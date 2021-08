Esclusiva CDC: le storie drammatiche dei vaccinati occultate dai grandi media

Di Filippo Della Santa, Comedonchisciotte.org

Sono passati ormai sette mesi dall’inizio della campagna di vaccinazione contro la Covid-19. Durante questo periodo, abbiamo cercato di informare al meglio i nostri lettori: articoli di taglio scientifico e interviste a professionisti del settore medico sono stati una costante, grazie all’instancabile lavoro di tutti i membri della nostra redazione.

Il tema della sicurezza e dell’efficacia dei vaccini ha per ovvietà di cose quasi monopolizzato la discussione, con un fiorire costante di analisi, numeri, studi e grafici. Ma dietro questi “freddi” dati ci sono delle persone, e abbiamo ritenuto che fosse importante dare spazio ai loro volti e alle loro storie.

Per questo motivo, via via abbiamo raccolto i moltissimi articoli relativi ai sospetti eventi avversi da vaccino anti Covid-19, con lo scopo di pubblicarli e creare così una memoria storica di quanto sta accadendo in Italia e nel mondo. La raccolta non ha certo la pretesa di essere esaustiva: non solo abbiamo deciso di non inserire segnalazioni riportate esclusivamente sui social, ma è fisiologico che molte di esse, nonostante la buona volontà, siano sfuggite alla nostra attenzione.

Come vedrete, le fonti di questi fatti di cronaca sono le più disparate, senza distinzione di sorta: giornali locali, blog, piccoli e grandi siti esteri. Scontata, ma da evidenziare, la totale assenza dei grandi quotidiani italiani.

Naturalmente, questo spazio non ha lo scopo di dimostrare in modo scientifico e rigoroso una correlazione tra le vaccinazioni e i drammi subiti da queste famiglie. In molti casi il legame appare evidente, in altri è a prima vista solo temporale, ma ad ogni modo non possiamo e non vogliamo trarre conclusioni basandoci soltanto su poche righe pubblicate da un quotidiano locale.

Possiamo però sottolineare tutte quelle coincidenze ed anomalie ormai tristemente note: dalle esplosioni di focolai nelle RSA a ridosso delle vaccinazioni, ai medici e agli infermieri deceduti all’improvviso; dalle morti per trombosi di giovani donne in salute, alle più recenti tragedie che hanno colpito i giovanissimi.

Storie importanti da ricordare, da portare alla luce affinchè non vengano dimenticate.

Per tutte queste considerazioni, è da oggi disponibile sul sito Come Don Chisciotte una nuova sezione che raccoglie tutti questi fatti di cronaca. Per il momento, essa comprende gli articoli che vanno dal 16 dicembre 2020 alla metà del mese scorso. Sarà nostro dovere, mantenerla costantemente aggiornata.

Un ringraziamento speciale va a tutti quei lettori che non hanno mai smesso di segnalarci storie ed articoli: questo lungo lavoro, è anche merito vostro.

Link alla nuova sezione: https://comedonchisciotte.org/categoria/eventi-avversi-da-vaccino/

Di Filippo Della Santa, Comedonchisciotte.org

05.08.2021