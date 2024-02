Israele distrugge l’ufficio dell’Agenzia belga per gli aiuti a Gaza

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Kyle Anzalone – The Libertarian Institute – 1 febbraio 2024

Un funzionario belga ha pubblicato delle foto che mostrano l’edificio che ospitava gli uffici della sua agenzia umanitaria a Gaza, distrutto da un attacco aereo israeliano sull’enclave palestinese assediata. L’edificio è stato preso di mira perché il Belgio si rifiuta di tagliare l’assistenza all’Agenzia palestinese delle Nazioni Unite.

Caroline Gennez, il ministro belga della Cooperazione allo Sviluppo e della Politica delle Grandi Città ha postato su X le foto dell’edificio prima e dopo la sua distruzione: “L’edificio degli uffici di Enabel, l’Agenzia belga per la cooperazione allo sviluppo, a Gaza, è stato bombardato ed è completamente distrutto“, ha spiegato il suo post. “Attaccare edifici civili è e rimane totalmente inaccettabile “.

Ha aggiunto che Bruxelles ha convocato l’ambasciatore di Tel Aviv.

Il vicepresidente esecutivo del Quincy Institute, Trita Parsi, ha osservato che Israele ha preso di mira l’ufficio [dell’agenzia] belga perché Bruxelles sta resistendo alle pressioni per tagliare i finanziamenti all’agenzia palestinese delle Nazioni Unite. “Il Belgio è uno dei Paesi occidentali che si è rifiutato di tagliare i fondi all’UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione). Israele ha appena bombardato l’ufficio dell’Agenzia belga per la cooperazione allo sviluppo a Gaza“, ha scritto su X. “Questo è il risultato diretto dell’impunità che Washington ha garantito a Israele“.

La settimana scorsa, Israele aveva informato l’UNRWA che una dozzina di suoi dipendenti ha partecipato all’attacco di Hamas del 7 ottobre. La dirigenza dell’agenzia aveva agito immediatamente licenziando i dipendenti, anche se le prove fornite da Tel Aviv si basavano su confessioni rese durante gli interrogatori. Si tratta di una fonte dubbia, visti i diffusi abusi di Israele sui prigionieri palestinesi negli ultimi quattro mesi.

Tel Aviv ha poi affermato di avere anche prove ottenute da telefoni cellulari.

Gli Stati Uniti, la Germania e molti altri Paesi occidentali hanno tagliato i fondi all’UNRWA a causa delle accuse israeliane. Linda Thomas-Greenfield, ambasciatrice statunitense presso le Nazioni Unite, ha dichiarato che Washington non riprenderà i finanziamenti all’UNRWA finché l’organizzazione non sarà sottoposta a riforme sostanziali. “Dobbiamo esaminare l’organizzazione, come opera a Gaza“. Ha continuato, “come [l’UNRWA] gestisce il suo personale e per garantire che le persone che commettono atti criminali, come questi 12 individui, siano ritenute immediatamente responsabili, in modo che l’UNRWA possa continuare il lavoro essenziale che sta facendo“.

Diversi funzionari per i diritti umani hanno avvertito che i tagli agli aiuti spingeranno Gaza verso la carestia e aumenteranno la morte dei palestinesi nella Striscia. Michael Fakhri, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per il diritto all’alimentazione, ha scritto domenica su X: “Alcuni Stati hanno deciso di tagliare i fondi all’UNRWA per le presunte azioni di un piccolo numero di dipendenti. Questo punisce collettivamente oltre 2,2 milioni di palestinesi. La carestia era imminente. La carestia è ora inevitabile“.

