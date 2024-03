Terrorismo statale e non statale

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Riceviamo e pubblichiamo da Alireza Niknam, reporter e ricercatore nel campo dei gruppi terroristici, in particolare il gruppo terroristico di Mujahedin-e Khalq (MEK). Ha conseguito una laurea in scienze politiche presso l’Università di Teheran e scrive articoli per diverse agenzie di stampa internazionali. Oltre al giornalismo è commentatore politico e consulente del TerrorSpring Institute nel campo dell’antiterrorismo.

La Fondazione Terrorspring organizza una conferenza internazionale sul tema “Terrorismo: State and Non-State Versions” il 5-6 marzo 2024 alle ore 14:00 IRST, al fine di esaminare i vari aspetti dei crimini dei gruppi terroristici nel genocidio o nell’assassinio ingiustificato di persone innocenti in Asia occidentale. Coloro che sono interessati a partecipare a questa conferenza sono invitati a contattare le Relazioni pubbliche della Fondazione Terrorspring all’indirizzo [email protected] o a visitare la pagina web relativa alla conferenza sul sito TerrorSpring.com o a entrare nel link il giorno della conferenza (Instagram: TerrSpringLive).

“Terrorismo di Stato” è un termine che si riferisce all’interferenza di Stati o governi negli affari interni o esterni di un altro governo, attuando o partecipando a operazioni terroristiche o sostenendo operazioni militari per indebolire e rovesciare i governi o l’intero organo di governo di quel Paese.

Il regime sionista di Israele, durante i suoi 75 anni di vita pieni di guerre, spargimenti di sangue e aggressioni, è il simbolo più evidente del terrorismo di Stato nel mondo. Questo regime, fondato nel 1948, aveva bisogno di guerreggiare per continuare la sua sopravvivenza ed espansione. Per questo motivo, accanto al suo esercito armato fino ai denti, ha creato gruppi e milizie terroristiche il cui scopo era quello di assassinare i palestinesi e persino i cittadini di altri Paesi. Le squadre di assassini delle milizie sioniste compirono molti atti violenti e terroristici per accelerare la dominazione sionista delle terre palestinesi.

Alcuni esperti hanno fatto una distinzione tra terrorismo di Stato e sostegno statale al terrorismo. Secondo loro, il terrorismo di Stato è l’uso del terrore e delle minacce da parte del governo contro i propri cittadini di altri Paesi. Al contrario, il sostegno dello Stato al terrorismo significa il supporto (attraverso l’addestramento, le armi, il denaro o l’asilo) come mezzo per promuovere la politica estera dello Stato.

Una delle definizioni più comuni che si possono dare è che “il terrorismo di Stato è l’uso consapevole della violenza o della minaccia di tale violenza da parte di agenti di un governo o dei suoi incaricati contro individui o gruppi allo scopo di minacciare o intimidire il pubblico in generale; pertanto, le vittime dirette non sono gli obiettivi primari, ma piuttosto un mezzo per minacciare un obiettivo più ampio che è minacciato dal messaggio di tale violenza. Lo scopo della violenza applicata è il raggiungimento di obiettivi politici o anche economici.

Ma sembra che nel mondo di oggi, persino la separazione tra “terrorismo di Stato” e “terrorismo non di Stato” non abbia una base razionale e corretta, per non parlare del tentativo di separare il “terrorismo di Stato” dal “sostegno statale al terrorismo”. È solo una forma di autoinganno e di gioco di parole.

Fornire aiuti materiali e spirituali (come sostegno politico, mezzi di comunicazione, ecc.) attraverso i governi ai gruppi di opposizione e partecipare a operazioni come attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei e assassini di persone comuni e funzionari governativi sono esempi di terrorismo di Stato. Vale la pena notare che in molti casi i governi cercano di presentare questi gruppi terroristici come “gruppi di lotta per la libertà” e persino come partiti politici. Ma ciò che vediamo negli esempi evidenti di questi governi che sostengono gruppi terroristici attivi in altri Paesi è un comportamento ipocrita. Questi governi a volte ammettono che i gruppi che sostengono sono terroristi nei documenti ufficiali dei loro istituti di ricerca e delle loro istituzioni di sicurezza, una confessione amara e dolorosa che non è accompagnata da un cambiamento nell’approccio di sostegno di questi governi verso i gruppi terroristici citati.

Il gruppo Mujahedin-e Khalq (MEK) è un chiaro esempio di terrorismo di Stato sotto forma di organizzazione politica

Uno degli esempi più evidenti di terrorismo di Stato è il terrorismo di alcuni Paesi occidentali contro l’Iran, la cui vetrina apparente è il Mojahedin-e Khalq (MEK/MKO/PMOI). I Mojahedin Khalq, che negli anni ’60 hanno preso di mira funzionari e capi del sistema, hanno commesso anche un altro crimine: il massacro di persone innocenti. In tutte le pagine della storia dell’Iran, ci sono nomi di uomini, donne e bambini vittime degli assassinii del MEK senza alcun background politico. I terroristi del MEK si sono resi responsabili dell’assassinio di 4583 cittadini iraniani solo tra l’11 aprile e il marzo 1983.

La Fondazione TerrorSpring intende organizzare la conferenza virtuale “Terrorismo: State and non-state Sponsored versions” per indagare sui crimini diffusi di alcuni Stati terroristi e gruppi terroristici apparentemente indipendenti, gruppi che ricevono tutto il loro equipaggiamento logistico, militare e mediatico dagli Stati terroristi che li riforniscono.

Il gruppo terroristico dei Mujahedin è uno dei documenti più forti e convincenti che rivelano il legame tra terrorismo apparentemente non statale e terrorismo statale (il sostegno di Francia, America e Albania nell’equipaggiare e organizzare questi terroristi).

Questo gruppo, che ora è sostenuto dagli Stati Uniti, una volta ha assassinato 6 consiglieri militari americani; inoltre, il gruppo ha collaborato con Saddam Hussein, il famigerato dittatore dell’Iraq, nel massacro dei curdi iracheni (nell’operazione Morvarid 1 e 2) e dei curdi iraniani (nell’operazione Mersad o Forough Javidan) ha fatto sì che gli Stati Uniti e l’Unione Europea registrassero questo gruppo nella loro lista di organizzazioni terroristiche straniere (FTO).

Divorzio obbligatorio; la tattica di Masoud Rajavi per dominare i membri del MEK

Gli slogan e i contenuti delle loro pubblicazioni affermavano la necessità di restituire alle donne i diritti violati dagli uomini e di determinare il ruolo delle donne nella democrazia e nelle questioni sociali. Slogan che erano grandi e accattivanti per quei primi giorni della rivoluzione, quando i giovani erano pieni di passione e sentimenti idealistici. Ma le tragedie subite dalle donne nella “People’s Mojahedin Khalq Organization” sono accadute in pochissimi gruppi e culti. Donne soldato che si sono presto rese conto che l’organizzazione avrebbe tolto loro tutta la femminilità, la maternità e persino il diritto di avere una moglie e una famiglia.

La signora “Zahra Mirbagheri”, ex membro dell’Organizzazione Mojahedin, intervistata per un documentario, ha un elenco di alcune sue amiche a cui è stato rimosso con la forza l’utero dal corpo. Questo problema e questa oppressione delle donne non si sono verificati in quasi nessun gruppo o setta. Nella misura in cui il genere femminile è stato oppresso nell’organizzazione People’s Mojahedin Khalq, ciò non è accaduto in nessun altro luogo.

Prigionia e bambini soldato dei figli dei membri del MEK

Per decisione dei capi del MEK, nel 1991, circa cinquecento bambini e adolescenti, figli di membri del MEK, furono separati dai loro genitori e inviati in Europa. Molti di loro sono stati dispersi per le strade dei Paesi europei, alcuni sono stati affidati a centri di assistenza all’infanzia e altri sono stati venduti a famiglie europee. Questo ha portato alla dipendenza e alcuni si sono suicidati.

Alcuni di questi bambini, che erano stati mandati in Europa da piccoli, erano diventati adolescenti, tra i 14 e i 16 anni, e a quel punto l’organizzazione dei Mojahedin del Popolo li ha riportati in Iraq con trucchi e bugie per incontrare le loro famiglie a Camp Ashraf, il che è contro il diritto internazionale ed è considerato una sorta di rapimento. Ad alcuni dei bambini a cui è stato fatto il lavaggio del cervello in Iraq non è stato più permesso di uscire e sono stati considerati prigionieri. Tutti questi crimini sono stati compiuti con il sostegno dei governi terroristici occidentali, in particolare Francia e Stati Uniti, e la confessione di Massoud Rajavi che i crimini terroristici di questo gruppo nell’assassinio di funzionari politici iraniani e di persone comuni sono stati compiuti con la piena conoscenza dei funzionari francesi e sotto il loro sostegno testimonia che questi governi sono chiari esempi di terrorismo di Stato.

Inoltre, l’influenza del MEK nelle istituzioni governative e militari albanesi, con l’appoggio dell’ambasciata americana nel Paese, ha trascinato l’Albania in una spirale di silenzio e, nonostante i danni e i costi che il rifugio di un noto gruppo terroristico ha comportato per l’Albania, i funzionari politici albanesi non hanno finora smesso di sostenere questo gruppo terroristico.

Il sostegno dei governi occidentali al terrorismo in Medio Oriente, in particolare all’Iran, così come la coltivazione dell’ISIS in Siria e in Iraq da parte degli Stati Uniti e di Israele, secondo l’ammissione dei loro alti funzionari governativi, dimostrano che il regime sionista di Israele è un esempio vivido di terrorismo di Stato. Sostiene tutti i terroristi del mondo, direttamente e indirettamente. Oggi, il regime sionista di Israele ha commesso i più grandi ed efferati crimini al mondo contro il popolo palestinese oppresso e ha violato le più ovvie leggi dei diritti umani, ma nessun provvedimento è stato preso dai Paesi occidentali (sostenitori di questo esempio di terrorismo di Stato) contro Israele.

Di conseguenza, si può affermare che non esiste quasi nessun gruppo terroristico che non abbia il sostegno di un governo occidentale, e questi gruppi sono sempre un esempio in miniatura dei colonialisti occidentali nel corso della storia. In effetti, il terrorismo non statale è lo stesso terrorismo di Stato in cui i governi cercano di non rivelare il più possibile il loro sostegno per preservare la loro reputazione e credibilità.

Traduzione a cura di Costantino Ceoldo