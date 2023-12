L’Ex Senatore Richard Black: “L’America non può permettersi un’altra guerra”

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Quella che segue è una breve intervista a Richard Black, già membro del Senato statale della Virginia e uno dei pochissimi, se non l’unico uomo politico occidentale, a schierarsi apertamente contro le guerre di procura americane in medio oriente. In particolare, Black ha difeso pubblicamente la Siria degli Assad e, soprattutto, del popolo siriano mentre infuriava la propaganda occidentale contro questo Paese che sembrava dovesse cadere preda dei miliziani dell’ISIS.

Colonnello dei Marines, Purple Heart in Vietnam, profondamente cristiano e credente, il senatore Black avrebbe potuto guadagnarsi una carriera politica diversa cavalcando i temi cari alle lobby più influenti sulla scena politica americana ed occidentale.

1) Cosa pensa il cittadino americano dello scontro tra Israele e i palestinesi?

RB) La maggior parte degli americani ha ritenuto giustificata la reazione degli israeliani dopo l’attacco di Hamas… Ma le proteste globali hanno dimostrato che Israele ha perso consensi a causa dei maltrattamenti subiti dai palestinesi, in particolare in Cisgiordania.

2) E nelle altre nazioni, secondo lei?

RB) L’immigrazione a frontiere aperte sta spingendo milioni di arabi e musulmani negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa. I nuovi immigrati rifiutano il consenso di lunga data dell’Occidente sul fatto che gli ebrei avessero il diritto di costringere gli antichi abitanti della Palestina a lasciare le loro fattorie e le loro case. Le attuali politiche di immigrazione porteranno indubbiamente alla fine di Israele, quando i musulmani diventeranno sufficientemente numerosi da superare il sostegno a Israele. Le attuali politiche di immigrazione si basano sulla Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati e sul Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati. Sebbene le nazioni possano ritirarsi da questi trattati, solo la Gran Bretagna, che è stata inondata di immigrati ruandesi, ha iniziato seriamente a lavorare contro di essi.

3) Quale destino attende i palestinesi?

RB) Il popolo palestinese non può semplicemente scomparire dalla Terra… deve pur vivere da qualche parte. Dal 1948, Israele ha spinto milioni di palestinesi fuori da quello che oggi si chiama Israele e gli altri Paesi sono restii ad accettarne altri. È ora che Israele porti a termine la sua parte dell’accordo.

4) Sembra che il destino della presidenza Biden sia legato ad Israele…

RB) La violenza a Gaza ha spaccato il Partito Democratico e questo minaccia la rielezione di Joe Biden… Secondo il Jerusalem Post, oltre la metà dei contributi alla campagna elettorale del Partito Democratico proviene da ricchi contribuenti ebrei. Essi insistono affinché Biden sostenga i bombardamenti mortali di Israele nella Striscia di Gaza. Questo contrappone gli ebrei-americani agli americani musulmani, ed entrambi sono blocchi di voto vitali per i Democratici. Biden ha irritato gli elettori musulmani, che considerano gli attacchi di Gaza come crimini di guerra.

Nel 2020, gli ebrei hanno votato il 75% dei democratici e i musulmani il 65%. Ma già quest’anno i musulmani si sono irritati con Biden a causa dell’istruzione. Il suo Dipartimento dell’Istruzione ha incoraggiato le scuole a esporre i bambini all’omosessualità. Ha incoraggiato uomini transgender a leggere libri suggestivi agli scolari mentre indossavano costumi femminili altamente sessualizzati. Questo programma perverso aveva già danneggiato i Democratici con gli elettori musulmani, che sono protettivi nei confronti delle loro scuole. Il 31 ottobre, la Reuters ha riferito che il sostegno degli arabi americani a Biden e ai democratici è sceso al 17% negli ultimi sondaggi, il che potrebbe far perdere Biden in Michigan, uno Stato essenziale per la conquista del voto nazionale nel collegio elettorale.

5) Non è forse nell’interesse di Israele e del suo governo in carica che gli Stati Uniti entrino apertamente nel conflitto?

RB) Dalla Guerra del Golfo del 1990, gli Stati Uniti hanno combattuto ininterrottamente contro gli arabi per 34 anni. Le guerre in Iraq, Afghanistan, Libia, Siria e Yemen sono state disastrose, sia per loro che per noi. Gli Stati Uniti hanno perso potere e prestigio a causa delle inutili guerre in Ucraina e nel Medio Oriente. Ora, la violenza a Gaza ha ulteriormente scosso le nostre fragili alleanze nella regione. L’America è pronta a espandere il proprio coinvolgimento militare a sostegno di Israele, ma il nostro potere militare si è eroso e il Pentagono preferirebbe contenere il conflitto a Gaza. Non c’è dubbio che Netanyahu vorrebbe che gli americani combattessero l’esercito di Hezbollah in Libano. Ma anche se gli Stati Uniti potrebbero sconfiggerli dall’aria, gli Hezbollah sono una potenza militare sostanziale che non può essere presa alla leggera. Sono ben armati, altamente disciplinati e temprati in battaglia. Oggi sono tra i migliori combattenti urbani del mondo.

6) E quindi?

RB) Le finanze statunitensi sono esaurite e gli Stati Uniti non possono permettersi un’altra guerra. Dubito che Biden cercherà di espandere questa guerra. Non ha bisogno di combattere un’altra guerra altamente impopolare mentre si avvicina il giorno delle elezioni a novembre. L’Ucraina è una notizia di ieri. Quando la controffensiva è fallita, la guerra ha lasciato le prime pagine. Oggi, tutti gli occhi sono puntati su Gaza. Dopo molti mesi di amicizia con la Russia, Netanyahu ha scioccamente inviato agenti dei servizi segreti a combattere per l’Ucraina. Di conseguenza, la Russia ha criticato duramente l’attacco di Israele a Gaza e Israele non può più aiutare Zelensky a causa della guerra a Gaza.

