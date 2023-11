DA UN MOMENTO ALL’ALTRO BUIO – Un documentario per i giovani

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale "Ultime Notizie"

Riceviamo e Pubblichiamo.

* * *

Secondo la VI rilevazione 2022 del Sistema di Sorveglianza HBSC Italia (Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare), il 41% degli adolescenti italiani ritiene che la propria salute mentale abbia risentito negativamente del periodo di pandemia e il 37% crede che la propria vita in generale sia peggiorata.

Sono questi i dati che hanno ispirato il nostro progetto di documentario.

Dati che fotografano inesorabilmente un netto peggioramento delle condizioni psico-fisiche dei nostri giovani a partire dal 2020, anno in cui la pandemia e le varie restrizioni ideate per sconfiggerla hanno creato non pochi ulteriori danni.

Come autori, non intendiamo affrontare specificatamente i fatti di quell’anno horribilis, ma dobbiamo necessariamente partire da lì in quanto spartiacque che tragicamente segna un aggravamento delle condizioni esistenziali di tutti, evidenzia un attacco più violento alla coesione del tessuto sociale e dichiaratamente inaugura un utilizzo dei media, dei social e di ogni strumento di comunicazione in senso divisivo, per seminare e fomentare fazioni avverse che, spaccando la società civile, dividendola per categorie, fasce d’età o etichette di opinione, la rendono più governabile.

Come autori e documentaristi deontologicamente impegnati ed attenti ad ascoltare il dato di realtà, per poi rielaborarlo artisticamente e trasmetterlo al nostro pubblico, abbiamo rivolto la nostra sensibilità su quanto ancora avviene sotto i nostri occhi, scegliendo di dare voce e spazio, alla luce dei suddetti dati, a quello che risulta essere l’anello più debole che deve affrontare tale difficile realtà: i giovani e gli adolescenti.

Come hanno vissuto i nostri figli la rivoluzione sociale, politica, economica e culturale attuata attraverso la pandemia?

Cosa ha rappresentato per loro?

Come guardavano il mondo di noi adulti?

Come leggevano loro i fatti su cui noi adulti dibattevamo in infiniti

talk show?

Com’è cambiato il loro quotidiano tra mascherine, amuchina, lezioni in dad e banchi a rotelle?

Soprattutto, come dicevamo sopra, in che modo tutti questi aspetti hanno modificato oggi il loro vivere, il loro relazionarsi, la loro visione del mondo presente e futuro?

Le nostre prime indagini sono partite da queste domande e dalle risposte ricevute sono emersi finora due assunti fondamentali che riteniamo continueranno a guidarci per tutta la lavorazione del film.

Il nemico principale che dal 2020 in poi non ha fatto e non fa che ingigantirsi, divenendo il padre di tutti i problemi, è la tendenza a rendere TABÙ ogni argomento sensibile, foriero di potenziale dissenso ed opposizione da parte dell’opinione pubblica. Sempre in un’ottica di controllo sociale, la tendenza ormai eclatante è quella di infantilizzare la società civile, affinché il dominio si vesta di un più digeribile paternalismo e si mantenga la costante e rassicurante sensazione di vivere nella democrazia.

Ci rivolgeremo dunque ai nostri giovani protagonisti alla luce di queste riflessioni emerse, con l’intento quindi di consentire loro per una volta di infrangere pubblicamente i neo tabù che sono costretti ad ossequiare e di rispettare il loro punto di vista, liberandoci, come autori, di ogni inconsapevole e residuale paternalismo.

Per questo, cercando veramente di metterci da parte per far davvero parlare loro, abbiamo pensato di strutturare la narrazione del film in modo tale che siano proprio dei giovani ad intervistare, parlare e confrontarsi con i loro coetanei, sugli argomenti che loro stessi insieme a noi hanno individuato come più urgenti.

Più nel dettaglio, la lavorazione proseguirà dunque tramite una selezione, in varie città italiane (del nord, sud, centro e isole), di giovani dai 18 ai 25 anni che, concordi e sensibili alle tematiche del documentario, vogliano partecipare in veste o di intervistatori che comparendo in video conducano l’indagine presso loro amici coetanei, oppure di intervistati, disposti in audio o in video a raccontarsi e condividere le proprie riflessioni e i propri pensieri.

Qui potete vedere il teaser del progetto.

Gli autori

MASSIMO SELIS

Studia psicologia a Cagliari e poi a Roma. Qui frequenta la scuola Professione Cinema. Si diploma successivamente presso la New York Film Academy e si specializza in cinematography presso la Shot Academy di Roma.

Ha lavorato per circa dodici anni, prima in qualità di assistente alla regia e poi di aiuto regista nel cinema con produzioni come Sorpasso, Tao Due, Lux Vide, Immagine e Cinema, Rodeo Drive, Viacolvento.

Ha pubblicato articoli e saggi per numerose riviste, tra cui Quaderni della Sapienza (edizioni Irfan), Dionysos (edizioni Tabula Fati), L’intellettuale Dissidente, Il Pensiero Forte. Attualmente è capo redattore per Idee&Azione e redattore per Giubbe Rosse News.

Nel 2016 dirige il cortometraggio “Il suono della vita”. Nel 2021, è autore del video musicale “We shall overcome” e dei cortometraggi “Topolimpiadi” e “Oggi, questa notte”. Nel 2022 fonda la casa di produzione Phausania Film con la quale realizza il cortometraggio di animazione “Invito al viaggio”, il documentario “Passi sul mare” e il cortometraggio in stop motion “Ogni incontro è un altrove”.

ILARIA JOVINE

Laureata in Storia della Letteratura Italiana e Contemporanea nel ’99 (Università La Sapienza di Roma); Diplomata in recitazione e regia teatrale presso l’Accademia del Teatro dell’Orologio di Roma nel 2005; specializzata successivamente in scrittura cinematografica tramite singoli corsi annuali.

Autrice di sceneggiature per il cinema, nel 2011 inizia la collaborazione con il regista e filmmaker Roberto Mariotti, con cui poi fonda nel 2017 la sigla Ilja’Film attiva nel realizzare prodotti audiovisivi e cinematografici indipendenti.

Tra i film scritti, diretti e prodotti, selezionati in molti festival: “Almas en juego”, “C’era una volta la terra”, “Telling my son’s land”, “I wanna live!”, “Un cittadino per bene”, “I fantasmi della montagna abbandonata”.

Nel 2021 esce con Becco Giallo Editore il graphic novel “Volo senza un grido” co-sceneggiato con Roberto Mariotti, dedicato alla tragica vicenda di Giuseppe Pinelli.

ROBERTO MARIOTTI

Filmmaker e producer indipendente, esordisce nel 2000 con il documentario sperimentale “Notte di fine millennio” cui segue nel 2002 “Survivors – Sopravissuti”. Dopo molti cortometraggi (scritti e diretti), nel 2009 è uno dei registi che partecipano al concept-film collettivo “Walls and Borders”, della durata complessiva di 5 ore, con una favola animata, dal titolo: “Shalom” e nel 2014 dirige il suo primo lungometraggio, “The Italian Dream”.

Nel 2018 scrive e dirige il cortometraggio “Beirut Café”, liberamente ispirato al racconto cronaca “Quattro ore a Chatila” di Jean Genet.

Come fondatore della sigla produttiva indipendente Ilja’Film firma in coregia i film documentari “C’era una volta la terra”, “Telling my son’s land”, “I wanna live!”, e dirige il lungometraggio di finzione “Un cittadino per bene” attualmente in post produzione.

Vuoi condividere le tue riflessioni come testimonial del film?

Vuoi sostenere il progetto e contribuire alla sua realizzazione?

Scrivi a [email protected]

www.phausaniafilm.it

https://www.facebook.com/IljaFilm