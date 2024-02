Deriva settaria globale

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Il 14 febbraio 2024 la Francia pubblica il progetto di legge n.241 riguardo la “politica di prevenzione e di lotta contro le derive settarie”. Qui il testo adottato, con molta fretta: testo adottato n.241 (francese). E qui il testo in traduzione italiana. Argomento interessante. Le derive settarie con i correlativi abusi su cui si legifera in Francia non sono materia nuova. Già nel 2002, con una Missione interministeriale di vigilanza e di lotta contro le derive settarie la questione era aperta. Da allora sono stati scritti tanti libri, saggi, testimonianze, e sono stati girati tanti film, non solo in Francia.

Prima di dire cosa accade c’è da chiarirci su cosa sia una setta.

Originariamente il termine sette indicava gruppi di persone, grandi o piccoli che fossero, riuniti sotto l’ombrello di una dottrina, di una scuola o di un pensiero filosofico. Il termine veniva usato per distinguere le sette filosofiche, tutte improntate su questo o quell’altro principio, questo termine veniva usato in questo senso ad esempio da Michel de Montaigne, ma lo stesso termine è poi passato a designare gruppi stretti intorno ad una credenza religiosa.

Oggi, che siamo ben lontani dalle menti eccelse di un Epicuro o di un Pitagora, per definire setta un gruppo vi sono diversi parametri, uno per tutti: un leader carismatico che accentri il potere e limiti la libertà di pensiero e di ricerca, di originalità e di creatività degli aderenti. Come avviene questo accentramento e abuso di potere? Attraverso la divinizzazione del leader che gli conferisce il dono dell’infallibilità, e che ha come conseguenza l’accanimento e/o l’isolamento di chi intenda discutere questa infallibilità. L’unica cosa che vi sia, qui, di quasi infallibile, è la capacità di manipolazione.

Ecco, oggi ne esistono molte di questo tipo di sette, un’infinità, e quindi è un bene che, come vuole la legge francese di “lotta alle derive settarie” vi siano indagini, approfondimenti e controlli. Il testo di legge definisce deriva settaria il mantenere una persona in stato di soggezione psicologica o fisica.

Sono tante le comunità ecclesiali a rischio chiusura per pressioni fisiche e psicologiche ancora maggiori, tanto che oggi si parla di abuso spirituale, oltre che fisico. Non si tratta solo dei casi più conosciuti, come quello di Jean Vanier o quello dei Focolarini.

Sono così tanti che ci vorrebbe un pamphlet contenente solo un lungo elenco di nomi e fatti, non tutti venuti alla ribalta e non tutti fermati dalle denunce.

Ora, che la Francia con Macron e anche prima si occupi di tutto questo sembra essere un bene. Peccato che la stessa legge che vorrebbe lottare contro le derive settarie si fa portatrice degli interessi di un’unica e grande Setta Globale, oggi venuta alla ribalta con i green pass, ma che esiste da molto prima. Come esiste almeno da 2024 anni questa deriva settaria e questo abuso di potere in capo a chi dovrebbe dettar legge:«Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci! Dai loro frutti li riconoscerete» (Mt 7,15). Il lupo travestito da agnello. La Fabian Society e chi con lei.

La Francia con Macron ora vorrebbe stravolgere lo stesso intento della legge con un semplice emendamento, piccolo codicillo nascosto.

Gli emendamenti nelle legislature occidentali dei nostri tempi sono un trucco per far passare inosservati degli illeciti governativi enormi, così che spesso invece di nascondersi come l’ago in un pagliaio diventano la palese dimostrazione dell’infida governance che guida le menti di chi legifera.

Basta un emendamento perché una legge che si definisce di “lotta alle derive settarie” sia invece un’arma contro chi queste derive settarie le affronta ed a viso aperto, contro chi difende a costo della propria vita la libertà, di tutti gli esseri umani; la pace, ma una pace senza ombra di colonizzazione e di dominio; la verità per una ricerca che sia vera e non condannata a lavori forzati ed inutili come una certa scienza di oggi condannata a mentire.

Ed eccolo, questo emendamento all’articolo 4 a cui solo una piccola opposizione di sinistra ha reagito e che l’opposizione francese di destra, del partito Les Patriotes di Florian Philippost definisce emendamento Pzifer. Difatti si tratta di una chiara e precisa arma legale a difesa di una setta globale, quella che vuole tutto il mondo sotto la bandiera del protocollo sanitario unico, dominato da quelle multinazionali farmaceutiche che controllano l’OMS, la quale a sua volta controlla sempre di più la legislazione in materia di salute degli Stati, i quali poverini sono l’ultimo anello della catena e legiferano contro la libertà di una intera popolazione; lo Stato contro il suo popolo. E così va in tutto il mondo, in questa setta globale dove l’unico vero principio è la sottomissione a qualunque fregnaccia voglia proporci la finanza globale, l’organizzazione mondiale della sanità, l’apparato militare della Nato che minaccia in ogni dove e che pure vorrebbe espandersi a livello mondiale.

Questo emendamento, che nella fattispecie vieta di consigliare qualcuno di uscire dal cosiddetto protocollo sanitario. che di scientifico, prove alla mano in questi ultimi anni, non ha nulla, è uno di quegli strumenti che il leader di una setta che la stessa legge dice di voler combattere prenderebbe in mano, per sottomettere in nome della propria infallibilità i suoi seguaci.

La differenza sta tutta nel fatto che mentre da una setta se ne può uscire, anche se, come si dice: entrare è facile, uscirne quasi impossibile, qui si tratta di legislazione e di una legislazione francese che è guidata da una Unione Europea che a sua volta è guidata da questa setta globale. Davvero impossibile uscirne.

Ora, io che ho conosciuto queste derive settarie già da ragazzina, che una volta bella e uscita ci scrissi un libro romanzato ma sempre con un bel pezzo di realtà autobiografica, Pimmicella e la comunità, ora e qui dico: bisognava pensarci prima. Quando al mio ardore nel denunziare tali faccenduzze, mi si rispondeva che non dovevo prendermela, che si trattava solo di una comunità e che fuori, nel mondo, non era così, io già sapevo quanto e come questi tranquillissimi al mio fianco si sbagliassero. Dicevano, tanto non sono loro a governare il mondo, ed anche in questo si sbagliavano. A tutti costoro che solo ora si preoccupano, vorrei dire: dovevate pensarci prima. Sì, dovevate pensarci prima.

Perché l’errore del popolo è muoversi solo e solamente quando qualcuno ti brucia letteralmente il culo. E anche oggi, tutti a guardare solo ciò che riguarda il proprio, i No Vax che difendono se stessi fanno bene, ma non basta guardare solo al proprio interesse anche se legittimo. Nessuno tra i contestatari di questa legge si è mai messo ad indagare su come operino già da tempo le derive settarie poi saltate agli onori della cronaca. E sbagliano, perché anche se non riguarda loro, il meccanismo è lo stesso di quello attuato in questa grande e da qualcuno ancora onorata Grande Setta Globale.

Fonte: https://www.palummella.com/cronache.sette.html