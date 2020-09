Rinnovamento del sito: nuovi contenuti, nuova struttura e addio a Disqus!

Questa notte, 21 Settembre 2020, cambieremo la struttura e il design del sito. Si torna al passato, con la disposizione a 3 colonne.

Nella prima colonna, quella sinistra, si troveranno le notizie, pubblicate dalla redazione. Saranno notizie fresche di giornata, così da tenervi aggiornati su tutto ciò di nuovo che succede, senza che dobbiate andare a visitare i siti del mainstream o ancor peggio, accendere la TV. Questo tipo di contenuto sarà fondamentale per ottenere nuovo traffico, sia dai motori di ricerca che dai social, per far conoscere ComeDonChisciotte a un pubblico più ampio. Oltre alle notizie ci saranno i video che pubblichiamo sul nostro canale YouTube, dove presto, oltre al TG, aggiungeremo numerose interviste e altri tipi di contenuti, come documentari stranieri tradotti o video interessanti di altri canali.

Nella colonna centrale ci saranno gli articoli di approfondimento, il cuore di ComeDonChisciotte. Geopolitica, cultura, economia, società e tutto quello che noi lettori di CDC cerchiamo ogni giorno quando apriamo il sito! Sempre di più saranno gli articoli originali, di nuovi e ottimi scrittori che si stanno aggiungendo alla redazione, come Valentina Bennati, Zory Petzova, Moravagine, Raffaele Varvara e altre firme di grande livello come Fulvio Scaglione e Leopoldo Salmaso. Come tradizione, grazie allo straordinario lavoro di Markus, CptHook e Cinthia, pubblicheremo il meglio che i siti di informazione indipendente stranieri offrono: UNZ, Strategic-Culture, Off-Guardian, StalkerZone, Global-Research, TheSaker, MoonOfAlabama, CounterPunch e moltissimi altri.

La colonna di destra sarà lo spazio dedicato al forum; probabilmente il miglior forum di informazione in Italia! Nei primi anni del sito, inizi ’00, il forum era visitato quanto gli articoli. Dopo l’avvento dei social network il web è cambiato, e i forum hanno perso il loro appeal. Ma non quello di CDC! Grazie agli utenti storici come Primadellesabbie, GioCo, PietroGE, Oriundo, marcopa, Cerdic, Tashtego, Esca, Mystes e tutti gli altri che non menziono e mi scuso, il nostro forum è una fonte di informazione e approfonimenti culturali che non ha pari.

D’accordo con tutti i menbri della redazione, aggiungeremo anche delle rubriche, una serie di articoli a tema, dove inseriremo gli articoli più interessanti pubblicati di recente. A questo si aggiungeranno anche delle nuove categorie che appariranno nel menù principale, che racchiuderanno gli articoli e le notizie riguardanti uno specifico tema di attualità.

Ora la cosa più importante: i commenti. ComeDonChisciotte si è sempre distinto per la qualità e la quantità dei commenti agli articoli, che spesso apportano contenuti e informazioni aggiuntive agli articoli stessi, amplificandone il valore. Dal 2016 si è passati a Disqus.com, una piattaforma di gestione dei commenti, e interazione fra i vari siti che la adottano. Nel 2016 era una soluzione valida, ora non più. Disqus è una multinazionale, e come tutte le multinazionali della comunicazione tende ad allinearsi al progetto politico mondialista (ci sono tanti soldi da fare coi nostri dati…). La censura è dietro l’angolo. Inoltre, non siamo padroni di decidere di noi stessi. Per esempio, tutti i commenti del periodo della quarantena su Comedonchisciotte.org sono spariti, probabilmente a causa di una interruzione temporanea (pochi giorni) dell’abbonamento. Stiamo cercando di recuperarli e ce la faremo, nonostante la reticenza di Disqus. Cosa altrimenti importante è l’indicizzazione dei contenuti dei commenti sui motori di ricerca: ogni commento pubblicato su Disqus per Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo ecc, semplicemente non esiste. Essendo i commenti di CDC parte integrante del sito, questa è una grave perdita.

Togliere Disqus significa che per tanti di voi sarà necessario creare un account di Comedonchisciotte.org per continuare a commentare. Inseriremo un blocco alla fine degli articoli, con l’indirizzo email da contattare per creare l’account. Ci metterete poco. Giusto il tempo per noi di crearvi l’account. Colgo l’occasione per fare un plauso al grande lavoro svolto da M. (webmaster e moderatore) nella moderazione dei commenti, che ha garantito negli anni la qualità degli stessi, impedendo di vedere CDC diventare una piattaforma di sfogo stile social network. Mi raccomando se siete nuovi utenti leggete attentamente la condizione d’uso dei commenti e la netiquette di CDC, sennò il nostro M. s’arrabbia e, giustamente, vi banna!

Voglio chiudere con un ringraziamento, per chi ha fatto si che ComeDonChisciotte sia diventato un punto di riferimento per l’informazione indipendente, un’oasi di cultura, uno spazio dove custodire spirito critico e ricerca della verità, in un momento storico dove i padroni del discorso sono così potenti e usano tutti i loro mezzi per manipolarci e omologarci. Grazie Davide e Truman. ComeDonChisciotte siete voi. Noi cerchiamo di portare avanti il vostro lavoro con grande umiltà, e con passione cerchiamo di fare il nostro meglio.

Ruggero.