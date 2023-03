Roald Dahl, James Bond e altri libri proibiti

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

Traduzione di Costantino Ceoldo.

A circa due ore a sud di Palm Beach si trova uno dei siti più intriganti d’America.

È il Coral Castle, un giardino di monoliti che pesano più di 1.000 libbre e che incorporano enormi lastre trasformate in strumenti astrologici, sculture artistiche e oggetti banali come sedie. La cosa più sorprendente è che questi oggetti sono stati scavati, sollevati e sistemati da un minuscolo immigrato lettone di nome Edward Leedskalnin tra il 1920 e il 1950… senza macchinari moderni.

Come ci è riuscito Ed?

Il Castello di Corallo – Vedere…non leggere

Naturalmente, questo è il mistero. Pochi l’hanno visto in azione e quelli che l’hanno visto hanno affermato che ha fatto levitare le pietre. Lo stesso Leedskalnin non ha mai fornito spiegazioni, se non dire che “sapeva come facevano gli Egizi”.

Ed ha auto-pubblicato alcuni libri che sono stati variamente descritti come insensati o incomprensibili. Molti ritengono che questi testi siano tomi metaforici in cui egli utilizza simboli come riferimento per il suo sistema. Qualunque cosa si pensi dei poteri magnetici, della conoscenza perduta o dei metodi di costruzione esoterici, c’è qualcosa di particolarmente saliente nei libri di Ed…le versioni moderne non sono le stesse scritte in origine.

Qualcuno, in un momento successivo alla morte di Leedsklanin, ha cambiato il testo senza notificarlo né spiegarlo.

Perché? Chi era il responsabile? Cosa stava dicendo Ed che non volevano farci sapere?

Per alcuni, questo è ancora più intrigante di come è stato costruito il Castello di Corallo.

Roald Dahl e l’impeachment dei giganti

Roald Dahl è stato l’autore di molti libri amati dai bambini: Matilda, Il GGG, Furbo il signor Volpe, James e la pesca gigante e La fabbrica di cioccolato.

Personalmente, non mi sono mai interessato molto a Dahl…ma ero innamorato di sua moglie Patricia Neal (anche se non l’ha avuta che solo 10 anni dopo il suo debutto…ad esempio la scena della scala in The Fountainhead). Inoltre, non potete credere che questo tizio abbia lasciato Pat per Felicity Crosland!?!…Voglio dire, che…pesca gigante gli è venuto in mente!?! (In difesa, Liccy sembra incantevole…nonostante non abbia un vestito di velluto foderato di ermellino).

Comunque sia, gli accoliti di Dahl sono stati recentemente sconvolti dal fatto che gli editori hanno “rivisto” i suoi testi… poi, pochi giorni dopo, si sono infuriati quando i “libri” digitali sono stati surrettiziamente aggiornati per New Speak senza il loro consenso.

Come per Leedskalnin, ci sono evidentemente alcuni concetti che il popolo non può conoscere. Non gli è permesso considerare le opinioni. Cose che non è tollerato pensare. In seguito, i guardiani delle buone grazie hanno concesso alle masse non lavate di leggere ciò che Dahl ha effettivamente scritto…ma solo a un prezzo nuovo e migliorato…più alto…

No, Mr. Bond – Mi aspetto che lei muoia!

Sapete che Ian Fleming era una vera spia? Sul serio, era un vero e proprio agente segreto.

Quando tornò a casa dalla Seconda Guerra Mondiale, Fleming si mise subito al lavoro per guadagnare un milione di sterline raccontando ciò che aveva vissuto e ciò che gli era stato detto da altri che ne avevano vissute ancora di più. Questo aiutò i secondi classificati del male – quei sovietici dal cuore freddo – a fare da antagonisti.

D’accordo…forse Fleming era più un pianificatore di agenti segreti che un agente segreto egli stesso…ma questo è abbastanza vicino all’autenticità. Che cosa non è affatto vicino all’autenticità? Le revisioni totali della serie di James Bond annunciate la scorsa settimana.

Avremo tutti i nuovi scenari, tutte le nuove descrizioni fisiche…tutta la nuova trippa insapore e appetibile!

A dire il vero, Fleming stesso è vissuto abbastanza a lungo da essere costretto a “rivedere” le sue opere precedenti per il pubblico americano (perché, come tutti sanno, i neri amano James Bond quanto i bianchi amano Shaft).

Sebbene sia ancora di cattivo gusto, almeno si potrebbe legittimamente sostenere che un’opera originale è di proprietà dell’artista e quindi tali revisioni possono essere considerate lecite… anche se l’esperienza dimostra che quasi sempre rendono il prodotto una versione inferiore di sé stesso.

La pioniera della pagina…Laura Ingalls Wilder

Questo “revisionismo” artistico stalinista è un fenomeno relativamente nuovo in America… ma non del tutto nuovo.

Nel 2018 una congrega di presunti bibliotecari si è presa la responsabilità di denunciare Laura Ingalls Wilder, scrittrice di diversi libri che descrivono la propria infanzia nella prateria durante i primi tempi degli Stati Uniti. Questo è stato fatto apparentemente perché la Wilder non era sensibile ai “nativi americani” in un periodo in cui gli indiani erano impegnati a massacrare i coloni e a bruciare la loro strada attraverso il Midwest.

La cosa più vergognosa – e che rappresenta la vigliaccheria di quest’epoca moderna – è che quando l’American Library Association (detta anche Asinine Literary Alarmists [Allarmisti Letterari Asinini]) ha tolto il nome della scrittrice dal premio “Laura Ingalls Wilder”, ha paradossalmente sostenuto che non si trattava di un tentativo di censurare la donna o il suo lavoro…

Questa scusa non era altro che un vile tentativo di eludere la rabbia dell’opinione pubblica: come in gran parte dell’America contemporanea, i sinceri difensori degli oppressi vogliono tutti i riconoscimenti senza alcuna critica.

Per lo meno, quando l’editoria britannica ha deciso di seguire la strada dello stalinismo e di evocare il “Popolo precedente”, i britannici si sono resi conto del loro autoritarismo.

Si tratta di un particolare tipo di empatia americana che nega di metterti a tacere quando allo stesso tempo ti taglia la gola.

Probabilità e finali

Naturalmente, qualche elemento di licenza artistica è sempre stato con noi: La luce che venne meno (uno dei migliori libri mai scritti, tra l’altro) fu rivisto da Kipling quando gli editori ritennero l’originale troppo cupo per il pubblico vittoriano.

Lo Hobbit (inizialmente pubblicato come libro per bambini) ha subito modifiche non irrilevanti da parte di Tolkien quando era ancora in vita, per renderlo più conforme al Signore degli Anelli che stava allora forgiando.

A questo proposito, Le guide del tramonto (decisamente per adulti) è stato sostanzialmente rielaborato da Clarke quando ha insistito maggiormente sulla “scienza dura” come base strutturale dei suoi testi.

Anche Fight Club, secondo il suo autore Palahniuk, è stato selvaggiamente trasformato in diversi mercati esteri per adattarlo al finale (divergente) che appare sullo schermo nella versione cinematografica.

A volte giustificate, le modifiche, anche se ben intenzionate, spesso riducono l’opera originale…anche se, a dire il vero, per quanto riguarda l’ultima voce qui sopra è stato probabilmente saggio rimuovere la formula della nitroglicerina…

Il campo dei Santi – A che prezzo il conformismo?

Su una nota più personale, posso parlare con una certa autorità della questione della letteratura censurata.

In un tempo che sembra molto breve (che per chi ha una certa età equivale generalmente a 15 anni) ero solito andare su quell’importante sito di aste che tutti conoscete, dove prendevo “libri proibiti”. Uno dei migliori dal punto di vista puramente letterario era Il campo dei Santi di Jean Raspail. È scritto in modo splendido, ben fatto e attuale. Probabilmente è il miglior romanzo degli ultimi cinquant’anni.

Naturalmente, questo lo ha reso rigorosamente Verboten!

I critici hanno criticato l’opera e i media controllati l’hanno definita “noiosa” o “banale” o addirittura “infantile”. Tutte queste affermazioni erano menzognere, perché le “Liberal Arts” (e in particolare i moderni laureati in “English”) non leggono più. In ogni caso, i nostri iperventilanti paladini dell’infedeltà avrebbero fatto meglio a dire semplicemente la verità: Il campo dei Santi è con un margine molto ampio il romanzo più deprimente che possiate mai leggere…perché è tutto vero e si sta avverando.

Dov’è l’Arte per…l’Arte?

Per un certo periodo ho regalato copie nuove ad amici personali del governo (tra cui un Tesoriere). A malincuore, ho rinunciato a raccomandarlo a molte persone a cui voglio bene solo per il motivo sopra citato: è come dire a qualcuno che dovrebbe leggere il proprio necrologio prima del fatto.

Ahimè, una decina di anni e mezzo fa si scriveva sulla bacheca dei messaggi…questo libro sarebbe presto finito nella lista degli “scomparsi”. Nel corso di un paio d’anni, ogni volta che ho notato una prima edizione a meno di 25 dollari l’ho comprata. Col tempo ne ho avuti – e ne ho – una dozzina o più in magazzino.

E oggi?

La nuova versione in brossura a basso costo può essere acquistata su Amazon per 85 dollari, mentre la prima edizione si trova tra gli 850 e i 1000 dollari.

Tutte le cose belle arrivano a chi le paga

Attualmente è ancora possibile ottenere le versioni “classiche” dei romanzi classici. Senza dubbio continueranno a uscire in edizioni limitate con prezzi esclusivi.

Con questo metodo l’Occidente – e in particolare gli Stati Uniti – opera con l’allusione alla libertà:

“Certo amico, qui puoi leggere tutto quello che vuoi! E ti costerà solo dieci volte tanto!”.

In America non vietiamo i libri…li rendiamo solo troppo costosi per essere acquistati dai plebei.

Guy Somerset scrive da qualche parte in America.

