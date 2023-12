Il Presidente Putin a Milei: la dollarizzazione dell’economia argentina comporterà la perdita della sovranità nazionale

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Il 14 dicembre, a Mosca, Vladimir Putin ha riassunto in conferenza stampa i risultati dell’anno e ha risposto alle domande dei giornalisti e del popolo russo in una trasmissione in diretta. Da questa intervista abbiamo stralciato il passaggio in cui fa riferimento alle politiche decise dal Presidente Milei per l’Argentina. Le considerazioni del leader russo vanno di pari passo con quelle di coloro i quali, e tra questi MMT, sostengono che la rinuncia alla facoltà di emettere moneta sovrana attraverso la Banca nazionale da parte di uno Stato equivalga, in ultima istanza, alla perdita in toto della propria indipendenza e alla capacità di gestire le dinamiche economiche interne.

DOMANDA – Vladimir Sepurkhov, RBC[1]: Javier Milei è stato eletto presidente dell’Argentina l’altro giorno, e una delle sue principali promesse elettorali è stata quella di sostituire il peso con il dollaro USA. La Russia, al contrario, ha adottato una politica di dedollarizzazione della sua economia, allontanandosi sia dal dollaro che dall’euro nei suoi insediamenti internazionali. Cosa ne pensa di questo processo? Gli accordi della Russia con i suoi partner economici in rubli e valute nazionali di paesi a noi amici hanno senso e ci offrono qualche beneficio? Visto che stiamo parlando del rublo, quali sono i fattori che influenzano maggiormente il tasso del rublo, spingendolo verso l’alto o verso il basso? Quali sono oggi le principali forze trainanti?

RISPOSTA – Vladimir Putin: Permettetemi di iniziare con l’Argentina, in modo da non dover tornare su questa domanda più tardi. In effetti, tutti conosciamo l’idea che il Presidente eletto dell’Argentina, e cioè che voglia introdurre il dollaro nel suo paese. Ogni paese prende le proprie decisioni sovrane, naturalmente. Tuttavia, l’inflazione in Argentina si aggira intorno al 143%, credo, il che crea molte sfide, come mi hanno detto i precedenti leader del paese, in termini di rimborso dei prestiti che l’Argentina ha contratto qua e là. Quindi la logica qui è abbastanza chiara,

ma questo significa che il paese perde gran parte della sua sovranità.

Se i leader argentini di oggi non vedono nessun’altra soluzione per affrontare i problemi finanziari ed economici del paese, questa è di conseguenza la loro decisione. Tuttavia, ciò minerebbe sostanzialmente la loro sovranità.

C’è anche un aspetto socioeconomico. Tu sei di RBC, giusto? Il vostro canale è specializzato in questi argomenti, quindi avete specialisti che capiranno quello che sto per dire, e anche la gente comune capirà perché questa non è scienza “missilistica”. Vedete,

anche ancorare la propria valuta nazionale al dollaro può avere gravi conseguenze socioeconomiche.

C’è stato un tempo in cui l’Argentina ha affrontato grandi sfide finanziarie e la gente è arrivata al punto di attaccare le banche. Ma cosa accadrà se passeranno al dollaro o ancorano la loro valuta al dollaro? Qualsiasi governo che cerchi di risolvere i suoi problemi economici pensa sempre a onorare i suoi impegni sociali.

…

Per quanto riguarda l’ancoraggio al dollaro, c’è la spesa non discrezionale: pensioni, stipendi per i dipendenti del settore pubblico, prestazioni sociali e simili. Molto spesso, uno Stato non ha abbastanza soldi per coprire queste spese. Quindi cosa succede quando si aggancia la propria valuta al dollaro?

Se hanno una moneta nazionale, il Peso, hanno uno strumento per aumentare leggermente l’inflazione. È vero, questo non è certamente un granché, ma è comunque uno strumento per trovare un equilibrio tra un’economia sana e l’adempimento degli obblighi sociali.

Ma se non hai una moneta nazionale, non puoi stampare più moneta. Questo lascia al governo una sola opzione: tagliare la spesa sociale, tagliare i salari, le pensioni, i sussidi, le spese per le medicine, per le strade, altre cose e per la sicurezza interna. Non ci sono altre opzioni.

E a questo proposito, qualsiasi governo si mette in una posizione molto difficile in termini di stabilità politica interna. Se i nostri partner[2] fanno questa scelta, è un loro diritto; Ogni paese può decidere cosa fare e come farlo.

Per quanto riguarda noi, lei ha detto che siamo stati noi ad allontanarci, a rifiutare gli accordi, ma noi non abbiamo rifiutato nulla. La situazione è che ci hanno creato problemi con i pagamenti in valuta estera. Tra l’altro, così facendo, si stanno ancora una volta dando la zappa sui piedi. Perché stanno cercando di limitare la posizione del dollaro e dell’euro come valute universali, come valute di riserva internazionali? Prima di tutto il dollaro, ovviamente.

Nel 2021, se non ricordo male, abbiamo utilizzato l’87% di valuta estera per servire le nostre esportazioni, compresi il dollaro e l’euro. Il rublo, credo, rappresentava circa l’11-13 per cento e lo yuan circa lo 0,4 per cento. A settembre 2023, il rapporto era il seguente: il rublo, 40%; lo yuan, 33%; e il dollaro e l’euro messi insieme, il 24%. La loro quota è scesa da 87 a 24.

Perché l’hanno fatto? Ripeto: si sono dati la zappa sui piedi.

Questo è un male per noi o no? Non proprio.

In realtà, più usiamo la moneta nazionale nelle transazioni economiche e finanziarie, meglio è. Questo rafforza la nostra sovranità e le nostre capacità.

Da cosa dipende il tasso di cambio? Abbiamo un tasso di cambio fluttuante e dipende dalle condizioni di mercato, dai prezzi dei nostri beni di esportazione, dalla crescente domanda all’interno del paese – e la domanda è in crescita.

C’è un altro aspetto: l’Ordine Esecutivo che è stato progettato per regolare la situazione valutaria ha giocato un ruolo, e anche questo ha in parte influenzato il tasso di cambio.

Qual è la ragione di questo?

Negli anni precedenti, non c’era bisogno di alcuna restrizione, perché ricevevamo informazioni sufficienti dai paesi che importavano un volume significativo delle nostre merci e potevamo tracciare i movimenti di capitali. Ora non riceviamo alcuna informazione da loro perché hanno tagliato l’accesso. Il governo e la Banca centrale non hanno modo di vedere cosa succede con il denaro che ricevono i nostri esportatori.

La Banca Centrale e il Governo hanno un interesse legittimo a osservare gli importi in rubli che si accumulano, vanno e vengono. In questo senso, l’ordine esecutivo ha introdotto alcuni controlli. Ma credo che le cose torneranno alla normalità, quindi questa è una situazione temporanea.

Nel complesso, il mercato finanziario è generalmente stabile. La nostra priorità è garantire tale stabilità e prevedibilità. E credo che ci stiamo riuscendo.

