocardite post-vaccino vi era “la presenza di un livello sorprendentemente alto di proteina spike non legata a lunghezza piena, che è rimasta rilevabile fino a 3 settimane dopo la vaccinazione e che in qualche modo ha eluso il riconoscimento degli anticorpi“. Questo accadeva nei normali vaccini a mRNA, quelli in cui ci era stato assicurato che la proteina spike sarebbe durata solo un paio di giorni. Immaginate cosa potrebbe accadere con queste proteine spike nei vaccini a base di saRNA.

Considerando che le malattie cardiache sono già la principale causa di morte in tutto il mondo e che tutte le malattie cardiovascolari causano circa 17,9 milioni di morti all’anno, in teoria gli esperti vorrebbero evitare di aggiungere a quei numeri altre vittime ancora più giovani.

Ma, come ho detto, cosa ne so?

Stanno lavorando su vaccini multivalenti o vaccini combinati, progettati per immunizzare contro due o più ceppi dello stesso microrganismo o contro due o più microrganismi.

Solo per quanto riguarda il coronavirus, c’è un numero sempre crescente di sottovarianti. Invece di lasciare che la malattia si sviluppi naturalmente e diventi meno virulenta man mano che il virus muta e di permettere al nostro sistema immunitario naturale di imparare a combatterla naturalmente, si stanno sviluppando vaccini contro il maggior numero possibile di queste sottocategorie. Ora vogliono produrre vaccini per più varianti. Sono più economici da produrre. E porteranno più profitti.

Tuttavia, quando si iniziano a produrre tutti questi anticorpi, il problema è il potenziamento anticorpo-dipendente (ADE), che porta a effetti avversi.

L’ADE si verifica “quando gli anticorpi generati durante una risposta immunitaria riconoscono e si legano ad un agente patogeno, ma non sono in grado di prevenire l’infezione. Al contrario, questi anticorpi agiscono come un “cavallo di Troia”, permettendo all’agente patogeno di entrare nelle cellule e di esacerbare la risposta immunitaria“.

Rischi per la sicurezza dei vaccini a base di repliconi:

* I vaccini a base di repliconi potrebbero persistere in individui immunocompromessi, poiché la clearance potrebbe essere meno efficiente.

* Le donne in gravidanza potrebbero rappresentare un problema, soprattutto quando si utilizzano vettori repliconi derivati da virus che causano infezioni congenite.

* La capacità dei vaccini a base di repliconi di ricombinarsi con i virus circolanti. Questo rischio si basa sulle interazioni genetiche riportate tra i tradizionali vaccini vivi attenuati e i virus presenti in natura. I vaccini attenuati possono ricombinarsi per formare virus virulenti e attivi in natura.

Sì, sì, ok. Leggete l’etichetta di qualsiasi farmaco presente nel vostro armadietto dei medicinali: l’elenco degli effetti collaterali è lungo quanto il vostro braccio ed è scritto in caratteri minuscoli per poter essere riportato sul flacone.

Non è un grosso problema. Non quando un unico vaccino che può essere usato per vaccinare le persone in tutto il mondo per diverse malattie e che renderà chi lo sviluppa la più ricca e potente azienda farmaceutica del mondo. Questo è ciò che conta!

Secondo il Piano d’azione globale per i vaccini dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per sfruttare appieno il potenziale della tecnologia dei repliconi è necessaria la registrazione come piattaforma vaccinale.

Una piattaforma vaccinale è composta da:

* la licenza per un singolo vettore replicone

* un metodo di somministrazione standardizzato

* un processo ben definito per l’inserimento del transgene per generare diversi vaccini a base di repliconi, che non richiedono un’ampia rivalutazione come parte della procedura di autorizzazione.

In altre parole, una piattaforma vaccinale consentirà loro di vaccinare miliardi di persone in tutto il mondo per diverse malattie, più e più volte, senza alcuna supervisione o rivalutazione. Questo è esattamente ciò che è accaduto con le successive varianti dei vaccini a base di mRNA che l’FDA ha autorizzato senza richiedere prima prove di sicurezza.

Con tutte queste incognite, per non parlare dei preoccupanti effetti collaterali, perché si continua a spingere questi vaccini a RNA per la COVID, una malattia che si è dimostrata non peggiore dell’influenza? “In generale, la COVID-19 tende ad assomigliare più a un raffreddore, con mal di gola, naso che cola e forse febbre e dolori“, afferma Thomas Russo, medico, professore e primario di malattie infettive presso l’Università di Buffalo a New York.

Oltre agli enormi profitti, una considerazione più preoccupante è che i militari ci stanno usando come cavie per altri scopi.

L’Agenzia per i Progetti di Ricerca Avanzata della Difesa (DARPA) lavora da anni sulla tecnologia dell’RNA. Secondo il NIH:

Mentre il NIAID finanziava queste innovazioni della scienza di base, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti stava facendo investimenti ad alto rischio nella tecnologia dei vaccini a RNA attraverso la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Nel 2011, la DARPA ha assegnato a CureVac (un’azienda affiliata a Sanofi) e a In-Cell-Art 33,1 milioni di dollari per far progredire le loro piattaforme vaccinali e testare i prodotti candidati. Nel 2017, i ricercatori di CureVac hanno pubblicato il primo studio clinico di fase I che dimostra che un vaccino a mRNA può indurre anticorpi funzionali contro un antigene virale, il virus della rabbia. Nel 2013, la DARPA ha assegnato a Moderna 25 milioni di dollari per lo sviluppo di vaccini a RNA contro le malattie virali Zika e Chikungunya, convalidando il concetto che le sequenze di mRNA possono essere utilizzate per produrre una proteina umana secreta e potenzialmente scalare le risposte anticorpali contro un bersaglio specifico nel corpo umano.

Moderna, la prima azienda che aveva avviato studi clinici sull’mRNA, era stata finanziata dalla DARPA. Lo stesso vale per Pfizer.

L’elenco delle aziende finanziate dalla DARPA è lungo. Solo per fare un esempio, Touchlight e il Vanderbilt University Medical Center hanno collaborato al programma DARPA Pandemic Prevention Platform per sviluppare anticorpi a base di DNA sintetico come protezione dalle minacce emergenti.

Touchlight, con sede a Londra, nel Regno Unito, è il principale produttore mondiale di DNA sintetico. L’azienda è all’avanguardia nella produzione di DNA enzimatico, che ha rivoluzionato i farmaci genetici, compresi i vaccini a DNA e mRNA e le terapie cellulari e geniche. Touchlight ha sviluppato un nuovo vettore di DNA sintetico noto come “doggybone” o dbDNA™.

A proposito, ricordate quando ci dicevano che se avessimo parlato dei vaccini Covid che inseriscono il DNA nel nostro corpo saremmo stati derisi come teorici della cospirazione e banditi dai social media? Bene, ora si parla di DNA e nessuno batte ciglio.

Perché la DARPA, l’organizzazione centrale per la ricerca e lo sviluppo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ha finanziato la tecnologia dell’RNA?

Chiamatemi pure pazza e teorica della cospirazione, ma questo forse perché l’RNA messaggero è un ottimo modo per prendere il controllo del corpo di una persona. Provate a immaginare tutti i messaggi che potrebbero inviare attraverso il nostro corpo una volta ottenuto questo tipo di controllo.

Hanno provato tutti i tipi di approcci per tutti i tipi di problemi che i soldati potrebbero affrontare, come l’invio di messaggi attraverso il sangue.

Nel 2014 stavano lavorando sul sangue geneticamente modificato. Avevano scoperto come i globuli rossi umani possano essere modificati per produrre e distribuire in tutto l’organismo antidoti proteici e altri farmaci a base di anticorpi. Con le trasfusioni di sangue, queste cellule potrebbero teoricamente servire per neutralizzare le tossine biologiche nei soldati sul campo di battaglia.

Come sempre, ci è stato assicurato che “queste innovazioni hanno certamente implicazioni mediche importanti anche per i civili. Per esempio, invece di trasportare anticorpi antitossina, i globuli rossi possono essere progettati per trasportare farmaci ai vari organi, rimuovere il colesterolo cattivo, trasportare proteine per trattare coaguli e trombosi e altro ancora“. Il sangue è solo un modo per inviare messaggi attraverso il corpo.

La DARPA intende esplorare la possibilità di modificare geneticamente i soldati per trasformarli in “fabbriche di anticorpi”, rendendoli resistenti ad attacchi chimici o biologici.

Alcuni rapporti suggeriscono anche che la Cina userebbe la CRISPR [la tecnologia che consente di modificare il genoma cellulare N.D.T.] per “aumentare l’efficacia delle truppe in combattimento”. Beh, se lo fa la Cina, potete star certi che lo faremo anche noi.

L’ultimo sforzo della DARPA, “noto come ADAPTER, prevede impianti cyborg per rendere i soldati più resistenti nei confronti di due dei problemi sanitari più comuni nella guerra moderna: l’accesso limitato a cibo e acqua sicuri e l’interruzione del sonno. Ogni impianto sarà una fabbrica in miniatura piena di batteri che produrranno sostanze terapeutiche su richiesta“.

“Ci sono due aree principali in cui questa tecnologia potrebbe espandersi. Il primo è la trasformazione in arma di virus o batteri. Questi includono il vaiolo o la tubercolosi e potrebbero essere estremamente distruttivi.

La produzione di batteri e virus letali è più facile ed economica che mai. Trovare il modo di colpire determinati gruppi di persone senza che coloro che utilizzano l’arma biologica vengano colpiti è una sfida”.

Il programma militare P3 ha portato al primo studio al mondo sull’uomo di un potenziale trattamento con anticorpi per la Covid-19.

Il programma di partenariato pubblico-privato (P3) dell’U.S. Army Materiel Command è un accordo tra un’organizzazione dell’esercito e una o più entità dell’industria privata per l’esecuzione di lavori o l’utilizzo di strutture e attrezzature dell’esercito.

E non dimentichiamo che il National Institutes of Health (NIH) “è comproprietario del brevetto del vaccino Moderna per il suo ruolo fondamentale nella ricerca e nello sviluppo, a partire dall’inizio del lavoro e fino ad oggi. Questo include i quasi 6 miliardi di dollari di fondi pubblici statunitensi, che hanno sostenuto un’enorme parte dei costi di sviluppo del vaccino Moderna, dal laboratorio al letto del malato”.

I vaccini a base di mRNA e ora di saRNA fanno parte di un’enorme rete interconnessa che si estende dalla DARPA ad altre nazioni e che arriva alle aziende private di tutto il mondo. Hanno abilmente trovato un modo per convincere la maggior parte dell’umanità a offrire i propri corpi come cavie in questo grande esperimento. Il tutto fa parte di una ricerca per trovare i modi migliori per inviare messaggi attraverso i corpi umani e farli funzionare in qualsiasi modo venga loro ordinato.

Con tutti questi profitti – l’anno scorso Pfizer ha realizzato quasi 37 miliardi di dollari di vendite con il suo vaccino Covid-19, rendendolo uno dei prodotti più redditizi della storia – perché noi, IL POPOLO, non veniamo rimborsati?

Dobbiamo continuare a finanziare questi esperimenti sul nostro corpo, subendo effetti collaterali indicibili e sconosciuti? Coloro che producono questi farmaci continueranno ad arricchirsi sempre di più, mentre coloro che sono sottoposti a vaccinazioni multiple per una lista sempre più lunga di malattie diventeranno sempre più deboli, man mano che il nostro sistema immunitario smetterà di funzionare correttamente. Vaccini che inviano messaggi al nostro corpo, sui quali non abbiamo alcun consenso o controllo, e non abbiamo modo di sapere cosa stanno dicendo al nostro corpo di fare.

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti e il Dipartimento della Difesa investono miliardi di dollari (le nostre tasse) in questa tecnologia. Per fare solo due esempi:

* Nell’agosto del 2023 il DHHS ha annunciato che il Progetto NextGen ha assegnato oltre 1,4 miliardi di dollari per sviluppare i futuri vaccini e farmaci COVID-19.

*Battelle, una delle 100 aziende di difesa più grandi al mondo, è l’appaltatore principale di un contratto da 10 miliardi di dollari per la fornitura di servizi medici e sanitari al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Qui è possibile consultare alcuni di questi contratti, che includono i preparativi per la prossima pandemia Covid o per le pandemie in generale.

Non vedo nessuno di noi diventare più ricco come risultato. Siamo noi a fornire gran parte del denaro per questi contratti, che causano tragedie come l’aumento della miocardite negli adolescenti e nei giovani adulti. Nel frattempo, celebrità come Dolly Parton (che vale 650 milioni di dollari), che ha donato un milione di dollari al Vanderbilt University Medical Center per la ricerca sul vaccino Covid, vengono esaltate come eroi.

Vorrei poter dire che noi contribuenti siamo degli eroi, ma, più che altro, siamo dei babbei.

Gli opinionisti dei “media alternativi” vorrebbero farvi credere che i vaccini Covid non sono stati un successo. Ma hanno fatto esattamente ciò che si erano prefissati. Al culmine della pandemia Covid, più di 5,55 miliardi di persone in tutto il mondo avevano ricevuto una dose di vaccino Covid-19, pari a circa il 72,3% della popolazione mondiale. In tutto il mondo sono state somministrate oltre 2,72 miliardi di dosi aggiuntive.

Provate per un momento a pensare a questi numeri. Non era mai successo nulla di simile prima d’ora. La pianificazione. Il lancio. Sì, è vero che i giorni inebrianti in cui Big Pharma rastrellava miliardi e miliardi di dollari per i vaccini Covid sono in declino. La maggior parte delle persone non è interessata al vecchio vaccino. All’inizio dell’inverno, solo il 14% degli adulti aveva ricevuto l’iniezione di richiamo.

Ecco perché ora ce n’è uno nuovo. Nuovo e migliorato. Da bravi consumatori, noi americani siamo stati condizionati a volere l’ultima novità, la versione più nuova e migliorata di tutto e di tutti. E non si tratta solo di Covid, non lo è mai stato.

In previsione della necessità di produrre miliardi di vaccini contro ogni malattia immaginabile, si stanno costruendo fabbriche di vaccini in tutto il mondo. (Per saperne di più, leggete il mio articolo Building the mRNA Empire).

CSL Seqirus e la miriade di investitori nel vaccino LUNAR saRNA hanno grandi speranze che il loro vaccino sia quello che conquisterà il mercato mondiale. Qui sotto, la nuova fabbrica di vaccini di CSL a Melbourne, che promette di essere la più grande dell’emisfero meridionale.

Il valore del marchio CSL è aumentato di oltre il 30% nell’ultimo anno, diventando il marchio in più rapida crescita nel settore biofarmaceutico. Secondo un rapporto di Brand Finance, il valore del marchio CSL ammonta a 1,3 miliardi di dollari, con un aumento dell’80% rispetto al 2020.

Ecco alcuni altri esempi di come viene organizzata la vaccinazione di massa della popolazione mondiale.

* In collaborazione con Pfizer, BioNTech sta costruendo fabbriche in Ruanda, Senegal e Sudafrica. È inoltre prevista la creazione di impianti di produzione basati su BioNTainer in Australia e Israele.

* A Davos 2023, l’amministratore delegato di Moderna, Stephane Bancel, ha dichiarato di voler costruire fabbriche di mRNA in ogni continente. L’azienda sta già costruendo impianti in Canada, Australia, Gran Bretagna e Kenya.

* Siamo costantemente messi in guardia dalla Cina, ma nel novembre 2023, è stato annunciato che Moderna ha iniziato in Cina i lavori di costruzione di un’azienda per la produzione di mRNA. L’impianto di Shanghai produrrà farmaci per la popolazione nazionale, la seconda più numerosa al mondo dopo l’India.

* Bill Gates ha promesso: “Per la prossima pandemia, avremo gigantesche fabbriche di mRNA in India”.

L’India ha già il più grande azienda produttrice di vaccini al mondo.

Il Serum Institute of India Pvt. Ltd. è il più grande produttore di vaccini al mondo per numero di dosi prodotte e vendute a livello globale (oltre 1,5 miliardi di dosi). …il 65% dei bambini nel mondo riceve almeno un vaccino prodotto dal Serum Institute”. E sì, come tutte le aziende farmaceutiche responsabili, testano prima i loro prodotti sui bambini africani. Date un’occhiata alla stupefacente portata dei loro contratti qui.

Big Pharma e le potenti forze che la sostengono non hanno mai pensato che i vaccini mRNA Covid sarebbero durati per sempre. Erano solo un trampolino di lancio.

Benvenuti ai vaccini auto-amplificanti che si replicano nel vostro corpo. Benvenuti alla vostra prossima dose. E alla successiva. E a quella dopo ancora. Questo se tutti i potenti signori della farmaceutica, i politici, i militari e i leader della sanità globale faranno a modo loro. E, credetemi, non si accontenteranno di niente di meno che il controllo totale. Niente di meno che il successo totale.

Karen Hunt

Fonte: khmezek.substack.com

Link: https://khmezek.substack.com/p/the-new-self-amplifying-rna-vaccines

07.02.2024

Scelto e tradotto da Markus per comedonchisciotte.org