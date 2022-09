Vediamo se con i numeri si sveglia chi ancora dorme!

Come potete notare, in tutti i paesi europei Ocse, fatta eccezione per l’Italia, dal 1990 ad oggi il salario medio annuale è aumentato. In alcuni casi poi in maniera molto evidente. L’Italia è l’unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990. – Una deflazione salariale continua diretta verso la schiavitù, solo per il fatto di essersi privati dell’elemento essenziale che permette di equilibrare le economie moderne, senza ricadute sulle nostre vite: sto parlando della moneta moderna fiat emessa da uno Stato Sovrano e democratico in regime di monopolio.

Il tasso di risparmio è passato dal 28% degli anni 80′ all’attuale 3%.

Tanto per farvi rendere conto della realtà, guardate il grafico qua sotto, il quale evidenzia come dal 1988 al 2018 gli italiani detentori di BTP siano passati dal 57% al 6% – tutto a vantaggio del mondo finanziario e di risparmiatori esteri. Questo ci deve rendere edotti del fatto che quando il risparmio in un paese non è diffuso ma concentrato in poche mani, la spesa per interessi (di fatto una misura di politica fiscale), assume a tutti gli effetti le sembianze di un vero e proprio “reddito di cittadinanza per ricchi” – (e qui entra in gioco la credibilità di Renzi e co. che ogni giorno “sbraitano” per togliere il reddito di cittadinanza per i meno abbienti e che conta 8 mld circa all’anno per le casse dello Stato).

Non so se avete compreso bene il senso della “vigliacca” battaglia per cui si prodigano: lo Stato, da oltre 20 anni, spende 80 mld all’anno per dare un reddito di cittadinanza ai ricchissimi di casa nostra, al mondo finanziario ed ai risparmiatori esteri e si vorrebbe tagliare la spesa di 8 mld per chi prende poco più di 500 euro per mangiare.

Certa gente invece di puntare il dito verso luna facendo finta di non vederla – visto il dramma che sta vivendo il popolo italiano – il dito farebbe bene a tenerlo al “calduccio” da altre parti.