Di Salvatore Di Talia

per ComeDonChisciotte.org

Brillante, come prevedibile, dallo storico e giornalista statunitense contro corrente Mike S.King, l’articolo del 20 feb.2022 [1] in sostegno al Discorso del…‘Nostro’ Mons. Carlo Maria Viganò ai Camionisti Canadesi, un discorso molto accorato da cui si evince la piena e totale approvazione da parte dell’Alto Prelato per il loro coraggioso Gesto ‘Anti-Regime’.

Ascoltatelo, il Discorso di Viganò, ascoltatelo con tutto il distacco del caso dalla viva voce de l’Arcivescovo più… Anti-“NewWorld Order” che esista attraverso il di lui breve (min. 06’47”) ma decisamente…toccante “YouTube”, da Mike S.King (=“M.S.K.”) per l’occasione allegato al proprio Articolo.

Mentre Mons.Viganò parla, noterete che scorrono le Didascalie Inglesi, a conferma della veridicità di ciò ch’egli dice; questo, al fine di poter compensare all’inglese un po’ esitante dell’ex-Nunzio Apostolico negli Stati Uniti, un inglese non sempre ben pronunciato e talvolta anche leggermente scorretto.

Ecco…Anche qualora la vostra padronanza della Lingua d’Albione non fosse delle migliori, mi permetto di suggerirvi di sforzarvi…comunque, dapprima, di ascoltare il Discorso direttamente dalla viva voce del Monsignore, perché (a dispetto dei limiti di cui sopra) essa risulta molto ‘vera’ e coinvolgente. Le immagini che scorronomentre egli parla, inoltre, rappresentano quanto di più eloquente e al tempo stesso di più…commovente –viste le circostanze- si possa pensare.

Poi, certo…Vi sarà senz’altro utile poter disporre della Versione Originale Italiana del Discorso di Mons. Viganò [2], per…‘capire’ fino infondo. Ho trovato le parole di Viganò molto belle e…tutt’altro che ‘bigotte’ (mi riferisco agli Amici non-Cristiani in ascolto), dunque questi cinque minuti di lettura sono altamente raccomandabili per tutti.

Inutile che vi ricordi il parere mio, di Mr. M.S.K. e di un crescente numero di Analisti di GeoPolitica più influenti di noi:

Ci troviamo nel pieno d’una Dittatura Globalizzata

che ha espressamente preso di mira l’Occidente e i suoi Popoli (ma questa…non è esattamente una novità), Dittatura che -in quanto tale- mira a cancellare tutte le ‘Sacre’ Libertà dall’Occidente faticosamente conquistate nell’arco di Secoli, fino a giungere all’…Annientamento Fisico [Sic!] delle sue stesse Popolazioni Autoctone (mi riferisco, nello specifico, alla nostra ‘Madre’ Europa) e, con esso, ad una completa cancellazione delle loro inestimabili nonché…Millenarie Tradizioni. La Dittatura Globalizzata conta sul fatto che Popoli privi di Radici Etno-Culturali (non posso esimermi dal sottolineare la davvero…fondamentale, ma oggi più che mai off-limits componente…‘ETNO’ del binomio suddetto), com’è noto, tendono ad essere intrinsecamente disorientati e confusi, e -in quanto tali- omologabili, programmabili, ‘propagandizzabili’; dunque, aspetto su cui la Dittatura più conta, massimamente…sot-to-mit-ti-bi-li.

Se qualcuno avesse avuto l’avventura d’imbattersi nei miei Scritti per conto di “EreticaMente”, tutto ciò risulterebbe addirittura scontato. In ogni caso: quello a cui mi riferisco è il fenomeno del Rimpiazzamento Etnico…‘Da Flussi Migratori Imposti’ (la cosiddetta ‘Migrazione’ dal Terzo Mondo sta alla Tirannide Globalista…Come il Mosto sta all’Uva!), fenomeno che -in altra sede- non ho esitato a identificare col nome di: “Genocidio per Sostituzione” S.d.T. [3]; una locuzione tanto ‘cruda’, questa, quanto purtroppo…efficacissima quando si tratta di esprimere la Tragedia Incombente sulle Popolazioni Autoctone d’Europa.

L’Estinzione dell’Occidente: un ‘Olocausto Silenzioso’, da giocarsi…‘comodamente’ in 2-3 generazioni, così che nessuno se ne accorga; non solo: col plauso incondizionato dei Benpensanti!

Si rifletta soltanto su questo: il Genocidio per Sostituzione è a tutti gli effetti considerato un…“Crimine contro l’Umanità”, come sancito da quella stessa Convenzione “ONU” di New York del 1948 al cruciale soggetto del Genocidio dedicata. Tuttavia, chiunque osi sollevare la più-che fondata questione che da qui a poche generazioni quel mero…9% di Bianchi di Discendenza Europea rimasto al…Mondo (‘Madre’ Europa inclusa!) verrà definitivamente ed impietosamente…cancellato dalla Faccia della Terra, e che questa N-O-N rappresenta una bella prospettiva per nessuno –‘Bianchi’ in primis– viene immediatamente tacciato di: «Razzista!», «Xenofobo!», «Intollerante!», «Ingrato!» (Arnold Schwarzenegger, difendendo la folle Invasione Terzo-Mondista della sua nativa Austria, arroccato nella sua Mega-Villa di Beverly Hills ebbe la spudoratezza di pontificare: «Sono stato un…‘Migrante’ anch’io!»). Al Dissidente di turno viene rinfacciato di essere un: «Suprematista Bianco!», o addirittura (chissà perché) un… «Negazionista!».

Nei…‘Bei Tempi Andati’, almeno, se venivi invaso, uno straccio di… ‘Forcone’ per difenderti ti era consentito impugnarlo. Adesso no: ‘Globo-Homo’ Curia e Politici-Burattini t’impongono di: «Aprire Braccia e Cuore allo Straniero», e se osi dire qualcosa, in merito -anche poco…anche un semplice ‘gemito’ (perfino se a scopo di Legittima Difesa in séguito ad un vero e proprio…Assalto da te subìto)- scatta il “Reato d’Odio”. [Qui da noi, tale reato risponde al sinistro binomio Mancino-Modigliani, gli autori della famigerata Legge n°205 del 1993. La…“Legge Mancino”: un colossale ‘Colpo Basso’ inflitto ad hoc al Bel Paese dai Poteri Globalisti; si parla di tempi strategicamente ‘non-sospetti’, quando ancora il… ‘Popolo’ non si sarebbe neanche lontanamente immaginato l’autentica ed assai… orchestrata Tragedia Demografica che lo avrebbe aspettato al varco da lì a 20-25 anni]. E sei… TU -l’invaso, l’usurpato, l’…‘abusato’, il… ‘genocizzato’- a passare dalla parte del torto e a rischiare l’arresto (o…peggio), sei fai tanto di reagire al sopruso subìto. Ciò che più sorprende, è che ti troverai davanti un Muro Impenetrabile e Omertoso di ‘Mono-Pensiero’, “Covid-19”-Style: dal più arrogante dei Draghi alla più infima delle ‘Salamandre d’Acquitrino’; dal ‘Papa Nero’ dei Gesuiti -adesso, per l’occasione, coincidente (chissà perché) con quello…‘Bianco’ -al più insignificante dei Parroci di Borgata. Per non parlare degl’immancabili ‘Parenti & Amici’ di turno, pronti a venire aizzati contro di te in perfetto copione “Big Brother”.

Come abbiamo in più circostanze avuto occasione di dimostrare, l’Agenda relativa all’Invasione dal Terzo Mondo (con

annesso Corollario del ‘White Guilt’), l’Agenda dello“L.G.B.T.Q.” e l’Agenda del…“Covid-19” coincidono tutte con la

stessa, identica, finalità, e tale finalità è destabilizzare; destabilizzare alle fondamenta le Società colpite (e le rispettive Nazioni d’appartenenza), destabilizzarle…dall’interno. Questo particolare aspetto, a sua volta, riecheggia nell’assioma-principe delle Massonerie Internazionali: “Ordo ab Chao”; laddove, com’è noto, la Tirannide deliberatamente produce un certo Effetto Destabilizzante (=‘Caos’) al preciso scopo d’imporre la Soluzione (=‘Ordine’) che più le si confà. «Problem, Reaction, Solution», non si stanca mai di ricordarci il leader mondiale dell’…‘Anti-Complottismo’, David Icke; con il non-indifferente ‘valore aggiunto’ che, nella maggior parte dei casi, il…‘Problema’ viene provocato da quella stessa…Mano che -a disavventura terminata- invariabilmente approfitta della preziosa opportunità per contrarsi in un al quanto minaccioso…‘Pugno’; un pugno dispoticamente sbattuto (Khrushchev-Style) sul…‘Tavolo’ di quel Potere Totalitario che finirà per imporci, in tal modo, la…‘Soluzione’ ad esso più consona. Saga del “Covid-19” docet.

Riassumendo: è consuetudine che la…‘Soluzione’ (es.: Pseudo-Vaccino per il “C-19” e relativo GreenPass per schedare l’Umanità) venga pianificata… P-R-I-M-A che sia creato lo stesso…‘Problema’ (es.: Falsa-Pandemia del “C-19”).

Fatte queste dovute premesse, si capisce allora come Mons. Viganò costituisca una rara (rara e…comunque lodevole)

eccezione a quella che è la…‘regola’ di un Establishment all’apparenza straordinariamente coerente; coerente nella

più sociopatica delle…follie, se non fosse già chiaro. Ora, escludendo che quello dell’Alto Prelato possa identificarsi come un ulteriore esempio di ‘Opposizione Controllata’ (cfr. S.d.T.)[4], è innegabile che Viganò incarni una Voce fuori dal ‘Coro Buonista’ degli Omologati; si tratti, esso, di ‘Coro Ecclesiale’ propriamente detto (‘Pueri Cantores’, Coro Diocesano o Gregoriano che sia: poco importa), di ‘Coro’ degli Scienziati, di ‘Coro’ degli Opinionisti e dei Media Corrotti, o di…Coro tout court: quel Coro avente per protagoniste le molte (troppe!) Rock Star biecamente prostituitesi al Sistema (cfr.S.d.T.: ibidem).

MAI come ora, grazie a questa Farsa tutta…‘su misura’ del “Covid-19”, la Dittatura è potuta uscire così arrogantemente allo scoperto; non solo: con un siffatto, preoccupante…Colpo d’Acceleratore. Il caso del Premier Canadese e…‘Gran Burattino’ del “New World Order” Justin Trudeau e dei suoi terrificanti Abusi di Potere nei confronti dei Camionisti ‘No-Green Pass’ e delle loro Famiglie, rappresenta -appunto- uno degli esempi più eloquenti, in merito.

Ma torniamo all’Arcivescovo Viganò, nella fattispecie alla sua ‘Lettera Aperta’ a Donald Trump del 25 oct. ‘20 (versione italiana) scritta nell’imminenza delle Elezioni Presidenziali U.S.A. [5], poiché…notevoli sono i parallelismi tra le due arcivescovi li Missive. Senz’altro bello e condivisibile (in quanto, indubbiamente, di afflato universale) ciò che Viganò -sia pur, forse, con eccessivo ottimismo -ci comunica quando scrive che:

Questo ‘Great Reset’ è destinato a fallire perché chi lo ha pianificato non capisce che ci sono Persone ancora disposte a scendere nelle strade per difendere i propri Diritti, per proteggere i loro Cari, per dare un futuro ai propri Figli.

Ma, poi, Viganò tiene a specificare che:

L’inumanità livellatrice del Progetto Mondialista s’infrangerà miseramente dinanzi all’opposizione ferma e coraggiosa dei Figli della Luce. Il Nemico ha dalla sua parte Satana, che non sa che odiare. Noi abbiamo dalla nostra parte il Signore Onnipotente, il Dio degli Eserciti schierati in Battaglia; e la Santissima Vergine, che schiaccerà il capo dell’Antico Serpente».

Ecco, allora, venirci in aiuto l’approfondita analisi da parte del noto ‘Contro-Biblista’, nonché…‘Agnostico di Ferro’ Mauro Biglino (Torino, 1951), analisi per l’appunto… interamente suscitata dalla suddetta Lettera di Viganò, a sua volta riconducibile per affinità d’intenti –come appena visto– alla Lettera ai Camionisti Canadesi in apertura. Si tratta di un recente (28 ottobre 2021) Video-Monologo di Biglino da venti minuti (19’24”), tratto dal suo Canale “YouTube” chiamato “ilVeroMauroBiglino”, monologo al quanto emblematicamente intitolato: “il… ‘Great Reset’ era già sancito dalla Bibbia”(cfr) [6]. Tanto ho ritenuto… importanti le considerazioni (e le vere e proprie…‘scoperte’) operate da Mauro Biglino (=“M.B.”) in questa specifica occasione, che -diversamente da quello che è il mio stile abituale -di proposito lascerò ampio campo al discorso diretto del Protagonista (Biglino, appunto), riservandomi di potermi introdurre qua e là con pochi, essenziali commenti preceduti dalla mia Sigla (“S.d.T.”).

M.B.: «Quel “Dio degli Eserciti” [di cui parla Mons.Viganò] altro non è che il Yahweh Tzevaot dell’Antico Testamento.

E che cosa ci dice la Bibbia, a questo proposito? [Consentitemi di compiere una doverosa Premessa, ponendovi davanti ad un fondamentale assunto del quale siamo ormai] in molti ad essere a conoscenza: il…Vero Potere, quello che governa l’intero Pianeta Terra e soggioga tutti i Popoli, il Potere -per capirci- che tiene spavaldamente in scacco i Governi, è il Potere Finanziario, [ovverosia quell’assai perverso meccanismo di controllo] basato sul Sistema del ‘Debito/Credito’. Ora…Chi d’un siffatto Potere manovra le leve, tiene il classico ‘cappio al collo’ ad ogni forma di Governo. Tutti noi sappiamo che i nostri Politici, a qualunque Nome o Partito essi rispondano, sono soltanto degli Esecutori d’Ordini. I suddetti Detentori del Potere Finanziario sono dunque, sostanzialmente, indifferenti alle Forme di Governo. [Dirò di più:] chi ha in mano il Potere Finanziario… non si preoccupa se a governareuna determinata Nazione èuna Dittatura oppurela più‘realizzata’delle Democrazie [Sic!]. Ciò che realmente interessa è quanto segue: chi è al Governo deve rimanere ben ancorato…dentro a questo Sistema; se, infatti, Costui dovesse mai tentare di uscirne, verrebbe colpito in modo durissimo. Ma torniamo ora a [Mons. Viganò]. Egli afferma: «Per fortuna noi abbiamo il Dio Biblico dalla nostra parte». Ma che cosa dice la Bibbia, in merito?».

S.d.T.: Approfitto della ‘Doppia Suspense’ creata dal buon Biglino in apertura e…chiusura capoverso (M.B.:«Ma che cosa dice la Bibbia, in merito?»), per continuare a tenere amabilmente ‘sulle spine’ i miei accorti Lettori; a buon rendere, ovviamente.

Luana Casalnuovo (=“L.C.”), il 6 gen. ‘17, conduce un’intervista a Mauro Biglino intitolata “La Bibbia non parla di Dio”, intervista ispirata al di lui omonimo libro di Fine-2016. Ecco come esordisce M.B.:«Non so dire se siano ancora tra noi [M.B. si riferisce a quei semi-mitologici…‘Capi’ dell’antico Popolo d’Israele riguardo alla cui intrinseca natura, in questa sede, non intendo soffermarmi -N.d.R.], ma se un giorno si scoprisse che è così non me ne stupirei affatto. Il Sistema con cui siamo correntemente governati, infatti, in particolare proprio [quello ‘Economico’ di cui sopra -N.d.R.], ebbene: questo nostro Sistema Finanziario è a tutt’oggi impostato con straordinaria precisione sulle dettagliate indicazioni contenute nei primi Libri della Bibbia; mi riferisco, ovviamente, a [quel non-poco allarmante ‘circolo vizioso’ rispondente al nome di] ‘Debito/Credito’».

L.C.: «Lei, Biglino,sostiene che la Bibbia -per molti aspetti- sia… ‘priva di senso’ perché non è stata correttamente interpretata. Nella Sua personale esegesi, infatti, la Bibbia altro non è che un Racconto di Guerra e narra di un patto tra una ben precisa Famiglia [il Clan degli Israeliti] ed un determinato Soggetto [Yahweh, alias: ‘Dio’]. Quindi, secondo Lei, Dio non avrebbe mai stipulato alcun accordo con l’Umanità? Umanità intesa come…la totalità dei Popoli del Globo?».

M.B.: «La risposta è netta e secca: Yahweh ha fatto un patto…esclusivo con la Famiglia d’Israele. La Bibbia è per l’appunto…incentrata su questo, come ho accuratamente spiegato nel mio libro “Il Falso Testamento” [Mondadori, 2016]; il…‘Resto del Mondo’ non ne è coinvolto in nessun modo. Vennero chiamati in causa unicamente quei Popoli che gravitavano sui territori confinanti, territori che erano oggetto d’interesse da parte di Yahweh e dei suoi Protetti.

Le possibili soluzioni erano due, e due sole: odetti Popolisi adattavano ed accettavano gli invasori nuovi arrivati -gli Israeliti- o sarebbero stati rigorosamente combattuti e, idealmente, del tutto…sterminati, [su precise indicazioni fornite dallo stesso Yahweh]. L’aspetto davvero disarmante è che si trattava sempre di Parenti Stretti degli Israeliti, anzi: strettissimi; individui discendenti dalla medesima Linea d’Abramo. [Nemmeno dei generici ‘Ebrei’: soltanto il…‘Popolo d’Israele’ stava a cuore a Yahweh!]. In ogni caso: il resto dell’Umanità non aveva niente a che vedere con quella che era una mera Lotta Intestina condotta per accaparrarsi dei ‘fazzoletti di terra’ in una piccolissima Area del Mondo».

S.d.T.: Non s’illuda Monsignor Viganò -si potrebbe tentar di riassumere, parafrasando Biglino- perché quel suo apparentemente molto rassicurante “Dio degli Eserciti” non è, né potrà…mai essere dalla sua parte (né, dunque, dalla parte di quei…‘Buoni Cristiani’ dei Camionisti Canadesi),giacché la Bibbianon perde occasione per ricordarcelo: Yahweh è un Dio ‘Esclusivo’; Yahweh è quello che, in gergo contemporaneo, si definirebbe un altero…‘Suprematista Etnico’; Yahweh, com’è ormai evidente, è interessato…solo ed unicamente al suo Popolo, non a caso universalmente conosciuto come…‘Popolo Eletto’. Ma ritorniamo al summenzionato Video-Monologo di Biglino del 28 ottobre 2021…

M.B.: «Che cosa dice la Bibbia, in merito? Prendiamo avvio dall’ “Esodo” (22: 24-26), poiché in esso si parla nei dettagli del Sistema del ‘Debito/Credito’: «Se tu presti denaro a qualcuno del mio Popolo, [ad esempio] al Povero che vive con te, non ti comporterai con lui da Usuraio e dunque non gl’imporrai Interessi di sorta». Poi, però, Yahweh dice cose ben diverse per quanto riguarda gli Stranieri. Dall’ “Esodo” passiamo dunque al “Deuteronomio” (15: 2-3): «Ogni Creditore rimetta quanto ha prestato al suo Prossimo [da intendersi qui, rigorosamente, come il Vicino appartenente al medesimo Clan]; non lo riscuota né dal suo Prossimo, né dal suo Fratello quando sia proclamato l’ “Anno della Remissione per il Signore” [si allude ai cosiddetti “Anni Giubilari”, durante i quali dovevano venire cancellati i Debiti]. Condonerai al tuo Fratello, sì, ma potrai invece esigere il tuo Credito dallo Straniero». È evidente, dice M.B., una distinzione netta: tra di loro si prestano Denaro senza interessi; addirittura, nei Giubilei, con la remissione totale del Debito; ma… NON quando si tratta di…‘Stranieri’. Prosegue il “Deuteronomio” (15: 6): «Dopo che il Signore Dio tuo ti avrà benedetto, come promesso, tu concederai Prestiti a molte Nazioni, ma non ne contrarrai mai a tua volta. [In tal modo]…Dominerai sulle Nazioni, mentre queste non potranno dominare Te». Molto significativamente, dice M.B., viene introdotto il concetto d’un’…Élite [Globale] che dovrà dominare su tutte le Nazioni; e lo farà attraverso il Sistema Finanziario, più precisamente per mezzo della Tecnica del ‘Debito/Credito’».

S.d.T.: Nelle Sacre Scritture Ebraiche, a cominciare proprio (come ora stiamo vedendo) da interi passaggi dell’Antico Testamento, l’Usura più Spietata nei confronti dei Non-Israeliti è costantemente…promossa ed incoraggiata:

Suggerai il Latte delle Nazioni dei Gentili e ti nutrirai dal petto dei più grandi tra i loro Re. Così ti sarà confermato che io sono il tuo Dio, il Salvatore e il Redentore; che io sono l’Onnipotente Dio di Israele.

“Isaia”, 60: 16

Non credo sia richiesta un’interpretazione di questa di per sé eloquente (ancorché tremendamente…preoccupante, visti gli…‘Elitari’ Tempi che corrono) Citazione da Isaia, ma poiché i Re -per quanto…«grandi» essi possano venir definiti- non sono soliti allattare Bambini al seno, potrà forse tornarci comoda questa peraltro piuttosto…ovvia parafrasi da “TheLivingBible”, parafrasi che traduco qui per l’occasione: «Grandi Governanti e Potenti Nazioni soddisferanno ogni tuo bisogno [oh, Popolo d’Israele], proprio come se tu fossi un Bimbo che allatta al seno d’una Regina».

Le nostre Moderne Società Fondate sul ‘Debito/Credito’ (in sostanza: l’intero novero dei circa 250, tra Nazioni e Territori del Mondo) altro non sono che…l’applicazione pedissequa di un tale, sorprendente Imperativo Biblico.

Sotto il…’Regno’ di Trump, per fare un esempio eloquente ma…non così ben conosciuto, in piena epopea “Covid-19”, prese avvio (Luglio 2020) un’Operazione Finanziaria senza precedenti, per intenti e proporzioni. In tale Operazione, neanche a farlo apposta, vennero coinvolte a vele spiegate tutte le più potenti Élite Finanziarie facenti capo all’antico e da noi, ormai, familiare…‘Biblico Clan’ (soggette a ‘Codici Etico-Comportamentali’, guarda-caso, quanto mai…‘Biblici’).

Una per tutte: la“Federal Reserve Bank” (f.: 1913), «Né ‘Federal’, né ‘Reserve’, né tantomeno…‘Bank’», ironizzano quei pochi statunitensi ‘risvegliàti’ (ebbene sì: d’…Azienda Privata molto…‘Eletta’ si tratta!), alias: ‘FED’. La ‘FED’ prese a stampare enormi quantità ‘extra’ della sua già allora inflazionatissima ma fin-troppo…celebrata ‘Valùta-Cartastraccia’, allo scopo di tentar disperatamente di…’risanare’ il tracollo economico dovuto all’irresponsabile congelamento delle attività produttive da “C-19”, dallo stesso ‘Biblico Clan’ –com’è noto– interamente voluto e ‘pilotato’. In questa sua donchisciottesca lotta contro i ‘Mulini a Vento’, ‘FED’ riceverà l’aiuto (ingl.: Bailout) di un…altro immenso Gigante del ‘Biblico Clan’: il super-colosso degli IndexFunds “BlackRock Inc.”, che non a caso è stato ribattezzato: «La più grande ‘Banca-Ombra’ del Mondo». Fondata (1988), diretta e…posseduta da Membri ‘D.O.C.’ del ‘Clan’ suddetto, “BlackRock” è la più ricca Ditta d’Investimenti che esista, con un Capitale di oltre $10mila(!)…Miliardi(!!) al suo attivo (Gen.2022); una somma, questa, superiore al ‘P.I.L.’ d’una qualsivoglia…Nazione(!!!) del Mondo, fatta eccezione per gli Stati Uniti e per la Cina. Tra i suoi davvero…infiniti ed onnidirezionali ‘Tentacoli’,“BlackRock”, assieme all’…altro colosso mondiale degli IndexFunds, il non-meno…‘Biblico’ “VanguardGroup”, alquanto emblematicamente controllano -in veste di suoi principali azionisti- l’israeliana “Pfizer”, come risaputo la Ditta…‘Numero Uno’ per quanto riguarda la produzione del cosiddetto ‘Vaccino’ del “C-19”. È forse il caso di dire, allora, che…«il Cerchio si chiude»?

Ora…C’è bisogno ch’io faccia notare al mio accorto, nonché per lo più italico Lettore, come queste non-poco…‘Bibliche’ politiche della ‘FED’, alias: ‘La Fabbrica dei Dollari‘, riguardino direttamente anche e…proprio il ‘Resto del Mondo‘? Resto del Mondole cui Economie al ‘dannato’ Dollaro (e a tutto ciò che di più…‘Eletto’, come abbiamo visto, da esso dipende) sono così strettamente e inscindibilmente legate? E che, per tutta conseguenza, è giusto che noi Italiani siamo al corrente di tutte queste…‘Talmudiche’, oltre che mostruosamente…‘Tribali’ (della serie: altro che Mafia!) Manovre?

Un topo nel formaggio

M.B.: «Nel “Libro dei Proverbi” (22: 7) è specificato con la massima chiarezza [e la ‘Crisi Esistenziale’ di cui scrive Viganò sembra mettere ancor più in evidenza questo concetto]: «Il Ricco domina sui Poveri e il Debitore è…Schiavo del Creditore». Ora…Questa è una frase a dir poco emblematica, in particolare se la colleghiamo a quelle esaminate in precedenza. Attraverso di essa, possiamo comprendere assai bene il Sistema del ‘Debito/Credito’ che a tutt’oggi ci attanaglia. Ecco perché, in tutta franchezza, non so se sia possibile nutrire la speranza che ha [ottimisticamente] espresso Monsignor Viganò: «Dalla nostra parte c’è il Signore Onnipotente, il Dio degli Eserciti Biblico». Sì, perché in realtà è…proprio questo ‘Dio degli Eserciti Biblico’ che ha minuziosamente descritto ed implementato una siffatta Forma di Governo e di Controllo e -in generale- questa precisa Strategia finalizzata a soggiogare Popoli e Nazioni».

M.B.: «[Quantoappena rilevato] è…talmente importante che verrà ripreso nuovamente [la bellezza di circa 1500 anni dopo] all’interno del Primo Trattato del “Talmud Babilonese”, il “Berakhòt” [a sua volta parte del: “Séder Zera‘ìm”], nel quale viene affrontato il Rapporto tra Maestro e Discepolo. Ecco che cosa vi si afferma: «In una Mishnah [‘Precetto della Tradizione Orale’ – N.d.R.] apprendiamo che, come dice il Rabbino Yishmael, chi vuole diventare saggio si deve occupare delle Leggi Monetarie; non v’è infatti disciplina più grande, nella “Torah”, poiché esse [le Leggi Monetarie] sono comparabili ad una Sorgente da cui sgorga Acqua Pura». La “Torah”, prosegue M.B., è l’…essenza stessa dell’Antico Testamento, è…‘La Legge’. E se tutto questo nostro ragionare dovesse farci dare di…‘Complottisti’, allora c’è da dire che…saremmo in ottima compagnia, perché non v’è dubbio che i primi ‘Complottisti’ sono stati proprio…loro, gli Autori della “Torah”, giacché -stando alla fonte talmudica- lo studio delle Leggi Monetarie è la disciplina di gran lunga più importante dell’intera Bibbia. [Capite la cruciale importanza e la sconvolgente…attualità d’un’affermazione siffatta?!]. Apriamo gli occhi, dunque! Documentiamoci a 360° per farci una nostra idea».

S.d.T.: All’inizio del Video-Monologo in oggetto, Biglino lascia volutamente nel mistero l’identità dell’…«Alto Prelato» la cui Lettera a Trump del 2020 egli ci propone in lettura. M.B.: «Sappiate, però, che…non si tratta dell’ennesimo ‘Complottista’!». Impugnando il noto (e…corposo) tomo di David Icke “La Cospirazione Globale” (2009), Biglino mette in evidenza sorprendenti…corrispondenze con la Lettera del 2020 del Monsignore. Viganò denuncia l’accordo tra Bill Gates ed i principali Gruppi Farmaceutici (‘Big Pharma’), laddove già nel 2009 David Icke (=“D.I.”) parlava in termini ugualmente drastici. D.I.: «Le Industrie Farmaceutiche delle Bio-Tecnologie non sono altro che il…Male Legalizzato». Mons. Viganò ci presenta questa situazione di Dittatura Sanitaria (e…non solo ‘sanitaria’!) come: «La Guerra tra i Figli del Bene e i…Figli del Male». Prosegue D.I.: «Queste Corporazioni -in realtà un’…unica Corporazione, rigorosamente al singolare– sono controllate dalla…stessa Forza che controlla i Governi e, fondamentalmente, ottengono qualunque cosa vogliano in termini di Leggi o di…mancanza delle medesime». M.B. ci fa notare come, nella sua Lettera a Trump, Viganò faccia per l’appunto riferimento a: «Leggi liberticide». È chiaro che Viganò sia uno che pensa…‘Out-of-the-Box’.

Quanto a [gli Schiavi]* cui hai diritto, [oh Israele], li prenderai dalle Nazioni che ti circondano. Potrai anche comprare Schiavi tra i Figli degli Stranieri che vivono presso di te; essi diverranno tua proprietà. Li lascerai a tua volta in eredità ai tuoi Figli, e potrete disporne come Schiavi per sempre. Riguardo, però, ai tuoi Fratelli, i Figli d’Israele, nessuno dovrà mai prevaricare con la forza sull’altro.

Antico Testamento, “Levitico”, 25: 44-46

È tutt’altro che una coincidenza sefurono proprio…loro, i «Figli d’Israele», a detenere la prevalenza (quando non il monopolio) del Mercato degli Schiavi* nelle Americhe, così come nell’Europa Coloniale (Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Portogallo, etc.). A confermarlo è il più grande storico ebreo dell’epoca, il rabbino riformato Jacob Rader Marcus (U.S.A., 1896-1995), nelle edizioni degli Anni ‘40 e ‘50 della prestigiosa “Encyclopedia Britannica”. Fa un certo effetto, ad esempio, apprendere che le Flotte Navali per l’Importazione degli Schiavi fossero completamente in mani ‘elette’; esattamente come lo erano le varie Industrie dipendenti dal Lavoro degli Schiavi, in particolare quelle di: Canna da Zucchero, Cotone e Rhum.

La potente famiglia ebraico-sionista dei Sulzberger, da 126 anni principale azionista del più influente quotidiano della Terra, il “New York Times”, accumulò ingenti fortune…proprio grazie alle sue antiche Tradizioni Schiaviste* e tuttavia, paradossalmente, attraverso il suo Giornale ha portato e…sempre più sta portando avanti la più infamante e al tempo stesso…agguerrita delle Campagne d’Odio contro i Bianchi, in totale allineamento con quel ‘PensieroUnico’ di marchio Cultural Marxist (cfr.:Foto“B.L.M.”) di cui il “N.Y.T.” dal lontano 1896 è tra i massimi depositari e fomentatori.

Se tutto ciò che avete appena appreso non vi fosse ancora sufficiente a comprendere la caratteristica e, per noi Gentili, quasi inconcepibile…‘Doppiezza’ dell’Élite Globalista nell’evidenziare ossessivamente il nostro ‘White Privilege’ (l’ipotetico…‘Privilegio dei Bianchi’) tramite ‘White Shaming’ (l’arte di ‘Svergognare i Bianchi’) e ‘White Guilt’ (il ‘Senso di Colpa dei Bianchi’), allora dovete sapere che furono proprio…loro, i «Figli d’Israele», a condurre le trattative (ed ora capite anche il…perché) affinché il Possesso degli Schiavi nelle Colonie Americane divenisse legale, nel 1661…

Ma fu il…‘Cattivo’ Uomo Bianco Europeo ad abolire per primo la Schiavitù, nel 1807, lo stesso…’Cattivo’ Uomo Bianco che viene adesso criminalizzato con tanto zelo dalle onnipresenti “ONLUS” ‘Buoniste’ (lèggi: ‘Sioniste’) e dai loro instancabili Alfieri ‘Titolari-del-Verbo’, attribuendogli tutti i ‘Mali’ del Mondo; tra cui, appunto (un autentico…’Classico’, questo), l’orrendo Stigma della Schiavitù. Tutto ciò, affinché l’Uomo Bianco si renda ancor più passivamente…accogliente nei confronti di quell’Invasione dal Terzo Mondo architettata ai suoi (di Lui) danni dalla stessa Élite Globalista, ed in modo che Egli si disponga ad accettare quel Piano Genocida di Sostituzione Etnica di cui è stato artatamente reso vittima in Casa Propria. Pochi sanno, a questo proposito, che perfino negli Stati Uniti(!) la maggior parte dei Neri d’Origine Africana(!!), oggi, non deriva da Schiavitù, bensì dall’…Immigrazione(!!!).

Il Sionismo Internazionale, che sta rigorosamente dietro a…tutte queste operazioni di segno ‘Anti-Occidentale’, se solo potesse eliminerebbe in un sol colpo l’Uomo Bianco Europeo dalla Faccia della Terra. E bisogna dire che, purtroppo, tra Immigrazione ‘Orchestrata’ dal Terzo Mondo, Sommosse Ad Hoc ‘Neri-contro-Bianchi’, imminente Crash Finanziario da “C-19” e da…‘Guerra’ ai danni della Classe Media e sua sempre-più incalzante Schiavitù* da Debito, Campagne Denigratorie d’ogni tipo -oltre ad una Propaganda Mediatica che più…aggressiva, nei confronti di noi “Discendenti di Amalek”, non potrebbe essere- detto Sionismo sta facendo davvero un…eccellente lavoro.

Conclusioni

Non possiamo non dare ragione a Mauro Biglino. È infatti evidente che nell’Antico Testamento, come successivamente confermato (lo abbiamo visto) dallo stesso “Talmud”, sia stato codificato -per giunta in modo…tutt’altro che ‘nascosto’- un vero e proprio…‘Modello di Dominio del Mondo’. Tale Modello, piaccia o no, ha trovato ed oggi…più-che mai sta trovando piena attuazione. Questa triste Saga del “C-19”, con tutto ciò che essa ha portato con sé (“Nuovo Normale”, “Green Pass”, Distruzione della Classe Media, “GrandeReset”, “Quarta Rivoluzione Industriale”, etc.), costituisce la perfetta implementazione/accelerazione di un Piano (il ‘Modello di Dominio’ suddetto, appunto) che…comunque stava procedendo a vele spiegate verso la sua…MètaFinale, ovverosia il “NewWorldOrder” (“N.W.O.”), alias: “GovernoUnico Mondiale”. (Ascoltate l’…‘eletto’ Klaus Schwab ‘tuonare’ dal suo “W.E.F.”, e capirete…all’istante cosa intendo dire!).

Ora…Biglino, facendosi scudo delle sue non-sempre del tutto…‘dimostrabili’ Ipotesi sugli “Elohim” e sulle Ibridazioni Aliene (ipotesi da noi, non a caso, in questa sede volutamente taciute), ottiene un indubbio…vantaggio, per molti aspetti paragonabile a quello di cui, di fatto, beneficia lo stesso David Icke con la sua controversa “Teoria dei Rettiliani”.

Biglino riesce in questo modo a…‘Depistare’ i suoi Detrattori -per giunta con quella strategica dose di…ironia che ‘non guasta’- rispetto all’altrimenti devastante e, ciò che più conta, ‘impossibilmente’…scomoda (scomoda per lo Status Quo)…forza di certe sue specifiche Denunce. Non possiamo non ricordare, a questo proposito, il celebre apocrifo attribuito a Voltaire: «Vuoi sapere…CHI veramente ti controlla? Allora guarda…CHI non puoi criticare!».

Ebbene: con buona pace di Biglino e di Icke (e pur riconoscendo che al ‘Giullare di Corte’ è sempre stato concesso di ‘sbilanciarsi’ più che ad altri, spesso anche con pregevoli risultati), data l’estrema…gravità ed urgenza della Situazione noi rifiutiamo di barricarci dietro al facile espediente dell’entertainment per farci -per contrasto- tremendamente…seri.

Pur confermando, infatti -all’unisono con Biglino- che l’ottimo Viganò a dispetto della sua indiscutibile buona fede ha sbagliato la scelta del…‘Capo Supremo’ a cui affidarsi e a cui affidar…ci(!), noi non ci fermiamo qui. Come, del resto, è accaduto in tutti gli Scritti da noi firmati (cfr.: Link allegati, etc.) il nostro vero punto d’onore è poter render conto delle…ragioni dietro all’estrema pericolosità d’un ‘Qui pro Quo’ siffatto; ciò, in particolare, in considerazione dei tragici (chi vuole può sostituire con: ‘talmudici’) Tempi che il Mondo tutto sta attraversando.

Certo…Il suddetto ‘Teorema di Voltaire’ -come questo vostro Autore è solito chiamarlo- è oggi più che mai esperienza quotidiana, rafforzato com’è dall’orwelliano diktat della ‘Polizia del Pensiero’ (Thought Police) e dalla sua alquanto…Cultural Marxist grancassa del ‘Politicamente Corretto’. Ma il nostro modo per non incorrere nella Bolscevica Censura, in un caso siffatto, non è tanto lo ‘sviare’ con la boutade di turno, quanto piuttosto (ecco il punto) il…“Dirlo-senza-Dirlo”.

Lasciamo, dunque, al nostro Pubblico l’onere di ‘decriptarci’. Lasciamo al nostro Pubblico l’…«Ardua Sentenza».

