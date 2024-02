Bologna: Assemblee pubbliche sulle Smart Cities

Tanti soldi in carri armati anche per adeguarsi alle richieste della NATO, mentre gli italiani e non solo si dicono sempre più scettici in merito a un successo dell’Ucraina nel conflitto con...

Per restare in contatto col Coordinamento Paradiso e avere aggiornamenti sulle prossime scrivi a: [email protected] e chiedi di essere inserito nella newsletter.

Si prevedono in tutto 5 assemblee No Smart City.

Con l’intervento di relatori da diverse città italiane, tutti impegnati nella lotta alla trasformazione in Smart City della propria città, le assemblee del Coordinamento Paradiso sono un momento di confronto per creare soluzioni pratiche ai problemi della popolazione, senza scopi elettorali e senza secondi fini di sorta.

Il COORDINAMENTO PARADISO BOLOGNA, in collaborazione con O.S.C.A.R. (Osservatorio Smart City per l’Analisi e la Resistenza) portano avanti un ciclo di assemblee pubbliche per discutere sulla trasformazione urbana, sociale e digitale di Bologna (sesta Smart City d’Italia in ordine di sviluppo)

