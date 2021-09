SANCHO #3 II Stagione – Fulvio Grimaldi – Tra vaccini e digitale, il futuro che non c’è

Terza puntata della II emozionante stagione di Sancho. Come sempre parleremo di attualità, partendo in particolare dalla manifestazione a Roma di sabato scorso, partecipata da tantissime realtà che in questi mesi si sono opposte alla narrazione pandemica dominante.

Dopo aver affrontato le notizie più calde degli ultimi giorni, ci concentreremo su un tema di fondamentale importanza: il futuro delle nuove generazioni. Come oramai tutti sanno, siamo di fronte ad un cambiamento radicale del nostro stile di vita e, con la digitalizzazione che incombe e l’automazione sempre più presente nel mondo del lavoro, diventa difficile immaginare come saranno i prossimi anni. A farne le spese saranno soprattutto i più giovani, coloro che non hanno coscienza di quello che è stato, coloro che nati negli ultimi anni sono cresciuti con l’idea del distanziamento e della costante compagnia di uno smartphone. Su di loro il bio-tecno-totalitarismo ha puntato tutto, ed è per questo che noi dobbiamo continuare a lottare, per difendere il futuro ricordando il passato.

Attualità

25 settembre, Roma gremita: non ci possono più ignorare

La solita balla dei brogli durante le elezioni russe

Dopo 16 anni i tedeschi salutano la Merkel

Anche Confindustria si inchina a Draghi, la GKN n’è l’esempio

Alitalia si sgretola dopo 10 anni di salvataggi

Il nuovo inganno si chiama Cambiamento Climatico

Trattativa Stato-Mafia: non è reato e non ce ne meravigliamo purtroppo

Abū Māzen vende il popolo palestinese a USA e Israele

La Siria ancora libera, ancora resistente!

L’impatto del Covid sul lavoro e l’istruzione

Chi consiglia la terza dose? BigPharma o la scienza?

Bassetti che ca**ata che hai detto!

La volontà dello studente di sostenere l’esame

Tra vaccini e digitale, il futuro che non c’è

Prima parte del piano: togliere di mezzo gli anziani

Dagli anni 80 ad oggi, la storia si ripete

La presa del sistema scolastico: così si formano impiegati

Il digitale per distruggere il pensiero critico

I selfie sono lo specchio del narcisismo sociale

Ci distanziano perchè lo stare insieme li minaccia

L’alto tasso di suicidi e disturbi psichici nei nostri figli

Finalmente anche gli studenti in piazza

A Cuba vaccinazioni dai 2 anni in su

“Sancho. Settimanale d’attualità con Fulvio Grimaldi” da un’idea di Giuseppe Russo.

Conduce Massimo Cascone. Regia e montaggio Giulio Bona.

Buona visione!

Sancho vi dà appuntamento a giovedì 7 ottobre