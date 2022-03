DESANTIS: LA DISTRUTTIVITÀ DI QUESTE POLITICHE ERA EVIDENTE DA TEMPO – VIDEO

AVVISO PER I LETTORI: ComeDonChisciotte continua a subire la censura delle multinazionali del web: Facebook ha chiuso definitivamente la nostra pagina a dicembre 2021, Youtube ha sospeso il nostro canale per 4 volte nell'ultimo anno, Twitter ci ha sospeso il profilo una volta e mandato ulteriori avvertimenti di sospensione definitiva. Per adesso sembra che Telegram non segua le stesse logiche dei colossi Big Tech, per cui abbiamo deciso di aprire i nostri canali e gruppi. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale Telegram

TAMPA, STATI UNITI. Il Governatore della Florida Ron DeSantis, appena vede dei ragazzi che attendono la sua conferenza con la mascherina sulla faccia, va verso di loro e dice: “Non siete obbligati a tenere quella mascherina sulla faccia… basta con questo teatrino del Covid”. Immediatamente quasi tutti la levano sorridendo con sollievo. L’atmosfera è molto rilassata, DeSantis con tono fermo ma non aggressivo aggiunge: “se volete tenerla, siete liberi di farlo… anche se è ridicolo”. In questa conferenza che molti di noi vorrebbero tantissimo sentire in bocca ad un Presidente di Regione d’Italia, DeSantis dice di come si è sempre opposto alle politiche contro la cosiddetta “pandemia Covid-19” e anche di come adesso, tutti gli altri stati degli Stati Uniti, improvvisamente e senza una ragione scientifica, agiscono come la Florida ripristinando le libertà e i diritti individuali dei cittadini, come se non le avessero violate ad oltranza per oltre 2 anni. Il Governatore DeSantis è sempre stato coerente ed integro nella sua “ostinazione” di rispettare i diritti dei cittadini del suo stato: la Florida. Niente obblighi, punizioni o altri abomini tutti Italiani. Gente fortunata vive in Florida.

YouTube:

Rumble:

(in caricamento)

Rumble Link Diretto: (in caricamento)

Odysee: (in caricamento)

Trascrizione in italiano del discorso di DeSantis:

Pensate a quello che hanno fatto

Fauci e’ nel programma protezione testimoni adesso

non lo vogliono libero… non hanno mai supportato, se ascolti loro

non hanno mai supportato queste politiche cosi’ distruttive

Adesso e’ come se tutti volessero essere come la Florida

cosi’, all’improvviso. E nulla e’ cambiato.

Non c’e’ stato alcun cambiamento nella corrente “scienza”

l’inefficacia di queste politiche era evidente

da tanto tempo

La distruttivita’ di queste politiche

era evidente da tanto tempo.

E quelli erano coloro i quali

ficcavano il naso negli affari della Florida l’altra estate

Dicevano che: “I bambini dai 2 anni in su

dovevano mettere per forza la mascherina quando uscivano di casa.”

Dicevano che: “I bambini a scuola dovevano mettere la mascherina

per 8 ore al giorno”

Adesso si comportano come se questo fosse stato qualcosa che non hanno supportato

e dicono di non farlo.

Hanno anzi detto:

2 settimane fa, i partecipanti ad un discorso dovevano indossare tutti una mascherina N95 cosa che poi hanno cambiato

Com’e’ che la “scienza” cambia in 2 settimane?

Cambiata? Non e’ cambiata.

Hanno cambiato questa cosa perche’ sapevano che sarebbe stata una cosa terribile da vedere

avendo tutte queste persone li che soffrono in massa

mantenendo la distanza di sicurezza

mentre il resto della nazione e’ tornata a vivere le proprie vite.

Quindi, sono felice perche’ credo che si trattasse solo di politica

non credo che sia un cambio di rotta legittimo

credo che stanno ricevendo pressioni

e credo che molti degli americani hanno associato

queste restrizioni senza fine

con la loro amministrazione

e con i governatori e sindaci di idee simili.

Articolo, traduzione, sottotitoli ed elaborazione video a cura di Giulio Bona per ComeDonChisciotte.org