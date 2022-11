Che fare ora per superare la crisi energetica? – DIRETTA VIDEO ORE 21:00

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

Puntata speciale di Pensare che c'era il pensiero, programma presentato da ComeDonChisciotte (e sviluppato da un'idea di Giovanni Zibordi), dove ogni appuntamento ha come titolo una domanda. L'interrogativo di questa diretta video (prevista per oggi, domenica 6 novembre 2022 alle ore 21, per poi rimanere come registrazione) è:

Che fare ora per superare la crisi energetica?

Mentre tra un mese (ossia dal 5 dicembre 2022) scatterà l’embargo contro il petrolio russo deciso dall’Unione Europea, l’OPEC (ossia l’Organizzazione dei Paesi esportatori di Petrolio) Plus decide di tagliare la produzione giornaliera dell’oro nero di due milioni di barili al giorno. La Casa Bianca definisce questo come un «atto ostile» e che vi saranno «conseguenze» ossia, al di là del gergo diplomatico, che vi saranno ritorsioni. La crisi energetica che stiamo vivendo rischia di trasformarsi in qualcosa di peggio? E, soprattutto, cosa nel concreto potrebbe fare l’Italia ora per superare le crisi in atto legate all’energia?

Ne parliamo con:

– Franco Battaglia, laureatosi in chimica e dottore di ricerca in chimica fisica, già professore di chimica teorica e di chimica fisica nelle Università della Basilicata, di Roma Tre e di Modena, il quale è stato coordinatore del Comitato Scientifico dell’Agenzia Nazionale Protezione Ambiente,

– Ugo Spezia, laureato in ingegneria nucleare, giornalista scientifico ed ex direttore del settore Sicurezza Nucleare per Sogin, cioè la Società Gestione Impianti Nucleari, ha ricoperto varie funzioni accademiche in particolare presso l’Università La Sapienza Roma; – Musso, editorialista di AtlanticoQuotidiano

– insieme a Giovanni Zibordi, consulente finanziario.

