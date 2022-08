Un altro virus: Langya

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale "Ultime Notizie"

Ci vengono ancora forniti bollettini sulla Covid, arrivano le prime dosi di vaccino per il vaiolo delle scimmie, e nemmeno si fa in tempo a tornare dalle ferie che arriva un altro virus. Si chiama Langya (LayV), è un henipavirus, virus a RNA, e lo si classifica come di origine cinese, la rivista Nature riporta lo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine del 4 agosto.

Dal 2018 sono rimaste contagiate 35 persone in totale, senza decessi, e la trasmissione tra esseri umani risulta sporadica, secondo i ricercatori.

