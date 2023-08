Mentre siamo invasi dall’ immigrazione, Giorgia & Guido hanno spedito le nostre navi militari nel Pacifico!

“Missione Indo-Pacifico, i caccia italiani schierati in Giappone. Spedizione da primato degli F-35 dell’Aeronautica per esercitarsi con i jet nipponici nello scacchiere della nuova sfida mondiale. L’esordio dell’impegno militare del nostro Paese in Asia“. Così la propaganda di Repubblica, ad inizio agosto.

Ed è proprio vero: in un silenzio assordante è dall’aprile scorso che, al solito, ligi al dovere, abbiamo attaccato l’ennesimo guinzaglio dove vuole il padrone. Indovinate chi?

E così ci ritroviamo pure nell’Indo Pacifico, un altro fronte di guerra potenziale non ci faceva scomodo, soprattutto da quando li mascheriamo con gli arcobaleni.

Ma andiamo nel dettaglio della questione, dell’ennesima farsa (tragica) all’italiana.

Buona lettura.

Di Belisario per ComeDonChisciotte.org

1. Si riproduce qui di seguito quanto annunciato dal sito AD Analisi Difesa, in un articolo del 7 aprile 2023 intitolato “Rotta verso l’Asia: la Marina Italiana nell’Indo-Pacifico”(1):

“Anche la Marina italiana è stata chiamata dagli alleati a partecipare al contenimento strategico della Cina. E questi nuovi orizzonti operativi, ben al di là dell’alveo denominato Mediterraneo Allargato, verranno sanciti alla fine del 2023 da una prevista missione oceanica che vedrà impegnata la portaerei Cavour, con la sua squadra di scorta, nelle acque degli Oceani Indiano e Pacifico.

La nave Francesco Morosini, seconda unità della classe Pattugliatori Polivalente d’Altura (PPA) della Marina Militare è salpata ieri dalla base navale di La Spezia per una campagna navale in Estremo Oriente che durerà 5 mesi. A salutare l’equipaggio il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e il Comandante in Capo della Squadra Navale ammiraglio Aurelio De Carolis. Durante la campagna il pattugliatore solcherà le acque del Mar Cinese arrivando a toccare i porti di Yokosuka, in Giappone (14-18 giugno) e Pusan, in Corea del Sud (21-24 giugno) effettuando attività di Naval Diplomacy in quindici porti di quattordici Paesi del sud-est asiatico. La nave Morosini prenderà parte anche all’operazione AGENOR, dispositivo aeronavale europeo a connotazione prevalentemente marittima dispiegato tra Golfo Persico e la regione dell’Oceano Indiano per la salvaguardia della libertà di navigazione e la sicurezza delle navi in transito in quell’area (EMASOH).

Nelle ultime settimane, anche in seguito alle recenti visite della premier Giorgia Meloni in India e del ministro della Difesa Guido Crosetto in Giappone, è stato confermato che aumenterà la presenza della Marina Militare italiana negli oceani Indiano e Pacifico.

Soprattutto, è prevista tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 un’ambiziosa crociera operativa della squadra della portaerei Cavour, comprensiva della citata unità portaeromobili e di almeno 4 unità di scorta e appoggio.

Nei mesi precedenti si avrà una prima missione del pattugliatore Morosini, che, si può dire, andrà sostanzialmente in “avanscoperta”, accumulando esperienze, anche logistiche, utili all’organizzazione della successiva missione della Cavour.