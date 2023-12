CDC Incontra – Giovanni Trambusti – ISTAT, i dati nascosti nascosti su Covid e vaccini

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Nell’occasione della terza puntata di CDC Incontra, ultima di questo 2023, abbiamo il piacere di ospitare Giovanni Trambusti, ingegnere statistico, che dai primi mesi del 2020, notando che qualcosa non tornava rispetto alla narrazione ufficiale, ha iniziato a raccogliere i dati ufficiali nazionali ed internazionali sull’epidemia di Sars-Cov-2 e la seguente campagna vaccinale, riportando il tutto nella lingua della sua materia, ovvero percentuali, grafici e diagrammi, al fine di leggere nel modo più chiaro e corretto possibile i vari accadimenti.

Grazie ai tanti video, alle varie apparizioni nei canali del dissenso e alla partecipazione alla stesura del libro Status Criminale di Umberto Mendola, Trambusti è diventato un volto noto a coloro che si sono opposti al sistema in questi anni.

Nell’intervista parleremo dell’ISTAT e del fatto che da dicembre 2020 ad oggi non ha ancora divulgato i dati relativi alle cause di mortalità in Italia, informazioni basilari per la ricerca scientifica e per capire se qualcosa è andato storto a seguito della vaccinazione di massa avvenuta tra il 2021 ed il 2023.

Parleremo di numeri e di percentuali, supportati da grafici e immagini tratti da studi ufficiali, siti governativi ed organi istituzionali, che instilleranno il tarlo del dubbio anche nel più fedele seguace della “scienza di regime”.

LINK RUMBLE https://rumble.com/v4185dd-cdc-incontra-giovanni-trambusti.html?mref=cx41y&mc=4atzd

LINK YOUTUBE

Conducono Sara Iannaccone e Giacomo Ferri.

Regia e montaggio Giulio Bona.

Buona visione!