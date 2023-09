Scienziati giapponesi hanno scoperto che la Covid-19 e tutte le sue varianti sono creazioni del laboratorio

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

I nostri governanti stanno imitando il Libro dell’Apocalisse. La guerra è stata scatenata su di noi per anni. La Covid e le sue varianti prodotte in laboratorio sono l’inizio della Pestilenza. La carestia è in atto con il massacro del bestiame per combattere il contestato riscaldamento globale, la mancata consegna dei fertilizzanti agli agricoltori, le sanzioni e la sostituzione della dieta umana con insetti e cibo artificiale. Quando questi tre cavalieri avranno terminato il loro compito, la Morte sul Cavallo Pallido arriverà in mezzo a noi. È difficile credere alle profezie, soprattutto dopo migliaia di anni, ma sta accadendo sotto i nostri occhi.

La guerra ha fatto il suo lavoro. Dal regime di Clinton la guerra è stata l’attività principale degli Stati Uniti e del loro impero. La Jugoslavia è stata distrutta. Poi l’Afghanistan. Poi l’Iraq. Poi la Libia, ora l’Ucraina. La distruzione della Siria è stata tentata da Obama e Israele, ma è stata bloccata dalla Russia. Come ricompensa i russi hanno avuto la guerra in Ucraina. Nel frattempo i governi riformisti sono stati rovesciati e i leader osteggiati da Washington assassinati. Milioni di persone sono state uccise, mutilate, costrette a sfollare e trasformate in rifugiati, con il risultato di un caos sociale e politico. Questo terrorismo ci è stato inflitto in nome della lotta al terrorismo e della diffusione della democrazia.

La pestilenza è iniziata con le infinite vaccinazioni infantili e si è intensificata con il “vaccino” Covid, che ha provocato milioni di morti e lesioni permanenti. Ora, secondo gli scienziati giapponesi, nei laboratori si sta creando una nuova serie di varianti del virus della Covid prodotte dall’uomo.

Sebbene le prostitute mediatiche e l’altrettanto corrotto establishment medico continuino a negarlo, da tempo sappiamo con certezza, grazie ad articoli pubblicati dai più importanti scienziati medici del mondo, che la Covid-19 è stata una creazione di laboratorio. Sappiamo da documenti ufficiali di pubblico dominio che Tony Fauci dell’NIH aveva finanziato la ricerca sul “guadagno di funzioni” sia all’Università del North Carolina che al laboratorio di Wuhan in Cina. Non ci sono dubbi su questo. È nei registri delle sovvenzioni erogate.

Ora abbiamo un rapporto di ricerca di due scienziati medici giapponesi di alto livello che dimostrano che tutte le varianti della Covid sono anch’esse creazioni di laboratorio, non mutazioni di un virus naturale.

Si tratta di una rivelazione devastante

Come si può evitare la conclusione che il rilascio della pestilenza era stato intenzionale? Non era stato il risultato di un incidente di laboratorio o un contagio dovuto ai pipistrelli. Non è forse evidente che c’è una cospirazione in tutto il mondo occidentale per produrre agenti patogeni e “pandemie” orchestrate che diventano poi la scusa per inoculare la popolazione mondiale con sostanze pericolose e non testate e per l’estinzione delle libertà civili e la soppressione della verità come “disinformazione”? È in corso uno sforzo per bollare come follia la scienza che contesta la narrazione Covid e la sicurezza dei vaccini e per imporre la vaccinazione Covid obbligatoria al fine di “pacificare la società” e proteggere la falsa narrazione.

È la credulità, l’insensibilità, la “fiducia nelle autorità” che caratterizza le etnie bianche a portare alla distruzione del genere umano.

La gente si chiede perché alcuni dei vaccinati muoiono o hanno la salute rovinata, mentre altri non hanno effetti negativi. La risposta è, come hanno concluso studi di scienziati indipendenti, che c’erano diverse versioni del vaccino Covid, alcune più potenti di altre e a molti era stato dato un placebo salino. Il motivo per cui questo era stato fatto è ovvio. Se tutti avessero ricevuto una dose mortale, o avessero avuto la salute rovinata, il complotto sarebbe diventato evidente anche agli sprovveduti che si fidano dell’autorità e il complotto stesso sarebbe stato svelato. Poiché il numero di persone sopravvissute alla vaccinazione è superiore a quello delle persone uccise o danneggiate, si crea un gruppo di elettori a favore della vaccinazione Covid.

La prossima volta, e quella successiva, saranno di più i sopravvissuti che i morti, ma col tempo moriranno tutti, poiché ogni agente patogeno rilasciato spinge le persone timorose e credulone verso una “protezione vaccinale” che uccide alcuni e ne lascia altri per il turno successivo. Poiché le varianti Covid sono prodotte in laboratorio e non sono sviluppi naturali, possono essere rese più letali. È certo che stanno lavorando a una variante immune all’Ivermectina e all’HCQ.

Come ho sottolineato, l’incapacità o la mancata volontà del Congresso, di scienziati indipendenti, dell’establishment medico, del sistema giudiziario e dei media di ritenere responsabili coloro che hanno orchestrato la “pandemia Covid” e che hanno consapevolmente iniettato alle persone una sostanza pericolosa nota per causare morte e danni alla salute, ha reso possibile un secondo ciclo di morti e lesionati. E un terzo, e un quarto, e un quinto…

“Nessuna recriminazione, dobbiamo andare avanti e concentrarci sulla nuova sfida” è lo slogan che protegge dalle responsabilità coloro che ci uccidono. “Forse è stato commesso un errore, ma non dobbiamo diffidare dei nostri leader e delle autorità mediche ufficiali o accadrà di peggio”. “Non c’è nulla da vedere se non questa nuova variante Covid, andate a farvi vaccinare”.

Così protetti dal riconoscimento, i Quattro Cavalieri cavalcano tra noi senza farsi notare.

Bill Gates, Klaus Schwab e molti altri sono intenzionati a ridurre la popolazione mondiale e sembra che stiano avendo successo.

La gente si sveglierà? Probabilmente no. Hanno già subito il lavaggio del cervello e l’indottrinamento che questo articolo e tutti gli altri avvertimenti sono “disinformazione”.

04.09.2023

Paul Craig Roberts. Economista, scrittore e saggista.

Fonte:

https://www.paulcraigroberts.org/2023/09/04/japanese-scientists-find-that-covid-19-and-all-of-the-variants-are-laboratory-creations/

Traduzione di Costantino Ceoldo