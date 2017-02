PD: ritratto di oligarchia corrotta dai miliardi pubblici

DI MAURIZIO BLONDET

C’è chi non ha capito in cosa consista la differenza tra Renziani e anti-renziani. Sono due progetti per la nazione alternativi, quelli su cui si sono scontrati? Su cosa litigano? Si scindono o no?

I loro motivi possono essere sunteggiati così. Renzi e i renziani: “Se quelli si scindono, meglio; così’ avremo più poltrone da assegnare ai nostri”. La “sinistra” in dubbio se scindersi o no, lo è per gli stessi motivi. C’è chi dice: restiamo dentro, almeno occupano le poltrone, e c’è chi invece dice: io di sicuro non verrò ricandidato, quindi ho più possibilità se mi metto con Boldrini e Pisapia.

Sono i pensieri di una oligarchia plutocratica, inamovibile, di “ricchi di Stato”, abituata a saccheggiare impunemente. Della popolazione italiana se ne infischia, della tragedia sociale che si aggrava se ne frega , perché, loro, prendono 15 mila euro al mese – come minimo.

Non si può dir meglio di Enrico Mentana: sono come quei “ fratelli che si odiano ma hanno ereditato un’azienda che continua a macinare utili. E non per modo di dire.

Basti dare un’occhiata al peso istituzionale del partito. Dal Pd viene il capo dello stato. Del resto tutti gli ultimi 4 presidenti della Repubblica sono del partito o dell’area. Ma del Pd sono tutti i tre premier di questa legislatura, e 400 parlamentari su 945, nonostante il partito abbia ottenuto alle elezioni del 2013 meno del 26%. Del Pd è il nostro unico rappresentante nella commissione Ue. Del Pd la maggior parte dei governatori regionali e dei sindaci delle città capoluogo. Del Pd sono il ministro dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia, delle infrastrutture, del lavoro, dell’istruzione. Scelti da premier del Pd sono i vertici di tutte le aziende strategiche di competenza statale”.

Sono miliardi di euro – miliardi presi a prestito per lo più sui mercati internazionali, perché la torchia fiscale, anche se ormai al massimo, non copre che metà delle loro malversazioni.

Una oligarchia corrotta perché miliardaria , corrotta dai miliardi di denaro pubblico che arraffa, del tutto indifferente al fatto che la maggior parte della popolazione che gli paga gli emolumenti principeschi, sta morendo letteralmente, precaria, sottopagata quando non disoccupata e con reddito pari a zero.

Loro, non sentono il bruciore della crisi. Non se ne rendono conto. Come i fannulloni di Versailles, che danzavano e s’ingozzavano occupati in questioni di precedenza e di onori – anzi molto peggio, perché i fannulloni eleganti di Versailles non avevano in mano nessuna delle lucrose leve di potere da cui questi non solo mungono, ma distorcono e intralciano l’economia dello stato e privata. I fannulloni di Versailles non avevano Le Regioni Sicilia che continua a incamerare miliardi benché sia in deficit di miliardi, in quanto le sue perdite sono rifuse a pièdi lista dall’Italia che lavora. Non avevano un Quirinale che costa più di Buckingham Palace. No avevano un Viminale che distribuisce alle sue clientele meridionali i miliardi per “l’assistenza agli immigrati”. Non avevano il sindaco a Milano o a Bergamo, a fare da idrovora per beneficare le clientele parassitiche e partitiche delle altre regioni improduttive.

Qui gli stipendi e i salari calano, puntano verso i 460 euro mensili; lassù,a meno di 15 mila non si sentono bene. E sono legittimati dalla UE – l’altra oligarchia – e dalla Bce perché impongono a tutti noi la recessione continua senza prospettive, ciò che si chiama “fare le riforme”. Le riforme consistono appunto nel ridurre i salari in modo che ridiventino “competitivi” rispetto a quelli cinesi. La moneta unica non svalutabile obbliga a svalutare il lavoro.

L’Austerità, è per gli altri.

Come hanno ridotto la società italiana l’ha spiegato Luca Ricolfi qualche giorno fa su 24 Ore. Non c’è più solo la distinzione e divisione iniqua fra “garantiti” (dipendenti pubblici, e privati protetti dai sindacati) e non-garantiti: lavoratori autonomi, di piccole imprese che rischiano la chiusura, precari di ogni genere, micro-imprendktori “ non coperti in caso di licenziamento, infortunio, malattia, cassa integrazione, disoccupazione”.

No. Fra queste due categorie, ne è ingigantita una terza, la Terza Società.

Fondamentalmente sono gli esclusi dal circuito del lavoro regolare. Della Terza società fanno parte i lavoratori in nero, i disoccupati in senso stretto (che cercano attivamente lavoro), e i disoccupati in senso lato (disponibili al lavoro, anche se non ne stanno cercando attivamente uno). In essa ci sono anche “soggetti che non cercano attivamente lavoro perché possono permettersi di non lavorare, come accade per una frazione non trascurabile delle casalinghe e dei cosiddetti Neet (giovani Not in Employment, Education, or Training). La Terza società è fatta di ceti bassi, in condizioni di povertà assoluta o relativa, ma anche di ceti medi, che sopravvivono grazie al lavoro retribuito dei familiari e alle risorse accumulate dalle generazioni precedenti”.

La Terza Società – sotto l’oligarchia PD e la sua gestione della crisi secondo il comando di Berlino – è diventata grande quasi come le prime due: 9 milioni di italiani. “Oggi, fatta 100 la popolazione attiva o potenzialmente attiva, circa il 30% appartiene alla Terza società, ovvero si trova in una condizione di esclusione”.

Prima della crisi, questo segmento contava sui 6milioni di persone. “ Tra il 2007 e il 2014 è letteralmente esploso, con un aumento del 40%& in soli 7 anni”.

Una patologia senza eguali. “In Europa, solo Grecia e Spagna hanno una quota di esclusi superiore a quella dell’Italia, mentre paesi come Germania, Regno Unito, Francia, Austria, Olanda, Belgio, Svezia, Finlandia, hanno quote prossime a metà della nostra”.

Ovviamente, i garantiti, fancazzisti pubblici e “ricchi di Stato” sono il blocco che, con le famiglie, clientele e parentele, continua a votare per “la Sinistra”, perché appunto essa garantisce la loro situazione di favore, e ai loro stipendi la protezione dalla recessione mondiale in atto.

E’ per questi ricchi che la “Sinistra” fa le leggi come le nozze gay, che non sono, ammettiamolo, le istanze più urgenti dei lavoratori; ma sono voglie di ricchi che hanno tempo e soldi da buttare, e l’ozio è il padre dei vizi. Oggi sappiamo che l’oligarchia miliardaria, dalla Presidenza del Consiglio, finanzia associazioni gay nei cui locali si fa’ sesso a pagamento, oltre che spaccio di droga.

Non so cosa ci voglia di più per capire la natura marcia di questi parassiti, marci fino al midollo, marci per i miliardi che ci prendono – e che sono ormai l’unica ragione per cui si afferrano al potere.

LaTerza Società chi la rappresenta?

Come mandarli via? La “democrazia” garantisce loro un blocco di voti sostanzialmente maggioritario. Ricolfi nel suo articolo si domanda: esistono partitiche possano e vogliano rappresentare la Terza Società? E qui casca l’asino.

“Considerata nel suo insieme, la Terza società si distingue dalla prima e dalla seconda per la sua preferenza per il Movimento Cinque Stelle e per la sua refrattarietà verso Pd e Forza Italia, i due architravi del sistema politico della seconda Repubblica. Se consideriamo separatamente i suoi tre segmenti, lavoratori in nero, disoccupati e scoraggiati, possiamo inoltre osservare che i lavoratori in nero prediligono anche l’estrema sinistra e Fratelli d’Italia, i disoccupati guardano con interesse alla Lega e ai piccoli partiti di centro, mentre i lavoratori scoraggiati (che hanno smesso di cercare lavoro) si orientano in modo più massiccio di qualsiasi altro gruppo sociale verso il movimento Cinque Stelle, che qui raccoglie oltre il 50% dei consensi”.

20.01.2017