Sono tutte teorie del complotto

La diffusione del Coronavirus in Italia è stata di stimolo per Paolo Barnard per tornare a scrivere. Questo articolo unisce gli ultimi sei tweets dal suo profilo.

Paolo Barnard

Twitter.com

1) Il n-Corona è stato studiato per anni da Cara Brook, Miller Fellow at UC Berkeley (fonte eLife). Salta fuori che i fondi x lo studio vengono dal DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency (US dip della Difesa), il lab di armi + sofisticato del mondo.

2) Mi vengono 2 domande: perché DARPA finanzia la zoonosis bats-umani? Perché l’univ più di sinistra e pacifista d’America accetta soldi dalla Difesa USA? Scrivo alla Brook: muta. Scrivo al DARPA e il top delle communications (vedete foto) mi risponde 3 volte mail fiume.





3) Sia io che Jared mettiamo la Brook in copia, ma lei sempre muta. Ricordate il macello successo a Google (i Google walkouts) perché Google aveva osato accettare un contratto dalla Difesa USA? E Berkeley lavora con il più letale lab militare americano? Poi questo:

4) 2 anni fa la Supermicro infetta mezza US (incl. Amazon Apple e Gov.) con chips nelle schede madri fatte in Cina e infettate dall’esercito cinese (fonte https://bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-big-hack-how-china-used-a-tiny-chip-to-infiltrate-america-s-top-companies). Oggi un n-virus che è già studiato da tempo dal DARPA attraverso la ‘brava’ Berkeley..

5) finisce a fare un macello a Wuhan che è una Silicon Valley Cinese. Ora, no teorie del complotto! ma questa è curiosa, e forse spiega perché la più grande agenzia della Difesa USA mi risponde 2mila righe, e Berkeley zitta. Però rimaniamo fedeli alla Evidence Based Science, ma..

Ah, dimenticavo, con fonti come il DARPA, la Berkeley, Bloomberg, e la diagnosi di “disturbi della personalità” di Trump, ciò che ho scritto è TEORIA DEL COMPLOTTO, come Colombo & Turone & Gelli + Bologna + Nixon & COINTELPRO, tutte teorie del complotto. Ciao, torno sottoterra. B