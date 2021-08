Falso che il vaccino Pfizer sia ufficialmente approvato

Paul Craig Roberts – 29 agosto 2021

Una ragione è che tutte le procedure mediche, che includono l’inoculazione, richiedono per legge il “consenso informato”. Pertanto, la vaccinazione non può essere legalmente obbligatoria. Le grandi aziende americane stanno cercando di aggirare la legge dicendo che non richiedono a nessuno di essere vaccinato, ma se si sceglie di lavorare perl’azienda, la vaccinazione è una condizione di impiego.

L’altra ragione è che la FDA non ha dato l’approvazione finale alle scorte esistenti del vaccino della Pfizer. Questa fornitura è stata autorizzata solo per uso di emergenza e rimane sotto tale autorizzazione. La FDA ha riautorizzato o rinnovato l’Emergence Use Authorization (EUA) delle scorte esistenti.

La FDA distingue tra il vaccino EUA, che protegge Pfizer dalla responsabilità, e il vaccino approvato, chiamato Comirnaty. I vaccini sono gli stessi, ma quello approvato non ha ricevuto l’immunità da responsabilità, quindi c’è una differenza legale. È improbabile che Pfizer commercializzi Comirnaty fino a quando non potrà ottenere l’immunità da responsabilità per il Comirnaty approvato. Nel frattempo, c’è una fornitura del vaccino autorizzato EUA da usare.

La linea di fondo è che il vaccino attualmente in uso e prodotto sotto autorizzazione EUA non ha l’approvazione finale della FDA. Per il Comirnaty approvato ancora da produrre, Pfizer è responsabile di morti e patologie. Pertanto, le dosi della nuova produzione approvata non sono disponibili. La corrotta FDA e il suo proprietario Big Pharma contano sul fatto che i non vaccinati e i medici non notino la distinzione e scelgano il vaccino EUA non approvato pensando che sia finalmente approvato e quindi sicuro.

La lettera di 13 pagine della FDA alla Pfizer è contorta. Non avendo familiarità con il linguaggio della FDA, è possibile che io abbia frainteso la lettera. In allegato c’è un PDF della lettera se volete provare a decifrare il significato.

Link: https://www.paulcraigroberts.org/2021/08/29/the-approved-pfizer-vaccine-is-not-yet-available/

Scelto e tradotto da Arrigo de Angeli per ComeDonChisciotte