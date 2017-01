Ho un amico a cui è successa una cosa terribile, assurda, pazzesca, che mi ha lasciata interdetta, diffidente, un po’ turbata persino: è diventato vegano. Non vegetariano, badate, VEGANO. Ciò significa che non solo non mangia la carne e il pesce (scelta ormai praticata da circa il 10% della popolazione italiana), ma neppure il latte, le uova, i formaggi, il burro e in generale qualsiasi alimento di derivazione animale. Ciaoproprio al 95% del nostro regime alimentare. Ciao alla PIZZA margherita. Ciao alla parmigiana di melanzane. Alle crocchette di patate. Al cappuccino e brioche al bar. Alla lasagna. Alla carbonara. All’amatriciana. Agli agnolotti burro e salvia. All’agnello pasquale. Ai tortellini in brodo. Al risottino allo scoglio. Alla cotoletta. Ciao a qualunque cosa.

Se ti invito a cena, di grazia, che cazzo ti faccio mangiare?

«Esistono alimenti sostitutivi per tutto», mi ha detto. Ma io ero troppo sotto shock per ascoltarlo, perché va fatta una premessa: io sono italiana (pure lui, in effetti) e in Italia la tradizione gastronomica, si sa, è un pillar culturale primario, legato alla convivialità, al godimento condiviso, a valori affettivi, d’appartenenza, d’identità persino; di più, sono meridionale; peggio mi sento: sono PUGLIESE. Cioè io non solo — come tutti — sono cresciuta con il classico “mangia la carne che fa bene”, “mangia il pesce che diventi intelligente” e “bevi il latte che ti fa le ossa forti”, io vengo da un posto nel quale la virilità di un uomo si misura in kg di arrosto che riesce a ingerire; non assaggiare i formaggi (la burratina, la stracciatella, i nodini di mozzarella, la scamorza affumicata, il caciocavallo) dopo la pasta al forno e il polpettone con le patate di contorno, è tipo un CRIMINE. Dove il capocollo è una fede. Dove è sempre il momento giusto per arrostire qualche spiedino di BOMBETTE. Dove nelle ricette si usa la mortadella, invece del prosciutto cotto, che così viene tutto più saporito. Dove le polpette al sugo alla domenica sono un rito più trasversale e più sacro della Santa Messa. Dove non c’è nulla che possa inebriarti quanto il profumo di una bella frittura di pesce, che se ti impregna i capelli e i vestiti va bene, non è puzza, è allure.

Va detto pure, tuttavia, che da anni sono sensibile al problema della qualità della carne e del pesce che mangiamo, che di solito, nei dibattiti sul tema, riassumo in “mangiamo la merda, gli ormoni, gli antibiotici”. Quindi l’argomento mi incuriosiva e così, con il mio amico, abbiamo fissato un pranzo insieme, in una veg-burgeria, a Milano (Flower Burger in Via Vigevano, se v’interessa), per farmi spiegare come gli è successa questa disgrazia del veganesimo.

Mi ha raccontato che è partito tutto per caso, con un paio di mesi di prova da vegetariano. Poi che è inciampato in un documentario su YouTube, poi in un altro, poi che ha letto due o tre libri sul tema, e che gli si è aperta la mente, che gli è sembrato assurdo non averci pensato prima. E come nessuno ci pensi, in generale.

«A cosa?», gli ho chiesto.

«A quanto sia insostenibile, in termini etici e ambientali, il nostro regime alimentare. E su quante menzogne si fondi, su quale radicata distorsione culturale si basino i nostri costumi a tavola. In primis c’è l’idea di aver bisogno di proteine animali, come se fossimo degli atleti, quando poi esistono atleti vegani che stanno benissimo, che le proteine le prendono dai legumi, dai semi, dalle verdure, dalla frutta».

L’ho ascoltato e mi ha spiegato che alla base del veganesimo c’è il rifiuto ideologico dello “specismo”, secondo il quale una specie (la nostra) è superiore alle altre e ha pertanto diritto di sfruttarle per sostentarsi, quando NON è necessario farlo. Ho appreso che c’è innanzitutto un tema etico, dunque. La scelta consapevole, politica persino, di non supportare l’industria alimentare che tortura, stupra, ammazza milioni di animali ininterrottamente; che, se ci pensi, un maiale non è diverso da un cane; un gatto non è diverso da una gallina; che sono tutti esseri senzienti, dotati di istinto di sopravvivenza, riluttanti a soffrire e a morire; che non arrivano in natura confezionati sotto forma di pancetta, o di salsiccia, e che prima di diventare pancetta o salsiccia, conducono una vita di merda, in cattività, fatta di costrizioni, di sofferenza, fino a essere macellati. E questo è il piano etico, per sommi capi. E vale anche per i pesci, che ci pensiamo meno, ma basta guardare un video girato su una tonnara, per capire quanto anche quella sia una vera e propria mattanza. I tonni non nascono già inscatolati pronti a farsi tagliare con un grissino.