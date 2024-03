Intelligenza Artificiale quasi umana. Le prospettive future

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Di Daniele Ioannilli per ComeDonChisciotte.org

Mentre ci preoccupiamo delle due principali guerre attuali, Palestina e Ucraina; mentre ci preoccupiamo per l’insicurezza urbana che viviamo nei centri abitati medio grandi; mentre ci preoccupiamo del ritorno del “fascismo” di destra; mentre pensiamo che “eppur qualcosa comincia a muoversi…” con la protesta in tutta Europa dell’agroalimentare, pensando che da questi fatti derivi il nostro viver bene o male, ciò che realmente avrà un impatto serio sulle nostre vite non lo vediamo, se non con un mix di divertimento e curiosità: l’Intelligenza Artificiale Generativa.

Solo qualche mese fa il Mainstream informativo discuteva delle opportunità che questa nuova tecnologia poteva offrirgli. Oggi questi discorsi sono già vecchi. Il Potere, impersonato qui in chi detiene questa tecnologia, Open AI ma ce ne sono altre, ha una sua tabella di marcia indipendente da tutti noi, segue solo l’ideologia della Tecnica, sintetizzata molto bene da questa dichiarazione di qualche anno fa di Sergey Brin di Google-Alphabet:

Non ci interessa fare prodotti, ci interessa sfondare i limiti dell’inimmaginabile”.

Due brevi notizie, in sezioni secondarie, per appassionati, ci dicono che uno: ora è in fase test un nuovo programma – Sora – in grado di rendere “visibile” le parole, cioè a partire da un testo è in grado di creare un video di 60 secondi autonomamente. E sono video anche ben fatti, praticamente indistinguibili da quelli realizzati da operatori umani. Due: la versione 4 di ChatGPT è in grado di “comportarsi” da persona umana, avendo superato il test di Turing.

Il Test di Turing è un test di intelligenza artificiale per verificare se, attraverso una conversazione via chat, un computer può convincere un umano di essere umano.

Siamo solo agli albori di questa tecnologia, riusciamo a immaginare cosa potrebbe essere tra 5 anni, e che cosa può significare per la vita di tutti noi?

La Commissione Europea sta iniziando a regolamentare questo settore del tutto nuovo, ma essendo il braccio esecutore degli interessi industriali e finanziari, come può regolamentare efficacemente l’ideologia della Tecnica che non ha etica né obbiettivi se non quello di “sfondare i limiti dell’inimmaginabile”?

Mentre noi siamo sempre focalizzati su cose reali e vicine (la guerra, la crisi, l’insicurezza etc..) la filosofia parla già di “obsolescenza umana” come di una condizione già in essere.

Fonte AGI, 26 febbraio 2024

L’ultima versione di ChatGPT, ChatGPT-4, ha superato un rigoroso test di Turing, dimostrando alcune capacità pressoché indistinguibili da quelle delle controparti umane. Un team guidato da Matthew Jackson, professore di economia presso la Stanford School of Humanities and Sciences, USA, ha analizzato la personalità e il comportamento dell’ intelligenza artificiale di ChatGPT utilizzando gli strumenti della psicologia e dell’economia comportamentale, portando a questo straordinario risultato riportato in un saggio pubblicato su “PNAS”. “Sempre più spesso, i bot verranno inseriti in ruoli in cui devono prendere decisioni, e il tipo di caratteristiche che avranno diventeranno più importanti”, ha affermato Jackson, che è anche senior fellow presso lo Stanford Institute for Economic Policy Research.

https://www.agi.it/scienza/news/2024-02-24/intelligenza-artificiale-nuova-versione-chatgpt-caratteristiche-umane-25425090/