La dichiarazione di Putin sull’espulsione di 35 diplomatici russi dagli Usa

Consideriamo le recenti non amichevoli mosse intraprese dall’uscente amministrazione statunitense come una provocazione, che mira ad indebolire ulteriormente le relazioni tra Russia e Stati Uniti. Ciò in direzione opposta agli interessi fondamentali sia del popolo russo, sia di quello statunitense. Considerando le responsabilità riguardo la sicurezza internazionale che Russia e Stati Uniti detengono, questo danneggia anche tutte le relazioni internazionali come fossero una sola.

Come di consuetudine a livello internazionale, la Russia ha valide motivazioni per reagire. Benché abbiamo il diritto di rispondere, non ci affideremo ad una irresponsabile diplomazia “da pollaio”, ma pianificheremo i nostri prossimi passi per ripianare le relazioni tra Russia e Stati Uniti, basandoci sulle politiche dell’amministrazione Trump.

I diplomatici che stanno tornando in Russia passeranno il capodanno con le loro famiglie ed i loro amici. Noi non creeremo alcun problema ai diplomatici statunitensi. Non espelleremo nessuno. Non impediremo alle loro famiglie ed ai loro figli di sfruttare le abituali strutture di divertimento durante le vacanze per il capodanno. Per di più, invito tutti i figli dei diplomatici statunitensi accreditati in Russia ai party per bambini organizzati al Cremlino per Natale e capodanno.

È deplorevole che l’amministrazione Obama stia chiudendo il proprio mandato in questo modo. Nonostante tutto, porgo i miei auguri per il nuovo anno al Presidente Obama e alla sua famiglia.

Gli stessi auguri porgo al presidente eletto Donald Trump e alla popolazione degli Stati Uniti.

Vi auguro felicità e prosperità.

30.12.2016

