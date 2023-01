Associazioni di medici e giuristi alla virostar Bassetti “Cura tu (e gratis) i danneggiati da vaccino”

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

Oggetto: Richiesta urgente di presa in carico e cura gratuita danneggiati da vaccino anti covid-19

Egregio Dott. Bassetti,

Siamo un gruppo di professionisti dei settori legale e scientifico e di associazioni che si occupano, tra l’altro, della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché di quelli che a seguito della vaccinazione anti covd-19 hanno riportato effetti avversi.

Abbiamo letto la Sua risposta piccata alla richiesta di proiezione a Palazzo Tursi, del docu-film INVISIBILI realizzato dal regista Paolo Cassina bollato, a Suo dire, come “fake news”.

Questo ci addolora molto e soprattutto addolora quanti hanno ravvisato, in medici come Lei, il solo riferimento decisionale per la vaccinazione anti covid-19.

Del resto che non si tratti di fake news è lo stesso legislatore ad averlo previsto, laddove la L. 210/1992 intitolata “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, innovata dal DL 4/2022 che ha introdotto il comma 1 bis all’art. 1, ha ricompreso anche la vaccinazione anti Sars-Cov 2 tra le cause di lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, per le quali sorge il diritto ad indennizzo da parte dello Stato.

Conosciamo e alcuni di noi collaborano, a vario titolo, col Comitato Ascoltami che, come saprà, è composto da persone nient’affatto scettiche al vaccino anti covid-19.

Queste persone, affidatesi alla scienza ufficiale, quindi anche ai consigli di professionisti come Lei, dispensati senza parsimonia in numerose e note trasmissioni televisive, dopo l’inoculazione del farmaco anti-covi 19 hanno riportato effetti avversi di svariata entità e tipologia, purtroppo molti dei quali in modo del tutto irreversibile.

Le cure sono costose e le visite, necessarie, ancor di più. Queste persone hanno subito, in totale affidamento alla scienza ufficiale, una sciagura immane che si è abbattuta sulla loro salute e, dunque, sulla qualità della loro vita e di quella delle loro famiglie.

Essere disconosciuti da uomini di scienza come Lei che liquida i loro dolori come bugie, rappresenta un’insopportabile beffa che si unisce al danno subito: se il legislatore prevede questa evenienza perché un uomo di scienza la esclude?

Confidando si sia trattato di mera incomprensione e senza voler alimentare altre polemiche che ci distoglierebbero dall’unico risultato che intendiamo perseguire, ossia la cura di queste persone innocenti, Le chiediamo di prendere in carico fattivamente la realizzazione, all’interno dell’Ospedale San Martino di Genova, del primo reparto italiano che, gratuitamente o dietro corresponsione di modestissimo ticket, si dedichi alla cura di tutte le persone che hanno riportato innegabili effetti avversi dopo la vaccinazione anti covid-19.

Non dare voce a questa gente, anzi, volerla zittire, è deontologicamente immorale e renderla invisibile -come troppe persone di scienza vorrebbero- segnerà il passo alla sfiducia crescente nelle Istituzioni e nei loro programmi futuri: non è quello che auspichiamo, su questo dovremmo essere tutti d’accordo.

Del resto, non capiremmo il motivo di diniego da parte di un uomo di scienza come Lei, la cui credibilità può contare, a livello istituzionale, sugli appoggi necessari alla realizzazione del progetto che necessita di una celere concretizzazione.

Chiederemo poi, anche Suo tramite, che l’esempio del Suo ospedale sia emulato dai diversi nosocomi italiani: la salute deve essere il baluardo indiscusso dell’agire medico e istituzionale, del resto non è stata messa in atto la campagna vaccinale proprio per la tutela della salute? Non certo per compiacere questa o quell’altra Casa Farmaceutica!

Nel mentre, in attesa che il progetto “cure gratuite per i danneggiati da vaccino covid-19” prenda corpo, chiediamo personalmente a Lei di dedicare un’agenda ad hoc per la presa in carico di questi pazienti: il Suo esempio invoglierebbe moltissimi Suoi colleghi a fare altrettanto.

Fiduciosi, attendiamo cortese risposta entro la metà del prossimo mese di gennaio, al fine di poter rassicurare le migliaia di probi concittadini che soffrono, nonostante non abbiano mai dubitato della scienza ed ad essa si siano completamente affidati.

Distinti saluti

Milano, 28 dicembre 2022

ASSOCIAZIONI/COMITATI

Per ASSOCIAZIONE ARBITRIUM: Carmine Corniola Presidente – Avv. Manola Bozzelli vicepresidente Avv. Valeria Panetta – vicepresidente Avv. Vera Balsimelli

Per Associazione DIRITTI UMANI E SALUTE: il Presidente – Avv. Stefano Galeani Per COMITATO ASCOLTAMI: il Presidente Federica Angelini

Per CLN – COORDINAMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE Avv. Fabrizia Vaccarella Per LAWYER FOR FREEDOM: Avv. Francesco Caronia – Avv. Carlo Alberto Brusa Per COORDINAMENTO COMITATO GUARITI COVID: Avv. Jenny Lopresti

Per COMITATO IMMUNI PER SEMPRE: Avv. Jenny Lopresti

Per IL CORAGGIO DELL’ANIMA: Dott.ssa Erminia Ferrari – Medico di Medicina Generale

Per LA GENESI – ORIGINE FORMAZIONE DIRITTO. Dott. Francesco Maria Fioretti – già presidente Corte di Cassazione

Per IDU – ISTANZA DIRITTI UMANI: Dott.ssa Giuseppa Maria Pace

Per OSA-OPERATORI SICUREZZA ASSOCIATI: il Presidente Dott. Gianluca Salvatori

Per OSA-ORGANIZZAZIONE SINDACALE AUTONOMA: il Presidente Dott. Gianluca Salvatori

Per ACU MARCHE ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI: Dott.ssa Beatrice Marinelli Medico Medicina

d’Urgenza

Per CO.Sa.U.: Comitato Sanitari Umbria: il Presidente Dott. Alessandro Montedori – Chirurgo esperto in metodologia della Ricerca Bio-medica

Per CO.S.Ar.-Comitato Sanitari Arezzo: Dott.sa Maria Teresa Turrini – Nefrologa – Agopuntore

GIURISTI

Avv. ALESSANDRO ANDREUCCI – Avv. FRANCESCO GOLINELLI

Avv. SERENELLA ZURLO Avv. TERESA ROSANO

Avv. LINA MANUALI Avv. LINDA CORRIAS

Avv. MICHELE PAPPALARDO Avv. MONICA CONSALVI

Avv. FRIDA CHIALASTRI

Avv. FRANCESCA CECCATELLI

Avv. ANGELO DI LORENZO Avv. ROBERTO MARTINA Avv. ANDREA PERILLO Avv. MASSIMO AGERLI

Avv. GIANCARLO INCERRANO Avv. ROBERTA CANAL

Avv. ANTONIO STRILLACCI Avv. PAOLA SORAGNI Avv. FILIPPO LATTANZIO Avv. CLAUDIO CUZZINI Avv. AMBROGIO NOVELLI Avv. BARBARA COSTA Avv. RITA FONTANESI Avv. ISABELLA LOIODICE

Dott.ssa ALESSANDRA CHIAVEGATTI – magistrato

MEDICI E PROFESSIONI SCIENTIFICHE

Dott.ssa Laura Teodori.- già Direttore di ricerca

Dott. ANGELO SCOZZAFAVA – Medico di Medicina Generale Dott. FRANCESCO RUSSO – Medico di Medicina Generale Dott.ssa SARA CASOTTI Otorinolaringoiatra

Dott.ssa ENRICA MINELLI.-.Medico di Medicina d’Urgenza Dott. SANDRO SANVENERO.- già Presidente OMCeO La Spezia Dott. PAOLO FANGUCCI-odontoiatra

Dott.ssa MANUELA CONSALVI -Anestesista e Rianimatrice Dott.ssa TANIA ORDONSELLI – Medico Urgentista

Dott.ssa GIADA MASLOVARIC – Psicologa e Psicoterapeuta Dott.ssa BRUNA MACCARRONE – Psicologa e Psicoterapeuta

Dott. RINO GUGLIELMI – Odontoiatra

Dott. LEONARDO GUERRA – Biologo Molecolare Dott. ENRICO TOLENTINATI – Otorinolaringoiatra Dott. FABIO LA FALCE – Farmacista ospedaliero

Prof. GIUSEPPE BARBARO – Medico Cardiologo

Dott. MASSIMO FORMICA – Neurologo

Dott. FABRIZIO SALVUCCI – Cardiologo

Dott. ROBBI MANGHI – Geriatra e Medico Legale

Dott. GIOVANNI DI CLAUDIO – Dirigente Biologo ed esperto di Patologia Clinica Dott.ssa TIZIANA GAGLIARDI – Medico di Medicina Generale

Dott.ssa PAOLA PONZO – Psicologa

Dott. FRANCESCO V. MARINO – Ematologo, Omeopata, Agopuntore Dott.ssa ROSARIA BILLECI – Medico di Medicina Generale

Dott. GIORGIO MINASI – Medico Legale Dott.ssa GIUSEPPA MARIA PACE – Infermiera Dott. MARIANO DE MATTIA- Infermiere

Dott.ssa STEFANIA SOLDANO.-.Medico di Medicina Generale

Dott.ssa MARINA DI FONSO.-.Medico di Medicina Generale e Immunologa Dott. ALBERTO DALLARI.-.Neurologo e Geriatra

Dott. ATTILIO CAVEZZI – Chirurgo vascolare Dott. ALBERTO DISPERATI – Immunoematologo