Rapporto del governo celebra il modo in cui il pubblico ama “conformarsi”

Un rapporto del governo cancellato che esplora come indurre il pubblico a modificare il proprio comportamento per accettare la nuova “economia verde” rivela come le restrizioni del COVID-19 abbiano creato una popolazione con una “profonda riverenza” per l’autorità e una “potente tendenza a conformarsi”.

Il rapporto è stato inavvertitamente pubblicato dal governo britannico prima di essere frettolosamente ritirato, ma numerosi giornalisti sono riusciti a recuperarne il contenuto.

Il documento ha esplorato come armare la psicologia comportamentale per “spingere” il pubblico a sostenere misure e ad adottare comportamenti senza che sapere esplicitamente di essere manipolati.

L’indagine ha scoperto che le stesse tecniche utilizzate dal governo per costringere le persone ad accettare il lockdown potrebbero essere utilizzate per far cambiare loro stile di vita in nome del cambiamento climatico.

Sotto il titolo “principi per un comportamento di successo”, il documento ha osservato;

“Le dichiarazioni, le azioni e le leggi del governo modellano potentemente le percezioni di comportamenti normativi e accettabili. Ad esempio, anche con forti critiche da parte del pubblico, molti percepivano l’approvazione del governo come il parametro per un comportamento sicuro durante COVID-19 “ci è permesso farlo ora [quindi deve essere sicuro]…”. Questo rivela, per molti, una profonda riverenza per la legittima autorità di governo, indipendentemente dalle proprie opinioni politiche personali”.

Mentre le attività di pubbliche relazioni come far vaccinare i funzionari in diretta in televisione hanno funzionato per convincere le persone della narrativa, è stato scoperto che l’ipocrisia dell’élite (funzionari pubblici che violano le regole del lockdown) ha causato danni significativi alla fiducia del pubblico.

“L’ipocrisia percepita può fare molto per minare gli sforzi per costruire il coinvolgimento e il sostegno pubblico. Ciò è stato osservato durante la pandemia di COVID-19, quando figure autorevoli di spicco hanno infranto le linee guida, portando a riduzioni misurabili della conformità pubblica e a un cambiamento di atteggiamento”.

“La politica verde ha problemi di reputazione simili e profondamente radicati con l’ipocrisia dell’élite”, osserva Breitbart. “Una caratteristica comune dei vertici sul cambiamento climatico è stata l’arrivo di partecipanti di alto profilo con jet privati ​​o governativi, una disconnessione tra parola e azione che sembra improbabile che svanisca nel breve termine”.

Il documento ha concluso che le persone possono essere “spinte” piuttosto facilmente a cambiare il loro comportamento in risposta agli annunci del governo e “hanno una forte tendenza a conformarsi”.

L’indagine ha anche scoperto che anche se i cambiamenti forzati allo stile di vita non sono desiderati dal pubblico, la maggior parte tende comunque ad allinearsi con il nuovo status quo piuttosto rapidamente.

Il rapporto è stato preparato dal Behavioral Insights Team (BIT), un organismo quasi governativo che ha fatto parte dello sforzo di utilizzare metodi “totalitari” e “non etici” per instillare paura nella popolazione come mezzo per spaventarli e costringerli a rispettare le regole durante il lockdown.

Un gruppo correlato, il team Scientific Pandemic Insights Group on Behaviors, ha avvertito all’inizio del primo lockdown che un “numero sostanziale di persone non si sente ancora sufficientemente minacciato personalmente [da Covid-19]”.

“Il livello percepito di minaccia personale deve essere aumentato tra coloro che sono compiacenti, utilizzando messaggi emotivi incisivi”, ha aggiunto il gruppo, portando a numerose campagne di propaganda luride che hanno esagerato la minaccia di COVID per costringere il pubblico alla totale sottomissione.

In sintesi, il pubblico è in gran parte sconsiderato, compiacente e docile e può essere costretto ad accettare qualsiasi cosa purché sia ​​bombardato dalla giusta propaganda.

Meraviglioso.

