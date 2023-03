Macron stordisce la Francia, ma non la inganna più come prima

Di Xavier Azalbert, France-Soir

Senza offesa per gli adulatori di professione che lo paragonano a Luigi XIV per ottenere le sue grazie, Emmanuel Macron potrebbe pensare di essere il Re Sole, in realtà non è molto brillante. Il nostro ragazzo d’oro ha una scusa, però. Il suo tallone d’Achille è il suo ego. Pensa di essere un piccolo genio. E tutti i media agli ordini, esperti ed editorialisti, come tutti intorno a lui, gli mandano questa immagine. Divenuto il più giovane presidente di Francia della storia – se mettiamo da parte l’incoronazione di Napoleone I a 35 anni – Emmanuel (primo e secondo mandato) se ne nutre di una bulimia narcisistica.

Questa indigestione di lusinghe e di inchini è almeno divertente per gli osservatori esterni non allineati e per le menti obiettive non sottomesse. Farebbe persino sorridere se l’esercizio del potere, la sua stessa funzione, non fosse in una situazione così pietosa. Attualmente indebolito sia sulla scena nazionale che su quella internazionale, l’uomo comincia a essere logoro, a invecchiare. Non solo la sua controversa riforma delle pensioni ha bisogno dell’ennesimo ricorso all’articolo 49, paragrafo 3, per riprendere vigore, ma deve anche affrontare una serie gigantesca di cause giudiziarie in corso: in soli sei anni, queste hanno scosso la Macronie molto più di quanto abbia fatto qualsiasi altra famiglia politica in diversi decenni.

Vulnerabile, l’uomo è stato calunniato da tutte le parti: il Tout-Paris ha parlato di depressione, di dipendenze, di storielle sulla sua morale… Calunnie! Probabilmente si trattava di pettegolezzi di persone invidiose e amareggiate… Non contribuiamo a dipingere questo quadro di lenta decadenza, lasciamo che la storia faccia il suo corso. Tuttavia, queste voci non provengono dai rifiutati e dai banditi della Corte Elisea. Si tratterebbe di detrattori contigui, o quasi, di Sua Maestà Emmanuel. Come spiegare questa stranezza? Come per la sua superba presidenza, lo specchio deformante dei media ha riflesso la falsa immagine di una famiglia politica unita e salda. In realtà, è stata creata da zero. Questo attira gli opportunisti.

Quanti dei suoi attuali luogotenenti avevano criticato il presidente in modo così pesante prima di rendersi conto che la continuazione della loro carriera dipendeva solo da lui? Ricordiamo, ad esempio, le parole di Bruno Lemaire. Quando Emmanuel Macron lanciò En Marche nel 2016, ora suo eterno ministro dell’Economia e delle Finanze dal maggio 2017, disse:

“Emmanuel Macron è un guscio vuoto”.

Aveva ragione, per una volta, non avendo ancora l’idea in quel preciso momento che l’attuale occupante dell’Eliseo potesse prendere possesso dei locali?

Pochi mesi dopo, Bruno si riunì a Emmanuel, in completa sottomissione. Ma ciò che è artificiale dura solo per un po’. Sembra logico quindi che Macron, monarca dei 49,3, abbia danneggiato molto la sua immagine. Il suo governo di esecutori ha assunto troppe posizioni irrispettose nei confronti dei francesi. Si stanno trasformando in una farsa.

In “Mon nom est personne“, Henri Fonda, alias Jack Bauregard, dice questo a un Terence Hill il cui personaggio (l’eroe) non ha nome (da cui il titolo del film): “Tu brilli come lo specchio di un bordello”.

Per questo si è perennemente alla ricerca della luce, in modo quasi patologico. Quanto alla Francia, è diventata un bordello senza nome sotto Emmanuel Macron?

Il senatore Houpert sembra sostenere questa idea in un tweet intransigente sull’approvazione forzata della riforma delle pensioni:

Le recours au 49.3 signe la fin de légitimité de ce gouvernement. Jusqu’au bout ce gouvernement et la Macronie auront été indignes ! Pas une loi n’a pu être adoptée dans le débat et le consensus. C’est un aveu d’échec qui risque de déclencher le chaos ! https://t.co/gFtOEctxLy — Alain Houpert (@alainhoupert) March 16, 2023

Un’osservazione in parte condivisa da Gilles Platret, sindaco LR di Chalon-sur-Saône:

Un seul mot d’ordre désormais : renverser ce gouvernement par une motion de censure pour que la majorité des députés corresponde enfin à la majorité du pays !#ReformesDesRetraites https://t.co/ReoGdIdSi9 — Gilles PLATRET (@gillesplatret) March 16, 2023

Dall’estero, non è Chris Bickerton, professore di politica presso la famosa Università di Cambridge, a contraddire queste parole. Nel 2017, in un articolo del New York Times, ha fatto notizia affermando che Macron sarebbe stato il prossimo presidente fallito. Ha confermato questa opinione in un’intervista a France-Soir, affermando che il macronismo è ancora “una forma di politica indefinita e imprecisa” che non si collega correttamente alla società francese.

Anche in questo caso, siamo lontani dalla risposta che i francesi legittimamente si aspettano per i loro problemi. Una nazione che un tempo illuminava il mondo è ora lo zimbello del Paese dei Lumi.

Abbiamo ancora in mente la discutibile immagine del Capo di Stato durante la finale della Coppa del Mondo. Quella di un uomo falsamente allegro, per nulla appassionato. È così che dovrebbe comportarsi il Presidente della Repubblica francese? O si tratta, purtroppo, del comportamento di un cittadino medio, di un tifoso sovreccitato, al punto che alcuni osano chiedersi quale sia la fonte di tale agitazione?

Dobbiamo insistere. Emmanuel Macron era semplicemente lì al momento giusto e al posto giusto. E se è stato scelto da chi lo ha messo al suo posto, non è per le presunte qualità che la stampa gli attribuisce. Ma per i suoi difetti. Tra questi difetti c’è lo zelo viscerale che continua a mostrare, in termini di seguire senza scrupoli o tentennamenti (nonostante la crescente pressione della strada), le istruzioni impartitegli da quelli che altri chiamano “sponsor”.

Il loro desiderio? Vedere i 67 milioni di francesi che siamo, trasferiti a tempo di record al patrimonio di una manciata di individui. Un trasferimento fatto a scapito della nostra industria, della nostra agricoltura, delle nostre infrastrutture e di tutti i nostri servizi pubblici, senza eccezioni. Un Mozart della finanza? Non se ne parla! Un buon esecutore pieno di aplomb, al servizio di un piano molto più ampio del faraonico pastrano che indossa da quando è stato eletto. E peggio ancora dalla sua rielezione.

SÌ. L’UFO Macron è stato lanciato per questo scopo malvagio, proprio in un momento in cui i francesi non credono più nella politica. E che porta a una saturazione fisica più che palpabile. Presumibilmente né di destra né di sinistra, e soprattutto senza programma, era, in questo momento, il candidato ideale. Con un programma (sì Emmanuel Macron ne ha uno): finire il lavoro.

Il suo programma è la degenerazione pubblica in tutte le materie istituzionalizzate, imposta al popolo e alle élite dalla scuola pubblica e dalle scuole di alta formazione, che hanno perso il/i loro valore/i, a causa della televisione spazzatura, ma anche per via di una intronizzazione di sottoculture senz’anima, di un Internet incasinato perché non regolato, dell’accettazione della cannabis per i giovani lasciati inattivi e senza prospettive, ecc.

Se ci si può già porre il problema della distruzione della maison France, già iniziata sotto i mandati di Sarkozy e Hollande, Emmanuel Macron è senza dubbio il peggiore di tutti i presidenti che sembrano non amare il nostro Paese. Con zelo e determinazione, brutalizza, spezza, moltiplica i 49,3, stordisce, angoscia, costringe.

Ma non inganna più molte persone. Completamente disconnesso dalla realtà per il fatto che lo è ancora una volta, Macron è un uomo del tutto comune, insomma poco essenziale, a cui piace soprattutto disprezzare e dimenticare le solite primavere della democrazia.

Ah, se il suo ego estremamente ipertrofico potesse spingerlo, di fronte a sondaggi di opinione sempre più bassi, a ritirarsi semplicemente… Sulla base del fatto che la Francia non lo merita, ovviamente!

Fonte: https://www.francesoir.fr/opinions-editos/emmanuel-macron-president-ordinaire-non-essentiel-au-mepris-de-la-republique

16.03.2023

Traduzione: Redazione CDC

Titolo originale: Emmanuel Macron, un président ordinaire, non essentiel, au mépris de la démocratie?