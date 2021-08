Fulvio Grimaldi – Afghanistan: è finito il ventennio Neocon? – Sancho Special

Non necessito di posto letto; Avrò con me tenda, sacco ...

L’ultima offensiva dei Taliban è stata decisiva : il 12 agosto hanno preso contemporaneamente Ghazni, Kandahar e Herat, assicurandosi così il controllo di tre quarti dell’Afghanistan. Siamo così a un passo dalla fine di un incubo iniziato vent’anni fa, quando la cricca Neocon (Rumsfield, Cheney & Co.) lo invase, attribuendo falsamente l’11 settembre – ormai conclamato “Inside Job” – al saudita Osama Bin Laden e seguaci. Per la sua posizione strategica tra il Medio Oriente e i giacimenti asiatici, al centro tra l’area russo-cinese e l’occidente, l’Afghanistan è uno snodo cruciale nello scacchiere geopolitico. Inoltre, è il principale – se non esclusivo – produttore di oppio, fondamentale nel mercato degli stupefacenti e degli oppioidi legali. Qual è la sua storia? quale il suo destino? Vi diamo il benvenuto a un nuovo interessante, ricchissimo, avvincente appuntamento con Fulvio Grimaldi, miniera d’oro di geo-politica. “Sancho. Settimanale d’attualità con Fulvio Grimaldi” da un’idea di Giuseppe Russo. Conduce Marco Di Mauro. Videoproduzione Bagony Snikett. Buona Visione!

