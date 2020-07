Varoufakis: L’Eurozona è alle prese con crisi, guerre di classe e divisioni Nord-Sud

DI YANIS VAROUFAKIS

Intervista di Berliner-Verlag a Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze della Grecia, leader del partito MeRA25 e professore di economia all’Università di Atene, in merito all’attuale crisi dell’Eurozona.

Cosa hai pensato quando l’Eurogruppo ha eletto il suo nuovo leader la scorsa settimana? Almeno questo non era il risultato desiderato da Frau Merkel?

Il mio primo pensiero è stato che ha segnato la fine di ogni possibilità di armonizzare le aliquote dell’imposta societarie in tutta l’Eurozona, una questione per la quale sono dalla parte del Cancelliere Merkel. Il secondo pensiero era che la vittoria del ministro delle finanze irlandese era una vittoria per le forze che spingevano per una maggiore, non minore, austerità in tutta l’Unione europea. Non è stato un buon momento per l’Europa. [Da quanto sopra puoi leggere non mi sono mai automaticamente opposto a ciò che la signora Merkel preferiva!]

Se oggi guardi alle politiche fiscali e monetarie nell’area euro, qual è la tua impressione? Gli europei hanno imparato una lezione dalla crisi greca?

Per cominciare, per favore, non confondiamo i governanti europei con gli … europei. Passando ora alla tua domanda, i leader europei assomigliano ai Borbone: non hanno dimenticato nulla e non hanno imparato nulla. Più precisamente, mentre la reazione della politica monetaria della BCE è stata notevolmente migliorata da quando Mario Draghi è subentrato al catastrofico Jean-Claude Trichet, la politica monetaria ha raggiunto da tempo i limiti di ciò che può fare. Quindi, l’unica cosa che conta ora è la posizione fiscale dell’Europa.

La nostra posizione fiscale rimane la più tiepida e la più debole tra le economie sviluppate. Deve essere considerata un’ulteriore inadempienza per due motivi, uno ex ante e uno ex post.

Il fallimento ex ante ha a che fare con ciò che stiamo facendo ora, nel 2020: prendendo tutti i prestiti concessi alle imprese (irrilevanti dal punto di vista fiscale), le iniezioni fiscali nell’economia dell’UE sono: (a) di piccole dimensioni complessive e (b) irrimediabilmente sbilanciate, con la Germania da un lato che immette molto più potere fiscale nella sua economia mentre Italia e Spagna non possono farlo – il risultato è un aumento della più grande debolezza dell’Europa: i nostri squilibri interni.

Il fallimento ex post deriva dalla scomparsa dell’idea di un Eurobond – l’unico strumento che potrebbe impedire, nel 2021 o nel 2022 (quando il Fiscal Compact verrà ri-energizzato) una massiccia nuova austerità in paesi come l’Italia e la Spagna. Poiché il deficit di bilancio di questi paesi supererà il 10% del PIL, si può immaginare che il risanamento di bilancio necessario per tornare al patto fiscale produrrà un ulteriore aumento degli squilibri che hanno fatto a pezzi la zona euro dal 2010.

Sei molto critico nei confronti del Fondo europeo per il recupero. Perché?

Per almeno tre ragioni importanti: in primo luogo, è stato concepito come sostituto dell’Eurobond, cosa che non lo è. In secondo luogo, perché la sua struttura è divisiva e può causare una maggiore divisione tra gli europei. In terzo luogo, perché sarà insufficiente e arriverà troppo tardi per contrastare la nuova austerità che porterà alla reintroduzione del Fiscal Compact. Vorrei spiegare queste tre obiezioni in modo più dettagliato.

Se è vero che il Fondo di recupero comporta un certo grado di debito comune, è esplicitamente (e legalmente) progettato come un debito una tantum con dettagli specifici su come e quando sarà rimborsato. Pertanto, abbiamo sprecato una fantastica opportunità per creare l’equivalente dei buoni del tesoro statunitensi, che è ciò che rende il dollaro potente e gli Stati Uniti molto più in grado di assorbire gli shock.

Inoltre, sono sconcertato dal fatto che la Commissione abbia specificato in anticipo, sulla base di dati retrospettivi, quale paese riceverà quanti miliardi. È stata una scelta tremenda perché ha messo un paese, un popolo, contro un altro. Ciò di cui avevamo bisogno era una somma da indirizzare verso le regioni europee più bisognose di sostegno. Ci sono zone povere della Germania che saranno colpite più delle zone più ricche della Spagna. L’importo totale disponibile dovrebbe essere distribuita ex post sulla base delle esigenze di particolari regioni e settori europei, non mediante il solito squallido accordo di Bruxelles che divide una torta tra governi.

Infine, questo fondo di risanamento farà ben poco per migliorare l’austerità che la reintroduzione del Fiscal Compact richiederà. Fallirà nello stesso modo in cui i miliardi dei fondi strutturali non sono riusciti a migliorare gli effetti dell’austerità tra il 2010 e il 2016.

Quali conseguenze avrà il Fondo in Europa?

Si consoliderà la falsa visione del Nord Europa che era tutta una questione di elemosina ai meridionali, mentre, allo stesso tempo, trincerava la falsa visione del Sud Europa che l’intero Nord trae vantaggio dal costringere il Sud ad una maggiore impecunity (scarsità di soldi per lo stato).

Che cosa accadrà alle persone della classe operaia nella zona euro?

Continueranno a vedere declinare le loro prospettive sia nel Nord che nel Sud, mentre i finanzieri e i membri dei consigli di amministrazione di grandi aziende godono dei frutti del socialismo oligarchico e una grave austerità per la maggior parte dei greci e dei tedeschi.

Le conseguenze saranno diverse per Grecia e Germania, ovvero Sud e Nord?

Sì e no. I lavoratori del Nord e del Sud si troveranno ad affrontare una precarietà crescente e diventeranno sempre più arrabbiati e scontenti. Solo che il tasso di deterioramento sarà molto maggiore in paesi come la Grecia, il risultato è la continuazione dell’esodo di massa dei giovani che rende i nostri paesi del Sud socialmente ed economicamente insostenibili.

Che ruolo svolgono i “quattro frugali”: è impossibile tenere presente il debito pubblico in ciascun paese?

I governi hanno il dovere di difendere il proprio popolo da una serie di minacce. Uno di questi è il debito pubblico eccessivo. Ma c’è anche un debito privato eccessivo. E, ancor più minacciosi i bassi investimenti che mettono a repentaglio le possibilità di una nazione di ripagare il debito pubblico e privato. I cosiddetti quattro frugali stanno lavorando a favore di grandi conglomerati che vogliono mangiarsi la loro fetta di torta: a loro piace vedere il danno arrecato a Italia e Grecia nel mantenere basso il valore di scambio dell’euro (in modo da massimizzare le loro esportazioni, ad esempio, in Cina) e i tassi di interesse inferiori allo zero (in modo da ottenere denaro gratuito dalla BCE). Come tutti i free-riders,

Parli spesso di “oligarchi” – chi sono in Europa?

All’inizio degli anni ’50, quando fu creata la CEE, erano i capitani d’industrie siderurgiche e carboniere. Poco dopo, furono raggiunti dall’industria dei beni elettrici e dalle case automobilistiche. Negli anni ’80 i capitani d’industria furono sempre più emarginati dai banchieri che, nel 2008, erano diventati i padroni dei destini dell’Europa.

Gli oligarchi europei possono almeno fornire nuovi posti di lavoro e / o essere competitivi con gli Stati Uniti o la Cina?

Assolutamente no. La capacità del capitalismo finanziario europeo di produrre posti di lavoro di buona qualità è al suo apice e sta peggiorando a causa della mancata creazione da parte dell’UE di strumenti finanziari pubblici, che DiEM25 propone ormai da anni – ad esempio una Banca europea comune per gli investimenti e un Programma della Banca centrale europea, attraverso il quale le obbligazioni della BEI possono essere sostenute dalle obbligazioni della BCE, al fine di mobilitare il contante inattivo (che attualmente sta distruggendo i fondi pensione tedeschi) e trasformarlo in investimenti verdi.

La maggior parte degli osservatori non ha dubbi sul fatto che ci sarà austerità in cambio di denaro dal fondo europeo. Quale altra austerità può sopportare la Grecia, tenendo presente i sacrifici che sono già stati fatti?

È come chiedere a una paziente che si avvicina alla morte per eccessiva esposizione a radiazioni mortali quante radiazioni può ancora prendere!

Qual è lo stato attuale dell’economia greca? Il debito è ancora al 180%, nonostante 200 miliardi di euro per il salvataggio delle banche?

Il debito della Grecia non è pagabile non nonostante, ma a causa del salvataggio delle banche. Dal 2009 dico che i governanti d’Europa, ed è qui che incolpo l’onorevole Merkel, cinicamente hanno salvato idioti banchieri, trasferendo le loro perdite sulle spalle dei contribuenti più deboli d’Europa. La signora Merkel, il sig. Sarkozy, la Troika e tutti gli altri che hanno sostenuto questo crimine contro la logica per oltre un decennio, saranno per sempre colpevoli nella coscienza dei progressisti europei. [E, a proposito, il debito della Grecia non sta bene per circa il 200% del PIL!]

Che aspetto avrà l’Europa se il Fondo di recupero fornisse realmente 750 miliardi di euro?

Triste e divisa. Per cominciare, di questi 750 miliardi, 250 miliardi saranno prestiti. L’ultima cosa per le aziende europee svalutate che stanno affrontando l’insolvenza sono più prestiti: il destino della Grecia offre un’ottima lezione a coloro che si rifiutano di riconoscere questa semplice verità. Per quanto riguarda i restanti 500 miliardi, più di 100 sono fondi riutilizzati (cioè non nuovi soldi) e altri 200 saranno sacrificati per acquistare il consenso dei quattro frugali. Ciò ci lascia, nella migliore delle ipotesi, 300 miliardi. Sembra molto, ma è poco. In tre anni si arriva a meno dell’1% del PIL. Dato che l’austerità che Berlino chiederà e che Bruxelles imporrà sarà più del 4% del PIL nello stesso anno, l’unica conclusione è che, man mano che la pandemia (si spera) si placherà, il capitalismo europeo causerà un altro colpo inutile a se stesso – proprio come nel 2010.

Secondo te: quale sarebbe un programma adeguato per far fronte alla devastazione del Corona?

DiEM25 ha già risposto a questo: il nostro piano in 3 punti .

La BCE deve emettere un Eurobond di lunga durata, di 30 anni, per € 1 trilione di euro, sostenuto esclusivamente dalla BCE, con possibilità di ulteriore emissione di necessità. Questo trilione di euro dovrebbe quindi essere utilizzato per sostituire il debito nazionale, in proporzione alle recessioni regionali indotte dal coronavirus e ai costi della sanità pubblica. La BCE deve iniettare un pagamento in contanti di solidarietà europeo di € 2000 a tutti i residenti europei L’UE deve creare un programma europeo di recupero e investimenti verdi finanziato da obbligazioni della BEI approssimativamente pari al 5% del PIL dell’UE, da sostenere nei mercati obbligazionari dalla BCE .

Stai parlando di “guerra di classe”. Ci siamo già?

Ci siamo dal 2010. L’austerità imposta alla Grecia nel maggio 2010 è stata la prima mossa verso un risanamento fiscale in Germania (e in tutti gli altri paesi) che ha ridotto il reddito totale e le prospettive di lavoro dei lavoratori tedeschi (e di ogni altra classe lavoratrice europea).

Cosa dovrebbero fare gli operai e / o i partiti di sinistra per fermare la guerra proclamata? Dovranno ancora combattere? E potranno uscirne vincitori?

Formare un movimento transnazionale paneuropeo con un’unica agenda economica che promuoviamo a favore di Olanda, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, ovunque. Questo è ciò a cui noi di DiEM25 stiamo lavorando. Può avere successo? Sì, può. Ci riuscirà? Dipende da noi

