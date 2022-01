Sancho 17 II stagione – Fulvio Grimaldi – Continuiamo a rifiutare il dogma

Noi abbiamo due fronti contemporanei da combattere, il lato A che è il nostro governo e il lato B che è la bio-guerra in corso a livello planetario, entrambi destinati a peggiorare, per moti...

Argomento più che mai spinoso e difficile. Per ciò devo prenderla alla larga, perdonatemi! Una persona che conosco e stimo ha detto in un occasione che avendo una famiglia da proteggere e u...

Non avendo di meglio da fare hanno ricostruito i virus della spagnola e quello della poliomielite, che erano estinti (come raccontato per bene dal prof. J. Trotti in questa intervista:e, sen...

Primadellesabbie