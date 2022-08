Le prime dosi di vaccino anti vaiolo delle scimmie arrivano in Veneto

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale "Ultime Notizie"

In Veneto sono state immagazzinate nella Farmacia Ospedaliera dell’Osp. dell’Angelo di Venezia Mestre le prime 400 dosi di vaccino anti-vaiolo delle scimmie, commercializzato come Jynneos, conosciuto anche come Imvanex (1), della danese Bavarian Nordic, l’unico autorizzato dall’Ema dal 2013 per il trattamento del vaiolo.

L’immissione nel commercio in via temporanea del vaccino per il trattamento del vaiolo delle scimmie in Italia, era stata autorizzata dal Ministero della Salute tramite decreto del giorno 1 luglio, con valenza fino al 31 Dicembre (2). I casi confermati di questa nuova malattia in Italia sono al momento circa 500 (3), e l’ultima circolare del Ministero è chiara circa le misure di contenimento che potrebbero essere prese se i casi dovessero aumentare (4):

In specifici contesti ambientali ed epidemiologici, sulla base delle valutazioni delle autorità sanitarie, potrebbe essere richiesta l’applicazione di misure quarantenarie.

E’ inoltre indicato di evitare di donare sangue, cellule, tessuti, organi, latte materno o sperma non solo a chi si ammala, ma anche ai contatti stretti, anche detti contatti asintomatici.

Sull’ultimo documento della NYC Health and Hospitals Corp. si legge nella prima pagina, riporto testualmente:

“Secondo i dati di alcuni trial clinici due dosi del vaccino JYNNEOS sarebbero efficaci nel prevenire il vaiolo delle scimmie. Non abbiamo dati del mondo reale su quanto il vaccino JYNNEOS protegga le persone dal vaiolo delle scimmie […]”. (5)

Secondo l’Ema la vaccinazione di massa per il vaiolo delle scimmie, al momento, non è richiesta né raccomandata.

08/08/2022