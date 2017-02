Il danno non è un’opinione

DI EMANUELA LORENZI

E’ bastata una lettera della nostra Beatrice nazionale [1], moderna Torquemada senza toga né camice, per far saltare la proiezione di Vaxxed prevista il 9 febbraio nientemeno che a Bruxelles [2], cui doveva seguire una tavola rotonda con la presenza del dr Wakefield (di cui tutti conoscono il nome ma nessuno la storia, cominciata in quel 17 maggio del 1995 quando una madre lo chiamò e trovò, dopo molte porte chiuse, finalmente un Medico disposto a prenderla sul serio, e finita con una assoluzione da ogni accusa che stranamente nessun media ha creduto opportuno riportare [3] , mentre parlando di frodi chiedete al vostro pediatra, che percepisce a quanto pare dai 15 ai 20 euro per ogni atto vaccinale, chi è Poul Thorsen[4]), del Professor Luc Montagnier (premio Nobel per la medicina) e del dr Stefano Montanari (esperto di nanopatologie sulle quali da moltissimi anni lavora con la moglie Antonietta Gatti, fisico e bioingegnere, fra le loro ricerche quelle sulla “sindrome del Golfo” e le vaccinazioni ai militari), il cui studio che mostra gli inquinanti tossici presenti nei vaccini è stato appena pubblicato sula rivista International Journal of Vaccines and Vaccination[5].

E così, dopo il dr Roberto Gava, il dr Dario Miedico recentemente convocato dall’ordine dei medici di Milano (ai quali aveva scritto subito una lettera aperta[6]), ecco Stefano Montanari scrivere sul suo blog parole dure ma molto concrete (qui il suo “atto di contrizione”[7]):

Sipario. Sono appena tornato da Bruxelles dove, tra mille e una difficoltà ho parlato quasi clandestinamente insieme con il famigerato Andrew Wakefield e il Premio Nobel Luc Montagnier. Al ritorno, ora, ho trovato una raffica di minacce di una gravità assoluta che mettono a serio rischio anche le nostre ricerche sulle leucemie, sulle malattie dei soldati e quant’altro. Così, devo fare una scelta: o continuo a raccontare che cosa c’è nei vaccini e abbandono il resto o accetto la sconfitta e posso continuare almeno con il resto.

La decisione è dolorosa ma inevitabile: ho perso e basta.

La persecutio che sta colpendo i medici critici (pensanti?) su questo vero e proprio tabu che uccide, più o meno metaforicamente, chi osi toccarlo, chi osi postulare anche solo la necessità di un approccio scientifico che sostituisca l’atto di fede nei due pilastri di carta – efficacia ed innocuità – di una pratica tanto invasiva quanto lucrosa, si sta rivelando una moderna inquisizione ad opera di crociati della scienza unica (che la scienza non sanno cosa sia mentre la coscienza l’hanno già venduta da un pezzo o forse solo annebbiata) e,soprattutto dallo “sheeple” italico, quel popolo bue e pavido che sembra non essere in grado di mettere due neuroni in fila né di reagire a qualsivoglia sopraffazione.

L’ormai sterminata letteratura scientifica che mina il dogma vaccinale la cui ratio è prevalentemente economica e aderente alla hidden agenda globalista (neanche troppo hidden, ma l’efficace ottundimento attraverso diverse vie, da quella biochimica all’alimentazione, dall’elettrosmog all’omologazione pedagogica a un corpo e pensiero unico – denota l’esigenza di armarsi ancor più ostinatamente di informazione per poter difendere se stessi e i proprio cari non solo da Big Pharma e Big Food ma soprattutto da Big Thought, in tempi in cui Orwell e Huxley sono ampiamente superati).

La deriva autoritaria che sta travolgendo la questione della libertà di scelta in tema vaccinale assume sempre più i connotati di una farsa alla quale i cittadini assistono impotenti anestetizzati da teatrini mediatici cosi goebbelsianamente così iperbolicamente fake da passare inosservati secondo la nota legge della propaganda. Soprattutto in un paese come il nostro in cui il dilemma genitoriale, concluso il festival, sembra ridursi alla scelta fra le 24 o le 40 ore del figlioletto o alla torta da portare a scuola (rigorosamente industriale e piena di additivi, sana e fatta in casa è vietata).

Forse la potenza della nostra ministra senza portafoglio e senza laurea ( ma con molte convinzioni – per lo più errate- in tema di salute) è da ricercare altrove. Forse, come segnalava Marcello Pamio in un suo recente articolo che vale la pena leggere[8], nel ruolo di capofila attribuito all’Italia nel piano vaccinale della Global Health Security Agenda 2014- 2019, cosa che nessun Tg della sera vi dirà, lo ha detto solo il dr Miedico nella sua lettera. I più maliziosi potrebbero aggiungere che il nostro governo sta da qualche tempo facendo a gara per avere a Milano nell’ex Expo la nuova sede dell’EMA (Agenzia europea del farmaco) in fuga dal Brexit (nientemeno, quelli accusati dal Nordic Cochrane di avere manipolato i dati sulla sicurezza del vaccino anti-HPV[9] solo per citare l’ultima). Nel frattempo le burinate e i teatrini si moltiplicano, mentre a livello globale tra gli attacchi a Kennedy Jr negli USA e le dichiarazioni di Gates a Davos dove il nostro (che in una convresazione TED si era già fatto scappare che grazie ai vaccini riusciranno a ridurre la popolazione) prospetta il nuovo progetto di produzione più rapida di vaccini che consentirà di “fronteggiare più in fretta una eventuale pandemia”, che il suo compare Paul Offit (sì proprio lui l’inventore del più pericoloso vaccino della storia il Rotateq!), a capo della campagna sui 270 vaccini in fase di sviluppo, magari aiuterà a creare (come hanno creato le ultime false pandemie funzionali al progetto mondialista, dall’A-H1N1 -che per i sani di mente non “complottisti” non ha nulla a che vedere con la decapitazione del governo polacco nell’incidente aereo [10], allo Zika). Nel frattempo il livello di allerta psicopatologica sul tema è tenuto costantemente alto perché si sa, quello dei vaccini è il business della paura (come scrisse Gerhard Buchwald nel suo llibro del 1997).

Andrew Wakefield è un omone affascinante e con due spalle che sembrano capaci di portare tutto il peso del suo dramma, che è essenzialmente il dramma delle famiglie danneggiate (sentite il finale del video in cui risponde alle accuse, quello dove dice che quando pensa alle ingiustizie subite la tentazione di cedere all’autocompassione è immediatamente rimpiazzata dal pensiero per l’ennesimo bambino autistico da vaccino che fa ingresso nel suo studio, “è lui che ha un problema, non io, allora mi dico su alzati e fai il tuo lavoro”), e che possiede un miracoloso aplomb britannico anche quando deve confrontarsi con le miserie italiche in veste di controparte. Integrità e coraggio. La sua è una gentilezza vera, quando ti guarda negli occhi capisci tutto quello che può avere passato per avere fatto quello che doveva, per essersi schierato dalla parte dei bambini. Primum non nocere. Vedendo il documentario (non è il primo tentativo di insabbiamento ad opera dei CDC su questo tema, andate e documentatevi sul “memo di Simpsonwood”), non certo il più esaustivo sulla “epidemia di autismo” (facendo un piccolo sforzo se ne trovano di documenti, come del resto si possono comprendere i meccanismi immunologici che minano l’idiozia scientifica della cosiddetta “immunità di gregge” sulla quale non esiste alcunché, ma appunto, serve uno sforzo: la difesa della vita non è faccenda per pigri di spirito), ecco estendendo il discorso, salendo ad una visione più “satellitare” delle cose, sorge il pensiero, non certo originale, che minando l’80% dei maschi e riducendo in polpette le famiglie che hanno a malapena la forza di stare dietro a un figlio/ragazzo/uomo reso autistico magari dopo incredibili sbattimenti per aver il danno riconosciuto (quasi mai) e quindi tempo e ore, ecco, così, queste famiglie, queste persone non potranno mai rompere le scatole, politicamente, in ogni senso, subiranno i vari TTIP e il Bayer-Monsanto schifo che verrà propinato loro dai DEM di tutto il mondo. Ancor più cinicamente, si stima che entro il 2032 saranno 1 su 2, con costi esorbitanti per gli stati (cioè sempre noi) e quindi soldi sottratti a cosa? A salute e istruzione…per creare sempre più utili idioti in un circolo vizioso anestetico e annichilente. Il piano è chiarissimo, si sovrappone perfettamente a tutte le azioni del NWO. Nulla di nuovo. Più grandi le balle meno la gente le mette in dubbio.

È molto più che libertà vaccinale. È libertà e basta. È vita o morte.

Il velo di Maya giace sul pavimento da tempo ma nessuno se n’è accorto. Non si vuole vedere, anzi non si vuole proprio guardare.

La frode dei CDC di Atlanta documentata nel film Vaxxed («Abbiamo programmato incontro per distruggere i documenti di studio vaccino autismo») tocca livelli così alti che proprio non possono permettersi che arrivi alla gente, alle mamme e ai papà. Anche loro “non devono sapere” che quell’iniezione non proteggerà il proprio figlio dalle malattie, che anzi potrebbe persino farli ammalare, che non è stata mai testata (in quanto strumento di prevenzione e non farmaco), che in caso di danno evidente (perché la natura non è stupida e il danno immunitario c’è sempre) la legge 210 renderà un inferno affrontare qualunque iter di risarcimento (posto che un risarcimento economico non ti restituisce il figlio sano ma può consentirti, se vivo, di fornirgli l’assistenza sanitaria ed educativa che si merita, visto in quali mari navighiamo sulla tanto sbandierata inclusività di persone con disabilità).

E allora ecco che dopo la censura della proiezione di Bruxelles[11], quella parigina programmata per questa sera renderà noto il luogo solamente via email ai partecipanti e solamente 2 ore prima[12].

Se questa non è dittatura ditemi voi cosa lo è.

Io sono solo una mamma.

Emanuela Lorenzi

13.01.2o17

