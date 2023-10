Gaza in devastazione: bombardato ospedale. Mondo islamico in rivolta

Poche ore fa (17 ttobre intorno alle 19.50) l’ospedale Al-Ahly Al-Arabi Hospital (Al-Mamadani) di Gaza è stato completamente distrutto da un missile. Si contano attualmente 500 morti. Sul web girano i video crudi della tragedia, che mostrano diversi bambini deceduti e le macerie dell’ospedale. Sia Hamas che il governo centrale di Israele si stanno accusando reciprocamente.Si tratta dell’attacco singolo più catastrofico da almeno il 2008. Le ultime news riportano anche di un attacco del regime di Tel Aviv al campo profughi di Nuseirat.

Nel frattempo, dall’inizio del conflitto, le truppe israeliane hanno raso al suolo gran parte del nord della striscia di Gaza, portando il numero dei martiri ad almeno 2.100 solo a Gaza. Secondo il Ministero palestinese della sanità le vittime totali sono almeno 3.000, mentre i feriti da Tel Aviv sono all’incirca 11.000. Dall’altra parte sono stati uccisi almeno 1.500 israeliani. I contendenti stanno continuando i raid e i bombardamenti prevalentemente, oltre che su Gaza, anche sulle città di Ashdod, Ashkelon, Tel Aviv, Haifa. Attacchi di Israele anche a Damasco ed Aleppo in Siria.

Nel mondo è in corso una sollevazione generale da parte dei paesi o delle comunità musulmane solidali con i palestinesi: la sede ONU a Beirut è stata assaltata dai manifestanti. Folle di manifestanti si sono sollevate in Tunisia, Libano, Turchia e in diverse altre capitali. In Giordania l’ambasciata israeliana di Amman è stata assaltata in seguito ad una rivolta. A Teheran è in corso una manifestazione.

Di seguito i link ai video non adatti ad un pubblico sensibile del bombardamento sull’ospedale:

https://t.me/Mostafa_Milani_Amin/1375

https://t.me/Mostafa_Milani_Amin/1376

https://t.me/dallapartedeglioppressi/3635