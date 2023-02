Discorso presidenziale all’Assemblea federale – Sesta parte

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale "Ultime Notizie"

Mosca – 21 febbraio 2023

Traduzione della sesta parte della versione inglese rilasciata dall’Ufficio Stampa del Cremlino – Siamo in attesa delle parti successive che tradurremo e pubblicheremo appena disponibili.

Colleghi,

la Russia è allo stesso tempo un Paese aperto ed una civiltà differente. Non c’è alcuna pretesa di esclusività o superiorità in questa affermazione, ma questa nostra civiltà è ciò che conta . I nostri antenati ce l’hanno trasmessa e noi dobbiamo preservarla e trasmetterla ai nostri discendenti.

Svilupperemo la cooperazione con gli amici, con tutti coloro che sono pronti a lavorare con noi. Adotteremo le migliori pratiche, ma faremo affidamento soprattutto sul nostro potenziale, sull’energia creativa della società russa, sulle nostre tradizioni e sui nostri valori.

Vorrei ricordare il carattere del nostro popolo, che si è sempre distinto per la sua generosità, magnanimità, misericordia e compassione, e la Russia, come Paese, riflette pienamente questi tratti. Sappiamo come essere buoni amici, come mantenere la parola data. Non deluderemo mai nessuno e sosterremo sempre, senza esitare, chi si trova in una situazione difficile.

Tutti ricordano che durante la pandemia siamo stati i primi a sostenere alcuni Paesi europei, tra cui l’Italia e altri Stati, quando stavano attraversando le settimane più difficili dell’epidemia di Covid, e non dimentichiamo come stiamo aiutando la Siria e la Turchia dopo un terremoto devastante.

Il popolo russo è il fondamento della nostra sovranità nazionale e la nostra fonte di potere. I diritti e le libertà dei nostri cittadini sono immutabili – sono garantiti dalla Costituzione e non ce ne discosteremo nonostante le sfide e le minacce esterne.

In questo contesto, vorrei sottolineare che le elezioni degli organi di governo locali e regionali del prossimo settembre e le elezioni presidenziali del 2024 si svolgeranno in stretta conformità con la legge e nel rispetto di tutte le disposizioni democratiche e costituzionali.

Le elezioni rivelano sempre approcci diversi alla risoluzione degli obiettivi sociali ed economici. Detto questo, le principali forze politiche sono consolidate e unite nell’idea principale : la sicurezza e il benessere del popolo; la nostra sovranità e i nostri interessi nazionali prevalgono su tutto il resto per noi .

Vorrei ringraziarvi per questa posizione responsabile e ferma e ricordare le parole di Pëtr Stolypin, patriota e sostenitore di uno Stato russo forte. Lo disse alla Duma di Stato più di cento anni fa, ma è ancora in linea con i nostri tempi. Disse: “Nella causa della difesa della Russia, tutti noi dobbiamo unire e coordinare i nostri sforzi, i nostri impegni e i nostri diritti per sostenere un diritto storico supremo: il diritto della Russia di essere forte“.

Tra i volontari in prima linea ci sono i deputati della Duma di Stato e dei parlamenti regionali, i rappresentanti dei diversi livelli degli organi esecutivi di governo, dei comuni, delle città, dei distretti e delle aree rurali. Tutti i partiti parlamentari e le principali associazioni pubbliche stanno partecipando alla raccolta di aiuti umanitari da inviare al fronte.

Grazie ancora una volta – grazie per questa presa di posizione patriottica.

Le amministrazioni locali, in quanto autorità pubbliche più vicine alla popolazione, svolgono un ruolo enorme nel rafforzare la società civile e nel risolvere i problemi quotidiani. La fiducia della gente nello Stato nel suo complesso, il benessere sociale dei cittadini e la loro fiducia nel successo dello sviluppo del Paese dipendono dal loro operato.

Vorrei chiedere all’Ufficio presidenziale e al Governo di presentare proposte per la creazione di strumenti di sostegno diretto ai migliori team e pratiche manageriali nei comuni grandi, medi e piccoli.

Lo sviluppo libero della società significa essere pronti ad assumersi la responsabilità per se stessi e per i propri cari, per il proprio Paese. Queste qualità devono essere incoraggiate fin dalla giovane età, in famiglia. Naturalmente, il sistema educativo e la nostra cultura nazionale sono estremamente importanti per rafforzare i nostri valori comuni e la nostra identità nazionale.

Lo Stato utilizzerà le risorse della Fondazione per le Sovvenzioni Presidenziali, della Fondazione per le Iniziative Culturali, dell’Istituto per lo Sviluppo di Internet e di altri strumenti per sostenere tutte le forme di impegno creativo, come l’arte contemporanea e tradizionale, il realismo e l’avanguardia, le opere classiche e innovative. Non sono i generi o le tendenze che contano. La cultura deve essere al servizio del bene, della bellezza e dell’armonia, deve riflettere su alcune questioni molto complicate e contraddittorie della vita, ma la sua missione principale non è quella di distruggere la società, bensì di nutrire le migliori qualità umane.

Lo sviluppo culturale sarà una priorità per la ricostruzione di una vita pacifica nel Donbass e in Novorossiya. Dovremo ricostruire, riparare e fornire attrezzature a centinaia di strutture culturali, comprese le collezioni e gli edifici dei musei, che aiutano le persone a sentire il legame tra il passato e il presente e a creare un collegamento con il futuro, a sentire la loro appartenenza allo spazio culturale, storico ed educativo comune della grande Russia secolare.

Dobbiamo lavorare insieme ai nostri insegnanti, accademici e professionisti per migliorare seriamente la qualità dei libri di testo scolastici e universitari, prima di tutto nelle materie umanistiche – storia, scienze sociali, letteratura e geografia – in modo che i nostri giovani imparino il più possibile sulla Russia, sul suo grande passato, sulla sua cultura e sulle sue tradizioni.

Abbiamo giovani brillanti e di talento che sono disposti a lavorare per il bene del nostro Paese in settori come la ricerca scientifica, la cultura, la sfera sociale, l’economia e la pubblica amministrazione. Il concorso Leaders of Russia, così come il concorso Leaders of Revival attualmente in corso nelle nuove entità costitutive della Federazione, stanno aprendo nuovi orizzonti di crescita professionale proprio a queste persone.

In particolare, alcuni vincitori e finalisti di questi concorsi si sono arruolati volontariamente nelle unità militari. Molti di loro lavorano ora nei territori liberati, contribuendo alla ricostruzione della vita economica e sociale, e agiscono con professionalità, decisione e coraggio.

In generale, nulla può sostituire la scuola della guerra. Le persone tornano completamente diverse e sono pronte a dare la vita per la Patria, ovunque si trovino a lavorare.

Vorrei sottolineare che proprio coloro che sono nati e cresciuti nel Donbass e nella Novorossiya, che hanno combattuto per loro, saranno e dovranno costituire la base del nostro sforzo comune per lo sviluppo di queste regioni. Voglio che mi ascoltino: la Russia conta su di voi.

Tenendo conto degli ambiziosi compiti che il nostro Paese deve affrontare, dobbiamo rivedere seriamente il nostro approccio al sistema di istruzione professionale e alla nostra politica scientifica e tecnologica.

Alla recente riunione del Consiglio per la Scienza e l’Istruzione, abbiamo discusso della necessità di dare priorità ai nostri sforzi, di concentrare le risorse sull’ottenimento di risultati scientifici specifici e fondamentalmente significativi, principalmente nei settori in cui abbiamo svolto un discreto lavoro e che sono di importanza critica per il nostro Paese, tra cui i trasporti, l’energia, l’edilizia abitativa e i servizi pubblici, la sanità pubblica, l’agricoltura e l’industria manifatturiera.

La tecnologia innovativa si basa invariabilmente sulla ricerca di base esistente. Qui, come nella cultura – e voglio sottolinearlo – dobbiamo dare ai ricercatori una maggiore libertà di creatività. Non dobbiamo concentrarci solo sui risultati che ci serviranno domani. La scienza crea di per sé le proprie regole.

Inoltre, fissare e raggiungere obiettivi ambiziosi è un potente incentivo per i giovani a scegliere la scienza come campo di lavoro e un’occasione per dimostrare le proprie capacità di leadership e di essere i migliori al mondo. I nostri gruppi di ricerca hanno molto di cui essere orgogliosi.

Lo scorso dicembre ho incontrato alcuni dei nostri giovani ricercatori. Una delle loro domande riguardava gli alloggi. Una questione banale, ma importante. I certificati di alloggio per i giovani ricercatori sono già disponibili. L’anno scorso è stato stanziato un ulteriore miliardo di rubli per questo scopo. Chiedo adesso al Governo di individuare le riserve per ampliare questo programma.

Negli ultimi anni, il prestigio dell’istruzione professionale secondaria è cresciuto in modo significativo. La domanda di diplomati di scuole e istituti tecnici è enorme, colossale. Vedete, se la nostra disoccupazione è scesa al minimo storico del 3,7%, significa che la gente lavora, che c’è bisogno di nuovo personale.

Credo che dovremmo espandere in modo significativo il progetto Professionalitet, nell’ambito del quale vengono creati gruppi educativi e industriali, la base educativa viene aggiornata e le imprese e i datori di lavoro sviluppano programmi educativi basati sulle esigenze dell’economia in stretto contatto con le scuole superiori e tecniche. E naturalmente è molto importante la partecipazione di formatori con esperienza nella produzione reale e complessa.

Il compito è chiaro: nei prossimi cinque anni dobbiamo formare circa un milione di specialisti nelle professioni per l’industria elettronica, l’industria robotica, l’ingegneria meccanica, la metallurgia, la farmaceutica, l’agricoltura e l’industria della difesa, l’edilizia, i trasporti, il nucleare e altre industrie che sono fondamentali per garantire la sicurezza, la sovranità e la competitività della Russia.

Infine, una questione molto importante riguarda la nostra istruzione superiore. Anche qui sono necessari cambiamenti significativi, considerando le nuove esigenze di specialisti nell’economia, nei settori sociali e in tutte le sfere della vita del nostro Paese. Abbiamo bisogno di una sintesi di tutto il meglio del sistema educativo sovietico e dell’esperienza degli ultimi decenni.

A questo riguardo, proponiamo quanto segue.

In primo luogo, tornare alla formazione di base degli specialisti con un’istruzione superiore, che è tradizionale per il nostro Paese. La durata degli studi può essere da quattro a sei anni. Allo stesso tempo, si possono offrire programmi diversi in termini di formazione, a seconda della professione specifica, dell’industria e della domanda del mercato del lavoro, anche all’interno della stessa specializzazione e della stessa università.

In secondo luogo, se una professione richiede una formazione aggiuntiva o una specializzazione di nicchia, in questo caso un giovane potrà continuare la sua formazione con un master o scegliendo una formazione specialistica.

In terzo luogo, gli studi post-laurea diventeranno un livello separato di istruzione professionale, il cui compito è quello di formare personale per le professioni scientifiche e di insegnamento.

Vorrei sottolineare che la transizione al nuovo sistema dovrebbe avvenire senza intoppi. Il Governo, insieme ai parlamentari, dovrà apportare numerosi emendamenti alla legislazione sull’istruzione, sul mercato del lavoro e così via. In questo caso è necessario pensare a tutto, elaborare ogni dettaglio. I giovani, i nostri cittadini devono avere nuove opportunità di istruzione di qualità, di occupazione e di crescita professionale. Ripeto: opportunità, non problemi.

E vorrei in particolare sottolineare che gli studenti che stanno studiando ora potranno continuare la loro formazione nell’ambito dei programmi esistenti. Inoltre, il livello di formazione e i diplomi di istruzione superiore dei cittadini che hanno già completato gli studi nell’ambito degli attuali programmi di laurea, specializzazione o master non sono soggetti a revisione. Non devono perdere i loro diritti. Chiedo al Fronte Popolare Russo di tenere sotto controllo tutte le questioni relative ai cambiamenti nel campo dell’istruzione superiore.

Quest’anno è stato dichiarato l’Anno dell’Insegnante e del Mentore in Russia. Gli insegnanti sono direttamente coinvolti nella costruzione del futuro del Paese ed è importante elevare lo status sociale del loro lavoro. I genitori dovrebbero parlare di più ai loro figli della gratitudine per i loro insegnanti e gli insegnanti dovrebbero instillare nei bambini il rispetto e l’amore per i loro genitori. Ricordiamolo sempre.

Tra poco parlerò del sostegno ai bambini e alle famiglie russe.

Vorrei far notare che il cosiddetto bilancio per l’infanzia, ovvero gli stanziamenti di bilancio per il sostegno alle famiglie in Russia, negli ultimi anni è aumentato di molte volte e non di una piccola percentuale. Queste spese sono la parte in più rapida crescita del principale documento finanziario del Paese – il bilancio, la legge sul bilancio. Vorrei ringraziare i parlamentari e il Governo per la loro comprensione uniforme e consolidata delle nostre priorità nazionali.

Il 1° febbraio il capitale di maternità in Russia è stato nuovamente adeguato all’inflazione. Come avevamo promesso, è stato adeguato al tasso di inflazione dello scorso anno, ovvero all’11,9%. Anche i cittadini russi – residenti nelle nuove regioni della Federazione – hanno ora diritto a questo sostegno. Suggerisco di concedere il capitale di maternità alle famiglie delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e delle regioni di Zaporozhye e Kherson in cui sono nati dei bambini a partire dal 2007, cioè da quando questo programma è stato lanciato in tutta la Russia. Ricordo che un tempo avevamo preso una decisione simile per i residenti della Crimea e di Sebastopoli.

Continueremo ad attuare programmi su larga scala volti a migliorare il tenore di vita delle famiglie russe.

Vorrei sottolineare che al Governo e alle regioni della Federazione è stato assegnato un obiettivo pratico: garantire una crescita sensibile e tangibile dei salari reali in Russia.

Come tutti sappiamo, un indicatore importante, un punto di partenza, è il salario minimo. L’anno scorso lo abbiamo aumentato due volte, quasi del 20% in totale.

Continueremo ad aumentare il salario minimo, ad un ritmo superiore al tasso di inflazione e al tasso di crescita dei salari reali. Dall’inizio di quest’anno, il salario minimo è stato adeguato del 6,3%.

Propongo di integrare l’aumento previsto con un ulteriore 10% a partire dal 1° gennaio 2024. In questo modo, il salario minimo sarà cresciuto del 18,5% fino a raggiungere i 19.242 rubli.

Vorrei ora accennare agli adeguamenti del sistema fiscale a beneficio delle famiglie russe. A partire dall’anno scorso, le famiglie con due o più figli sono state esentate dal pagamento delle imposte sulla vendita di un alloggio se acquistano un nuovo appartamento o una casa più grande.

È necessario fare un uso migliore di questi strumenti, che hanno dimostrato di essere molto richiesti. Le famiglie dovrebbero avere più soldi nei loro bilanci per poter risolvere i problemi più importanti e urgenti.

Suggerisco di aumentare l’importo delle detrazioni fiscali sociali: per le spese di istruzione dei figli – dagli attuali 50.000 rubli a 110.000 rubli all’anno, e per le spese di istruzione personale, cure mediche o acquisto di farmaci – dagli attuali 120.000 a 150.000 rubli. Lo Stato rimborserà l’imposta sul reddito del 13% pagata su questi importi aumentati.

Naturalmente è necessario non solo aumentare questa detrazione, ma anche rendere questo beneficio facilmente accessibile ai cittadini. Questa detrazione dovrebbe essere concessa in modo proattivo, rapido e online. Il processo dovrebbe essere semplice per i richiedenti.

