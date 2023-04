CDC Incontra – Carlo Iannello – Corte Costituzionale e obbligo vaccinale: poteva andarci peggio?

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale "Video" su Telegram

CDC Incontra ritorna e lo fa con il botto, grazie alla presenza di Carlo Iannello, costituzionalista, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e già nostro ospite l’anno scorso.

Con il professor Iannello, come vi avevamo anticipato nell’articolo relativo alla pubblicazione delle 3 sentenze, analizziamo le posizioni assunta dalla Corte Costituzionale, interpretandole a mente fredda alla luce delle motivazioni addotte, al fine di delineare un quadro d’insieme utile per il presente e per il futuro.

Come potrete infatti ascoltare, non tutto ciò che ha stabilito la Consulta deve essere considerato una sconfitta per le libertà sancite dall’articolo 32 della Costituzione. Tra ombre e contraddizioni, spiragli di luce si possono intravedere nelle motivazioni fornite dalla Corte, la cui importanza diventa capitale tanto per noi comuni cittadini che per i giuristi, tutti oggi chiamati a fare esperienza di quanto accaduto.

Solo agendo in questo modo, se quanto avvenuto negli scorsi anni dovesse ripetersi, potremo garantirci una futura opposizione più solida e autorevole.

Convegno Radio Radicale citato dal professor Iannello https://www.radioradicale.it/scheda/692576/gli-obblighi-di-vaccinazione-davanti-alla-corte-costituzionale

Conduce Massimo Cascone, regia e montaggio Giulio Bona.

