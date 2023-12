Giappone: il 70% dei decessi provocati dal vaccino Pfizer avviene entro 10 giorni dall’inoculazione

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Secondo un recente studio, circa il 70% delle persone decedute in Giappone dopo aver ricevuto il vaccino COVID-19 di Pfizer ha perso la vita nei primi 10 giorni successivi alla vaccinazione.

Lo studio giapponese, pubblicato il 7 dicembre sulla rivista Cureus, ha valutato l’associazione tra la vaccinazione Pfizer COVID-19 e i decessi avvenuti entro 10 giorni dalla vaccinazione.

Il periodo a rischio è stato definito come “entro 10 giorni dalla vaccinazione”, con il giorno di vaccinazione come giorno 1, e il periodo di controllo “da 11 a 180 giorni dopo la vaccinazione”.

I partecipanti allo studio erano stati suddivisi in due gruppi: il gruppo 1, con le persone di 65 anni e oltre, e il gruppo 2, che comprendeva le persone di 64 anni o meno.

I ricercatori avevano identificato 1.311 decessi nel Gruppo 1, che comprendeva 662 maschi e 649 femmine. Nel Gruppo 2, il team aveva identificato 247 decessi, 55 maschi e 92 femmine.

“La percentuale di casi segnalati di decesso entro 10 giorni dalla vaccinazione è stata del 71% nel Gruppo 1 e del 70% nel Gruppo 2”, si legge nei risultati dello studio.

Gli over 65

Nel Gruppo 1, nei primi 10 giorni dalla vaccinazione, complessivamente erano deceduti più donne che uomini per varie condizioni mediche. Dopo i 10 giorni, erano stati segnalati più decessi tra gli uomini.

La maggior parte dei decessi post-vaccino si era verificata il secondo giorno, seguito dal terzo e dal quarto giorno.

Oltre alle “morti inspiegabili”, la principale causa di morte in questo gruppo era stata la cardiopatia ischemica (119 decessi), seguita da insufficienza cardiaca (92) e polmonite da aspirazione/asfissia (72). Erano state eseguite autopsie in otto dei 239 casi di morte inspiegabile.

Gruppo 2

Nel Gruppo 2, durante i primi 10 giorni di vaccinazione gli uomini erano morti in percentuale doppia rispetto alle donne per varie condizioni mediche. I decessi complessivi dopo i primi 10 giorni erano stati solo leggermente superiori tra gli uomini.

Il maggior numero di decessi post vaccinazione era stato registrato il terzo giorno, seguito dal quarto, secondo e quinto giorno.

Dopo i “decessi inspiegabili”, la principale causa di morte in questo gruppo era stata la cardiopatia ischemica (27 decessi), le aritmie cardiache (24), l’emorragia subaracnoidea (20) e la miocardite/pericardite (17). Erano state condotte autopsie in nove dei 51 decessi inspiegabili.

Durante il “periodo di rischio”, si era registrata una notevole differenza tra uomini e donne per quanto riguarda i decessi dovuti a miocardite/pericardite: erano morti otto uomini e una sola donna. L’insufficienza cardiaca aveva causato la morte di nove uomini e due donne.

“Alcuni casi di miocardite/pericardite possono essere inclusi nella categoria dei decessi inspiegabili. La miocardite è una complicazione della vaccinazione, soprattutto nei giovani adulti e negli adolescenti maschi”, si legge nello studio.

Un fattore che aveva contribuito alla maggiore mortalità degli uomini nei primi 10 giorni era stato “l’elevato numero di decessi per miocardite/pericardite, compresi i casi non diagnosticati”.

Per entrambi i gruppi, le altre cause di morte erano state: aritmie cardiache, aneurisma/dissecazione aortica, emorragia intracerebrale, emorragia subaracnoidea, infarto cerebrale, insufficienza respiratoria, malattie polmonari interstiziali, embolia polmonare, polmonite, sepsi, anafilassi, trombocitopenia e marasma.

In breve, le donne e gli uomini giapponesi di età inferiore ai 64 anni avevano avuto un rischio più elevato di morte entro i primi 10 giorni dalla somministrazione del vaccino di Pfizer [rispetto agli over 65].

Differenze uomo-donna, limiti dello studio

L’autore, Yasusi Suzumura, ha calcolato il rapporto tra i sessi per i decessi per tutte le cause e per ciascun esito dividendo il numero di maschi per quello delle femmine e moltiplicando per 100. In altre parole, maggiore è il rapporto tra i sessi, maggiore è il numero di decessi maschili.

L’autore ha riscontrato notevoli differenze tra il numero di decessi di uomini e donne in entrambi i gruppi, con un impatto sulla sex ratio dello studio.

“Se non vi è alcun effetto sull’insorgenza di decessi, non dovrebbero esserci differenze nei rapporti tra i sessi per periodo. Pertanto, questo risultato indica che la vaccinazione può influenzare il verificarsi di decessi durante il periodo di rischio e potrebbe essere associata alla morte”, si legge nello studio.

I dati sul numero di decessi riportati dallo studio provengono dal Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese (MHLW).

In particolare, sono stati inclusi i casi relativi alla sola vaccinazione con mRNA BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) registrati tra il 17 febbraio 2021 e il 12 marzo 2023.

Lo studio non collega direttamente i decessi alle vaccinazioni. “I risultati indicano che la vaccinazione con l’mRNA BNT162b2 può influenzare il verificarsi di decessi durante il periodo a rischio”, si legge nello studio.

L’autore ha sottolineato alcune limitazioni dello studio, tra cui il fatto che il numero di giorni dalla vaccinazione alla morte può variare a seconda del trattamento e che lo studio non aveva considerato gli effetti della vaccinazione dopo 11 giorni.

Oltre a ciò, l’autore ha affermato che la segnalazione basata sul sesso potrebbe essere stata effettuata solo da alcuni medici e che non era stato possibile calcolare i tassi di mortalità perché l’analisi era stata effettuata solo per i decessi dopo la vaccinazione.

Lo studio ha avuto una dimensione limitata del campione e quindi deve essere interpretato “con attenzione”. “Infine, i risultati dell’analisi devono essere interpretati con attenzione perché non tutti i decessi segnalati al MHLW erano correlati alla vaccinazione. I decessi accidentali possono essere stati inclusi nei decessi segnalati”.

L’autore dello studio ha sottolineato che, poiché i vaccini sono somministrati a individui per lo più sani, dovrebbero avere un “livello di sicurezza più elevato rispetto ai farmaci utilizzati per il trattamento e dovrebbero avere un tasso di mortalità da vaccinazione eccezionalmente basso”.

Pertanto, anche quando il tasso di mortalità da vaccinazione è eccezionalmente basso, la sicurezza dei vaccini deve essere analizzata con metodi statistici.

“In questa occasione, è difficile stabilire se un decesso successivo alla vaccinazione sia accidentale o correlato al vaccino”, afferma lo studio. Tuttavia, l’autore ha concluso che questo approccio può offrire preziose indicazioni per valutare la sicurezza dei vaccini.

The Epoch Times ha contattato Pfizer per un commento.

“Simili ai decessi causati dai vaccini negli Stati Uniti”

Commentando lo studio, il cardiologo Peter McCullough ha affermato in un post su X del 9 dicembre che su “i decessi post vaccinazione COVID-19 in Giappone sono molto simili ai decessi causati dal vaccino negli Stati Uniti/nei casi nazionali in VAERS“. “Supporta fortemente un nesso di causalità per i quasi 1150 decessi immediati osservati [negli USA]“.

Al 29 settembre 2023, VAERS riportava 18.188 decessi dovuti alla vaccinazione COVID-19, con 1.150 decessi avvenuti nello stesso giorno della vaccinazione.

Inoltre, sono stati segnalati 2.040 aborti spontanei, 9.053 infarti, 17.433 invalidità permanenti, 5.057 casi di miocardite/pericardite e 36.184 reazioni allergiche gravi.

Anche l’Associazione dei medici e chirurghi americani ha condiviso su X lo studio giapponese.

L’autore dello studio ha precisato di non aver ricevuto “alcun sostegno finanziario” da alcuna organizzazione per il lavoro presentato.

Molti altri studi hanno collegato i vaccini COVID-19 a tassi di mortalità più elevati. Un rapporto del 17 settembre di Correlation Research in the Public Interest ha rilevato che nelle 17 nazioni analizzate, la mortalità per tutte le cause è aumentata da quando sono stati distribuiti i vaccini COVID-19.

Nove di queste 17 nazioni non avevano registrato alcun eccesso di decessi rilevabile dopo la dichiarazione di pandemia dell’OMS del marzo 2020. L’eccesso di decessi era iniziato solo con la campagna di vaccinazione.

In 15 delle 17 nazioni, si erano registrati picchi senza precedenti di mortalità per tutte le cause nei mesi di gennaio e febbraio 2022, periodo che aveva coinciso o immediatamente seguito il lancio delle vaccinazioni di richiamo.

Lo studio ha stimato 1,74 milioni di decessi in eccesso nei 17 Paesi durante il periodo di vaccinazione, pari a circa 1 ogni 800 iniezioni.

Nel frattempo, il Giappone ha approvato il primo vaccino COVID-19 a mRNA auto-amplificante al mondo, anche se il produttore non ha pubblicato i dati di sicurezza o di efficacia dell’iniezione.

L’ultima iterazione del vaccino a base di mRNA [articolo tradotto su CDC] è ancora più potente della versione attuale, in quanto costringe l’organismo a produrre ancora più proteine spike.

