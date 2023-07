Morti improvvise: chiesta alle Regioni l’istituzione di uno specifico registro

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale "Ultime Notizie"

di Valentina Bennati

comedonchisciotte.org

Negli ultimi due anni e mezzo a livello nazionale e internazionale è stato registrato un aumento di morti per tutte le cause e i dati mostrano che l’eccesso di mortalità coincide, in questo arco temporale, con la somministrazione dei vaccini anti-COVID-19 (vedere a tal proposito anche i dati Istat che evidenziano un aumento di mortalità in alcune regioni italiane, soprattutto al centro-sud). In particolare sono sotto gli occhi di tutti, e stanno generando inquietudine, le morti improvvise degli sportivi e di tanti giovani apparentemente sani che non soffrivano di alcuna patologia.

Raccogliendo le preoccupazioni dei cittadini, un gruppo di diversi professionisti (avvocati, medici, operatori sanitari, docenti, ricercatori) coadiuvato da varie associazioni, ha inviato alle Regioni alcune specifiche richieste, in primis l’istituzione di un registro regionale per le morti improvvise.

È senza dubbio fondamentale avere dati precisi in merito e studiare l’effetto causale. Ed è doveroso, da parte delle Istituzioni, anche Regionali, dare risposte al carico di sofferenza che si è generato nella popolazione. Non è, infatti, accettabile che persone che si ritrovano a dover gestire lutti e problematiche di salute anche gravi – in seguito a una “vaccinazione” che è stata altamente raccomandata e in certi casi obbligata con ricatto lavorativo – siano adesso abbandonate a se stesse.

QUI di seguito il comunicato stampa che abbiamo ricevuto dall’Associazione ADV ‘Albero della Vita’ che è stata promotrice dell’iniziativa. La lettera in questione, adattata alla situazione di ogni Regione, è stata inviata in tutta Italia (va precisato che la Regione Abruzzo per prima si era attivata in tal senso a febbraio per iniziativa del consigliere Marco Cipolletti, componente della Commissione Regionale Sanità e una richiesta urgente di istituire un registro regionale per le morti improvvise è stata avanzata lo scorso marzo anche in Lazio da Democrazia Sovrana Popolare).

Ci si aspetta, adesso, che tutte le istituzioni regionali si attivino per dare risposte concrete.

Oramai le notizie di malori improvvisi e morti apparentemente inspiegabili continuano a susseguirsi con allarmante cadenza pressoché quotidiana.

Da parte dei politici regionali ci sarà la volontà di indagare e adoperarsi per proteggere realmente la salute della gente e andare verso la tanto declamata “migliore sanità”?

COMUNICATO STAMPA

Un nutrito gruppo di ricercatori, avvocati, medici, docenti, operatori sanitari, coadiuvato da diverse Associazioni, ha inviato alle Regioni la richiesta di:

1. Un registro regionale per le morti improvvise;

2. L’ attivazione di trials clinici appropriati per la cura degli eventi avversi post-vaccino e postCOVID -19;

3. L’apertura di un tavolo tecnico finalizzato all’istituzione di percorsi di ascolto e cura dei

danneggiati.

I dati a livello nazionale e internazionale registrano un aumento di morti per tutte le cause. Anche i dati a disposizione pubblicati da Eurostat dimostrano che negli ultimi mesi in Europa si è verificato un rilevante aumento dell’eccesso di mortalità in un arco temporale che coincide con la somministrazione dei vaccini anti-COVID-19. In particolare, le notizie delle numerose morti improvvise, soprattutto nei giovani, destano preoccupazione e allarme nella popolazione. I dati ISTAT (https://www.istat.it/it/archivio/240401) evidenziano un aumento di mortalità in alcune regioni italiane, negli anni corrispondenti alle campagne vaccinali anti-COVID-19.

Considerato che i numerosi appelli, anche di una parte importante della comunità scientifica nazionale e internazionale, diretti all’istituzione di cure domiciliari precoci, corredati di dati e risultati certificati, non sono stati presi in considerazione e che la gestione di questa malattia ha generato nella popolazione un carico enorme di problematiche di salute e di sofferenza, i firmatari di questo appello chiedono con forza che questa richiesta venga presa in considerazione e che una risposta venga data alle persone che ora stanno soffrendo per essersi fidate e adempiuto a quanto veniva loro chiesto.

Sono state inviate lettere specifiche per ogni Regione, formulate su misura in base ai dati della singola Regione. I capifila delle lettere sono le associazioni maggiormente rappresentative per quella regione. Una lettera rappresentativa che riguarda la Sardegna, dove l’aumento del tasso di mortalità risulta particolarmente alto, è acclusa a questo comunicato.

Confidiamo che le Regioni prestino attenzione alle nostre richieste.

Prof.ssa Laura Teodori, biologa, già dirigente di ricerca già docente Rischio Biologico

Dr. Paolo Fangucci

Norma Gaudio

Avv. Andrea Montanari

Dr.ssa Donatella Sabucchi

Dr. Giorgio Minasi, medico legale

Prof.ssa Bianca Laura Granato, docente, Senatore XVIII Legislatura

Dr.ssa Giusy Pace, infermiera

Prof. Marco Cosentino, Medico, Professore Ordinario

Avv. Rita Fontanesi

Dr. Alberto Dallari, medico neurologo e geriatra

Dr.ssa Maria Antonietta Balzola, medico psichiatra

Avv. Giovanni Luca Zenga

Antonella Salmaso

Dr.ssa Simona Burini, infermiera

Arch. Patrizia Mazzoni

Andrea Sorbino

Dr.ssa Beniamina Gallelli, medico nefrologo

Dr.ssa Angela Galassi

Avv. Valeria Panetta

Cristiana Cacciani, imprenditrice

Avv. Francesca Ceccatelli

Paola Balzola

Prof.ssa Lorella Maggiani, docente

Avv. Stefano Galeani

Avv. Monica Consalvi

Gianluca Grosso

Avv. Filippo Lattanzio

Geom. Silvia Cenedese

Claudio Bartalozzi

Avv. Lina Manuali

Ing. Alessandro Gamba

Dr.ssa Antonella Tolu, farmacista

Arch. Francesca Gelosa

Daniela Rossi

Loredana Cambursano, docente in quiescenza

Daniela Rossi, docente in quiescenza

Dr.ssa Erminia Maria Ferrari, medico

Giovanna Tavano

Avv. Tiziana Vigni

Erica Tedino

Monia Bardi

Avv. Isabella Loiodice, docente universitario e libero professionista

Dr.ssa Maria Teresa Turrini, medico nefrologo

Dr. Fausto Maggiori, medico chirurgo, già MMG

Dr. Gianluca Mochi, medico odontoiatra

Dr.ssa Tiziana Gagliardi, medico chirurgo

Avv. Irene Della Rocca

Dr.ssa Irene Zacchei

Daniela Dell’Amico

Dr. Fabrizio Salvucci, medico cardiologo

Dr. Andrea Spalletti, medico odontoiatra

Prof. Alberto Casu, docente

Stefano Bulla

Valter Erriu

Dr. Vincenzo Simonetti, Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia generale

Dr. Luigi Marcello Monsellato, Medico ortopedico e psicologo

Dr. Raimondo Pische, Medico Chirurgo Specialista in Odontostomatologia

Dr. Silvano TRAMONTE, Implantologo e docente di etica

Dr. Claudio Pagliara, Medico oncologo

Dr. Ciro Silvestri, ViceSegretario Sindacato FISI

Angelica Tafuri, Presidente FISI Sanità

Dr. Rolando Scotillo, Segretario Generale FISI

Avv. Francesco Caronia, coPresidente WLF

Avv. Jenny Lopresti

Avv. Helga Lopresti

Avv. Roberta Canal

ADERISCONO E SOTTOSCRIVONO LE SEGUENTI ASSOCIAZIONI

IDU, Presidente Giusy Pace

COORDINAMENTO COMITATI GUARITI, portavoce Dr.ssa Beatrice Marinelli

ARBITRIUM, Presidente Avv. Valeria Panetta

IMMUNI PER SEMPRE, Presidente Avv. Jenny Lopresti

ASSOCIAZIONE LIBERA ITALIA, Presidente Diana Romano

IL CORAGGIO DELL’ANIMA, Presidente Dr.ssa Erminia Maria Ferrari

ATTO PRIMO SALUTE AMBIENTE CULTURA, Presidente Avv. Tiziana Vigni

COMITATO SANITARI AREZZO, Presidente Dr.ssa Maria Teresa Turrini

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE, Presidente Dr.ssa Erminia Maria Ferrari

CONDAV, Presidente Nadia Gatti

ITALi ASSOCIAZIONE ITALIANI LIBERI

SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA

COSCIENZE CRITICHE

ASSIS

ASSOCIAZIONE EDWARD JENNER, Presidente Prof.ssa Denise Barone

IS PIPIUS NO SI TOCANT, Presidente Stefano Bulla

SA DEFENZA, Fondatore Valter Erriu

CIRCOLO LA CROCE SARDEGNA, Coordinatrice Barbara Figus

PORTO TORRES NON MOLLA MAI, Presidente Massimiliano Mocci

MEDICINA OLISTICA NAZIONALE, Presidente Dr. Claudio Pagliara

OMEOS, Presidente Simona Fantini

ASSOCIAZIONE ONLUS K.A.O.S., Vicepresidente Dr. Vincenzo Simonetti

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI

WORLD LIBERTY FORUM, coPresidente Avv. Francesco Caronia

EUNOMIS, Presidente Avv. Andrea Montanari

IL COMUNICATO STAMPA

Valentina Bennati

ComeDonChisciotte.Org