Big Tech: la distopia del domani è già qui.

Dopo Monti – che nel 2012, dopo essersi ambientato a Palazzo Chigi, ebbe un un tête-à-tête con il fondatore di Microsoft Bill Gates [1];

Dopo Renzi – che nel 2016, dopo aver scelto Diego Piacentini, vicepresidente di Amazon, come Commissario del governo per il digitale e l’innovazione [2], durante l’estate accolse Jeff Bezos a Firenze per garantire all’Italia di poter “costruire il futuro anziché limitarsi a subirlo” [3] e Mark Zuckerberg direttamente a Palazzo Chigi [4], mentre il suo Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan incontrava nella stessa estate sempre Bill Gates [5];

Dopo Gentiloni – che nel 2017, subentrato a Renzi, decise di invitare il grande filantropo George Soros, facendo infuriare Lega e Forza Italia [6];

Dopo Draghi – che il 5 maggio 2022 incontrò insieme al Ministro Colao il fondatore di Facebook per un focus sul metaverso [7], e poi da dimissionario con il Decreto Aiuti bis garantì un contributo di 100 milioni di euro alla Gavi Alliance (partecipata dalla Bill & Melinda Gates Foundation) [8];

Adesso è il turno di Giorgia Meloni!

La prima Presidente del Consiglio donna non poteva essere da meno rispetto ai suoi illustri predecessori, e così ieri, giovedì 15 giugno, ha incontrato il numero uno di Twitter, Neuralink, SpaceX e Tesla Elon Musk. Un colloquio proficuo raccontano i principali media mainstream, durato circa un’ora e mezza, e incentrato sulla deregulation europea, l’intelligenza artificiale e il problema denatalità. Poche ore prima, l’eccentrico miliardario aveva incontrato anche il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani per discutere di elettrico, cybersecurity, e libertà di informazione [9]. Sul piatto la scelta della sede del maxi impianto per le batterie Tesla che vari Paesi europei, con in testa la Francia, prossima tappa di Mr. Musk, si stanno contendendo.

“Abbiamo parlato di politica industriale, di auto elettrica. Gli ho detto che l’Italia è il miglior Paese in Europa per investire, se fosse interessato a investire”, ha affermato Tajani. Sarà stato abbastanza convincente?

Big Tech: la distopia del domani è già qui.

Massimo A. Cascone, 16.06.2023

