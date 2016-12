Cassazione: il profitto diventa giusta causa di licenziamento !

FONTE: ICEBERGFINANZA.FINANZA.COM

Noi ve lo abbiamo raccontato più volte, in un mondo infarcito di psicopatici ovunque questa è la normalità, da domani, il minor profitto ovviamente soggettivo, diventa giusta causa di licenziamento.

Le motivazioni e le analisi le lascio leggere a Voi, questa è una deflazione salariale bellezza e le riforme sono le riforme, non importa cosa prevedono, l’importante è che si continui a svalutare salari, diritti, welfare e via dicendo e la shock economy bellezza.

ROMA. “Il 14 aprile scorso, di fronte agli studenti della Luiss, l’a.d di Enel Francesco Starace ha rilasciato alcune dichiarazioni estremamente allarmanti”, affermano in una nota i senatori di Sinistra italiana. “Starace – prosegue la nota – ha affermato che, per cambiare un’organizzazione aziendale, è necessario che ‘un manipolo di cambiatori distrugga fisicamente i gangli’ che si oppongono al cambiamento. A tal fine bisogna ‘creare malessere e poi colpire le persone che si oppongono al cambiamento’ in modo da suscitare paura nell’intera organizzazione. Così ‘in pochi mesi’ l’organizzazione capirà, ‘perchè alla gente non piace soffrire’”. E si, ora avranno tutti paura, o diventano tutti più flessibili, produttivi, redditizzi ad insindacabile opionione dello psicopatico di turno o finiscono tutti in soffitta!

Ve l’immaginate Jamie Dimon, il ceo della più grande banca di affari americana che licenzia qualche migliaia di dipendenti perchè invece di prendere 27 milioni all’anno ne riesce a prendere solo 25. Secondo me lo assumono in qualche banca italiana, così potrebbero licenziare in fretta la metà dei bancari italiani come ha suggerito recentemente Renzi che non vede l’ora…

Noi siamo rispettosi della sentenza della Corte di Cassazione e ci limitiamo solo a fare un piccolo passo indietro…

Chi c’è al secondo posto dopo i manager e mi fermo qui, il resto è semplicemente follia!