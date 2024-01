Cina oltre i limiti: la missione Mengxiang verso il mantello terrestre

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Di Gianluca Riccio, 05.01.2024

C’è un mondo sconosciuto proprio sotto i nostri piedi, e ora un’audace spedizione si prepara a esplorarlo. La nave Mengxiang è come una macchina del tempo che ci porta indietro alla nascita del nostro pianeta, tentando di raggiungere il mantello terrestre. Questo strato profondo della Terra, mai visto direttamente dagli occhi umani, custodisce segreti eterni sulla storia e la struttura della Terra.

Il viaggio verso l’inesplorato

Il mantello terrestre, che si estende dalla crosta fino al nucleo esterno del pianeta, è una regione misteriosa e quasi inaccessibile. Composto principalmente da roccia solida, questo “strato” ha catturato l’immaginazione degli scienziati per decenni, forse anche più del nucleo. Ora, la missione della Mengxiang è pronta a sfidare i limiti della conoscenza umana, proponendosi di perforare oltre 7.000 metri sotto il fondale oceanico per vedere, cito a braccio, “dove nessun uomo ha mai messo piede“. Se vi sembra incredibile, pensate che questa straordinaria nave ha il potenziale per perforare fino a 11.000 metri di profondità nel mare.

Esplorare il mantello terrestre: tecnologie e sfide

Per raggiungere il mantello terrestre, la Mengxiang dovrà superare sfide tecniche immense. La nave è dotata delle più moderne tecnologie di perforazione e può operare in aree di navigazione illimitate, anche grazie ad un sistema di propulsione all’avanguardia. Ma la sfida non è solo tecnologica; le condizioni estreme di temperatura e pressione del mantello presentano un ostacolo significativo. Ogni metro perforato e duramente “conquistato” sarà una nuova lezione di geologia.

La missione cinese ci avvicinerà alla comprensione della composizione e del comportamento del mantello terrestre. La conoscenza di questo strato può letteralmente rivoluzionare la nostra comprensione delle dinamiche terrestri. Potremo ottenere dettagli cruciali sulla tectonica a placche, sui processi vulcanici e sul ciclo geologico del carbonio. Questa missione potrebbe anche svelare se la vita è possibile in condizioni estreme, verificando l’eventuale presenza di microbi o organismi nelle profondità della biosfera.

Oltre i confini del possibile

Nonostante le sue avanzate capacità, il “viaggio” della Mengxiang verso il mantello terrestre è un’impresa che richiede collaborazione internazionale e pianificazione strategica. Il costo finanziario e le sfide tecniche richiedono un approccio collaborativo e innovativo. La missione non è solo un traguardo per la ricerca marina, ma anche un simbolo di progresso nella scienza e tecnologia.

È la cosa più vicina ai racconti di Jules Verne che io abbia visto negli ultimi anni: siamo vicini a nuove verità sulla Terra, ma anche ad ispirare future generazioni di scienziati ed esploratori a sognare e a superare i limiti del possibile.

Buon lavoro, ragazzi.

Di Gianluca Riccio

Fonte: https://www.futuroprossimo.it/2024/01/cina-oltre-i-limiti-la-missione-mengxiang-verso-il-mantello-terrestre/